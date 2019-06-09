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مثل هذا اليوم.. تنحى الرئيس عبد الناصر بعد نكسة 67

تحرير:إسلام الشاذلي ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٣٧ ص
الرئيس الراحل جمال عبد الناصر
الرئيس الراحل جمال عبد الناصر
في مثل هذا اليوم 9 يونيو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 641: المسلمون بقيادة عمرو بن العاص يتمكنون من القضاء على آخر معاقل الروم في الإسكندرية وذلك بعد نحو عام من فتح أغلب مناطق مصر وخاصه حصن بابليون الذي كان يشكل عاصمة الحكم الرومي في مصر. في عام 1967: الرئيس الراحل جمال عبد الناصر يعلن للشعب تنحيه عن رئاسة الجمهورية وذلك بسبب الهزيمة في حرب الأيام الستة "نكسة 67".
في عام 1967: السلطات الإسرئيلية تهدم حي المغاربة بمدينة القدس.في عام 1989: عودة العلاقات الدبلوماسية بين مصر ولبنان.في عام 1781: ولد جورج ستيفنسون، مهندس إنجليزي وأول من أنشأ سكة حديدية في العالم.في عام 1843: ولد برتا فون سوتنر، ناشطة سلام نمساوية حاصلة على جائزة نوبل للسلام عام 1905.في عام 1944: ولدت
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بعد شكاوى التعبير.. بشرى سارة لطلاب الثانوية العامة

علقت مصادر مسؤولة بوزارة التربية والتعليم، على ما أثير من بعض طلاب الثانوية العامة في أول أيام الامتحانات، بشأن سؤال التعبير الوظيفي في امتحان مادة اللغة العربية، اليوم السبت، وكونه جاء يطلب من الطالب كتابة تقرير بصيغة الماضي؛ إذ أكدت المصادر، أنه سيتم مراعاة ذلك فى أعمال التصحيح، موضحة أن الطالب الذى أجاب بصيغة الماضى أو المستقبل عن سؤال التعبير، سوف يحصل على درجة السؤال كاملة، ولكن أوضحت المصادر أن هناك شرطا وحيدا وهو أن يكون الطالب قد كتب بلغة تعبيرية سليمة.
الدكتورة-هالة-زايد وزير-الصحة (1)

32 حالة مرضية في أول أيام الثانوية العامة.. الصحة تعلن التفاصيل

انطلقت اليوم، امتحانات الثانوية العامة، وسط استعدادات مكثفة من جميع الجهات المعنية، لمواجهة أي طوارئ، وجهزت وزارة الصحة السكان، غرفة مركزية بمقر هيئة التأمين الصحي، لمتابعة التأمين الطبي للامتحانات، والتي بدأت أعمالها مبكرا مع اليوم الأول للامتحانات باستقبال 32 بلاغا لحالات مرضية، على مستوى المحافظات، وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن أغلب الحالات كانت تعاني من إغماء وهبوط عام وصدمة عصبية فيما تراوحت باقي الحالات بين ارتفاع بضغط الدم ومغص كلوي وكسور وتشنجات وهبوط في نسبة السكر بالدم.
كلية الآداب بجامعة المنصورة

واقعة «التبول اللا إرادي» تدخل مرحلة الحسم في جامعة المنصورة

بدأت جامعة المنصورة إجراءاتها القانونية الداخلية لحسم واقعة التبول اللا إرادي، إذ استمع الدكتور تامر صالح، وكيل كلية الحقوق، اليوم السبت، إلى أقوال أطراف واقعة التبول اللا إرادي داخل لجنة الامتحان بكلية الآداب، وروت كل من الطالبة والواقعة وأدلى الشهود بأقوالهم، بالإضافى للمراقبة و"شادي ب." المدرس الذي ترأس اللجنة، ومنعها أثناء مادة "النصوص اليونانية" من دخول الحمام، رغم إلحاحها 4 مرات، دون مراعاة لظروفها الصحية إذ تعاني من آثار جانبية لولادة قيصرية خضعت لها قبل الامتحان ب 4 أشهر، حتى تبولت وتغوطت لا إراديًا، ما تسبب في انهيارها نفسيًا وعصبيًا.
الثانوية-العامة-فى-مطروح (6)

قبل امتحان الاقتصاد.. الأرصاد تحذر طلاب الثانوية العامة

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهئية العامة للأرصاد الجوية، إن هناك أمطار خفيفة جدًا تشهدها السواحل الشمالية في البلاد، بالإضافة إلى ظهور بعض السحب على شمال وجنوب البلاد، مشيرًا إلى أن هناك تحسن في درجات الحرارة بالنسبة لجنوب البلاد بالتزامن مع امتحانات الثانوية العامة. وأضاف في تصريحاته إلى «التحرير»، مساء اليوم السبت، أن درجات الحرارة ستكون أقل من معدلها الطبيعي بدرجة أو درجتين فقط، حيث تكون درجة الحرارة غدًا بالقاهرة 33، أما السواحل الشمالية تترواح من 27 إلى 28 درجة، محذرًا السائقين توخي أقصى درجات الحذر من الشبورة المائية صباح الغد.
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اراضى-فلسطين-النقب

فلسطين تستنكر تصريحات السفير الأمريكي في القدس

وصفت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، تصريحات سفير الولايات المتحدة في إسرائيل ديفيد فريدمان بـ"الكذب"، مستنكرة تحريضه المباشر ضد الشعب الفلسطيني بهدف تبرير جرائم إسرائيل. وأضافت عشراوي: "تزوير فريدمان للحقائق وتبريره المسبق لضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية امتداد للنهج العدواني لهذه الادارة وما إلقاء اللوم على الفلسطينيين والادعاء بوجود أغلبية فلسطينية صامتة تؤيد سياسات الإدارة الأميركية الحالية الا محاولة بائسة لاستحضار الأوهام وتبرير الاجرام وهو مرفوض جملة وتفصيلا"، بحسب "سكاي نيوز عربية".
الاحتلال- الإسرائيلي- يهدم- منزلا- بالضفة- الغربية‎

سفير أمريكا بالقدس: يحق لإسرائيل ضم أراضٍ من الضفة

حاورت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، ديفيد فريدمان السفير الأمريكي لدى إسرائيل، والذي أدلى بتصريحات مثيرة للجدل حول أراضي الضفة الغربية، إذ زعم بأحقية الكيان الصهيوني في ضم أجزاء من هذه الأراضي وليس كلها، لكنه رفض أن يدلي بأي تصريحات حول رد فعل الإدارة الأمريكية إزاء تنفيذ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وعده بضم أجزاء من أراضي الضفة الغربية لسيادة الاحتلال، واكتفى فريدمان بقوله: "الإدارة الأمريكية لن تنشر خطها بشأن السلام (صفقة القرن) في حال كانت ستشكل ضررا أكبر من النفع المرجو منها".
جيش الاحتلال في القدس

حاول يصلي في الأقصى.. استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال

استشهد فتى فلسطيني بعد إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليه أثناء محاولته الدخول للقدس من منطقة جرون الحمص شرق بيت لحم جنوب الضفة الغربية، وقالت مصادر فلسطينية إن الفتى الذي يبلغ من العمر 16 عاما من مدينة الخليل، استشهد برصاص جنود الاحتلال خلال محاولته الدخول إلى القدس للصلاة في المسجد الاقصى، وذلك أثناء محاولته مع آخرين اجتياز الأسلاك قرب حاجز مزموريا في منطقة جرون الحمص إلى الشرق من بيت لحم، بعد أن فرضت سلطات الاحتلال إجراءات أمنية مشددة على الحواجر المؤدية إلى مدينة القدس.
وزير-الخارجية-السعودي-الدكتور-إبراهيم-بن-عبد-العزيز-العساف

اجتماع وزراء الخارجية العرب استعدادا للقمة الإسلامية

عقد وزراء الخارجية بالدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في قصر المؤتمرات بجدة، أمس الأربعاء، اجتماعهم التحضيري للدورة الرابعة عشرة للقمة الإسلامية العادية برئاسة وزير الخارجية السعودي الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف، الذي ألقى كلمة رحب فيها بوزراء الخارجية بالدول الإسلامية في المملكة العربية السعودية، كما أعرب عن شكره لحكومة الجمهورية التركية على ما قامت به من جهود خلال رئاستها للدورة السابقة للقمة الثالثة عشرة للدول الإسلامية، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين.
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