«اقتحام الحدود وخلية حلوان».. أبرز محاكمات الأحد

إعادة محاكمة المتهمين بـ"خلية الوراق" الإرهابية.. محاكمة 43 متهما بـ"كمين الواحات".. محاكمة 32 متهمًا في قضية "خلية ميكروباص حلوان" في اتهامهم بقتل ضباط شرطة

تحرير:محمد رشدي ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٣٨ ص

محمد مرسي

تنظر محاكم القاهرة والجيزة عدداً من المحاكمات الهامة، اليوم الأحد، أبرزها محاكمة 32 متهمًا في قضية "خلية ميكروباص حلوان"، بالإضافة إلى إعادة محاكمة المتهمين بـ"خلية الوراق" الإرهابية؛ حيث تنظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة إعادة محاكمة 5 متهمين بـ"خلية الوراق الإرهابية"، لاتهامهم باستهداف رجال الشرطة، والمؤسسات العامة، وقتل شخصين من بينهما أمين الشرطة عمرو عزت، فيما وجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها حيازة أسلحة نارية، والقتل للمدنيين ورجال الشرطة.

كانت الدائرة 14 إرهاب، بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، قد قضت فى 1 فبراير من عام 2017، بأحكام ما بين الإعدام والسجن والبراءة للمتهمين. خلية ميكروباص حلوان تنظر محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة 32 متهما قاموا بعمليات إرهابية وقتلوا عمدا ضباطا ورجال شرطة