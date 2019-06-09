مثل هذا اليوم.. تنحى الرئيس عبد الناصر بعد نكسة 67

تحرير:إسلام الشاذلي ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٣٧ ص

الرئيس الراحل جمال عبد الناصر

في مثل هذا اليوم 9 يونيو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 641: المسلمون بقيادة عمرو بن العاص يتمكنون من القضاء على آخر معاقل الروم في الإسكندرية وذلك بعد نحو عام من فتح أغلب مناطق مصر وخاصه حصن بابليون الذي كان يشكل عاصمة الحكم الرومي في مصر. في عام 1967: الرئيس الراحل جمال عبد الناصر يعلن للشعب تنحيه عن رئاسة الجمهورية وذلك بسبب الهزيمة في حرب الأيام الستة "نكسة 67".

في عام 1967: السلطات الإسرئيلية تهدم حي المغاربة بمدينة القدس.في عام 1989: عودة العلاقات الدبلوماسية بين مصر ولبنان.في عام 1781: ولد جورج ستيفنسون، مهندس إنجليزي وأول من أنشأ سكة حديدية في العالم.في عام 1843: ولد برتا فون سوتنر، ناشطة سلام نمساوية حاصلة على جائزة نوبل للسلام عام 1905.في عام 1944: ولدت