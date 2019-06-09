قتلى وجرحى في قصف عشوائي لميليشيات الوفاق بطرابلس

تحرير:التحرير ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:١٤ ص

قصف بليبيا - أرشيفية

قصفت ميليشيات تابعة للوفاق، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، منطقة قصر بن غشير جنوبي طرابلس، بشكل عشوائي، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من بينهم أطفال وإحداث أضرار مادية كبيرة، وذلك حسبما أفاد المركز الإعلامي التابع لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الليبي. وأضاف بيان المركز الإعلامي أن "أبواق تنظيم الإخوان الارهابي سارعت بفبركة الاخبار ليتبرأوا من أفعالهم الإجرامية والتي يسعون من خلالها للتظليل والكذب على حساب حياة الأبرياء الآمنين"، بحسب "سكاي نيوز عربية".

وفي طرابلس، طالب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة، بهدنة إنسانية عاجلة وبزيادة الدعم المقدم إلى النازحين.جاء ذلك خلال زيارة تفقدية للمبعوث الخاص لمركزين لاستقبال النازحين والمهاجرين من مناطق الاشتباكات في العاصمة طرابلس، جدد فيها مطالبته بهدنة إنسانية عاجلة وزيادة الدعم المقدم