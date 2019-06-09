جريمة

«اقتحام الحدود وخلية حلوان».. أبرز محاكمات الأحد

إعادة محاكمة المتهمين بـ"خلية الوراق" الإرهابية.. محاكمة 43 متهما بـ"كمين الواحات".. محاكمة 32 متهمًا في قضية "خلية ميكروباص حلوان" في اتهامهم بقتل ضباط شرطة
تحرير:محمد رشدي ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٣٨ ص
محمد مرسي
محمد مرسي
تنظر محاكم القاهرة والجيزة عدداً من المحاكمات الهامة، اليوم الأحد، أبرزها محاكمة 32 متهمًا في قضية "خلية ميكروباص حلوان"، بالإضافة إلى إعادة محاكمة المتهمين بـ"خلية الوراق" الإرهابية؛ حيث تنظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة إعادة محاكمة 5 متهمين بـ"خلية الوراق الإرهابية"، لاتهامهم باستهداف رجال الشرطة، والمؤسسات العامة، وقتل شخصين من بينهما أمين الشرطة عمرو عزت، فيما وجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها حيازة أسلحة نارية، والقتل للمدنيين ورجال الشرطة.
كانت الدائرة 14 إرهاب، بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، قد قضت فى 1 فبراير من عام 2017، بأحكام ما بين الإعدام والسجن والبراءة للمتهمين. خلية ميكروباص حلوان تنظر محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة 32 متهما قاموا بعمليات إرهابية وقتلوا عمدا ضباطا ورجال شرطة
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«سيولة مرورية وكثافات متحركة» بطرق القاهرة والجيزة

شهدت شوارع وميادين القاهرة والجيزة، صباح اليوم الأحد، كثافات مرورية منخفضة، وسيولة مرورية في بعض الأماكن الأخرى؛ حيث شهد كورنيش النيل سيولة مرورية للقادم من التحرير حتى طريق مصر الإسكندرية الزراعي، وكثافة مرورية متوسطة للقادم من المظلات حتى ميدان عبد المنعم رياض، في حين شهدت الكباري الرابطة بين محافظتي القاهرة والجيزة، سيولة مرورية، وشهدت أغلب محاور الجيزة سيولة مرورية كشارعي البحر الأعظم، وجامعة الدول العربية وميدان سفنكس، وشارع مراد ومناطق الكيت الكات والعجوزة.
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انقلاب ميكروباص على طريق «مصر-إسكندرية».. و11 مصابا

أصيب 11 شخصا بجروح وسحجات وكدمات واشتباه كسور ونزيف بأماكن متفرقة بالجسم، إثر انقلاب سيارة ميكروباص "أجرة" على طريق مصر إسكندرية الزراعي، أمام قرية كفر مساعد بدائرة مركز إيتاى البارود، بمحافظة البحيرة، إذ انفجر إطار السيارة بسبب السرعة الزائدة فانقلبت على الطريق لعدم قدرة السائق على التحكم في عجلة القيادة، ما أسفر عن الحادث، وتم نقل المصابين لمستشفى إيتاي البارود العام لتلقى العلاج اللازم وجارٍ تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات، وجارٍ إزالة آثار الحادث وفتح الطريق أمام حركة السيارات.
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بسبب الغيرة.. طالبة بالشرقية تتهم زميلتيها بحرقها قبل الامتحان

اتهمت أسرة طالبة بالصف الثالث الثانوي العام، بالتعليم الأزهري، طالبتين من زملاء ابنتهم بالتسبب في حرقها نجلتهم بسبب غيرتهن منها لتفوقها في استذكار دروسها، وذلك حال استقلالها إحدى السيارات الأجرة برفقتهن؛ حيث سكبنَّ عليها سائل قابل للاحتراق، وذلك بالقرب من منزلها بناحية جزيرة «النص» التابعة لدائرة مركز ومدينة فاقوس، بمحافظة الشرقية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها بإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.
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مسجل خطر وتار قديم.. فك لغز معركة الرعب في المنصورة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، اليوم السبت، من ضبط المتهمين في واقعة التعدي على مسجل خطر في شارع قناة السويس بمدينة المنصورة، صباح أمس الجمعة، حيث تعدى 4 ملثمين عليه أثناء استقلاله سيارة، بالأسلحة الآلية والبيضاء.. وتبين أن المتهمين الأربعة بينهم أب ونجله، قد سبق وتعرض له المجني عليه وأصابه في وجهه بجرح عميق؛ ما دفعهم لرسم خطة للانتقام منه، وترصدوا له، عقب خروجه من الحبس بخمسة أيام، وتم كشفهم والقبض عليهم وبالعرض على النيابة أمرت بحبس المضبوطين، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
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غرق

6 غرقى في ثاني أيام عيد الفطر بالمحافظات

كالعادة تشهد الشواطئ إقبالا كبيرا من المواطنين، ابتهاجا وفرحا لقضاء إجازة العيد وهروبا من ارتفاع درجة حرارة الجو، لكن ما يفسد تلك الفرحة هي حالات الغرق، إذ شهد ثاني أيام عيد الفطر 6 حالات غرق منها 3 طلاب ثانوي من قرى مركز شربين غرقا في بحر جمصة بعدما جرفهما التيار، وشاب غرق في نهر النيل بمنطقة شبرا الخيمة، وطفل لقي مصرعه في القناطر الخيرية في أثناء القفز من أعلى الأسوار إلى النهر، كما غرق شاب بشبرا الخيمة لعدم إجادته السباحة، بينما لقي طالب مصرعه في حلوان.
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«أنصار بيت المقدس ورشوة الدقي».. أبرز محاكمات اليوم

تنظر محاكم القاهرة والجيزة، اليوم الإثنين، عددا من المحاكمات التي تهم الرأي العام، أبرزها الحكم على رئيس حي الدقي السابق بتهمة تقاضي رشوة، بالإضافة إلى أولى جلسات محاكمة متهمي رشوة الجمعية التعاونية الزراعية، وجاء في تحقيقات نيابة الأموال العامة أن المتهمة الأولى بصفتها مسؤولة الحسابات بالجمعية التعاونية العامة للإصلاح الزراعي، استولت بدون وجه حق وبنية التملك على أموال جهة عملها، وذلك بأن استولت على مبلغ ثمانمئة وأربعة وسبعين ألفا وخمسمئة واثنين وعشرين جنيها، وذلك بأن استغلت موقعها الوظيفي وكونها المختصة بتحرير "الشيكات".
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«قتيل المغرب».. عاطل يمزق جسد جاره في حلوان

لم يتمالك العاطل أعصابه، وانهال على جاره بطعنات من سكين كان يخفيها بين طيات ملابسه، ليسقط المجني عليه غارقا في دمائه بالتزامن مع أذان المغرب.. حيث تلقى قسم شرطة حلوان بلاغا بوقوع مشاجرة، وسقوط قتيل، وبإخطار المقدم هاني أبو علم، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، انتقل ضباط من البحث الجنائي إلى مكان الواقعة، وتبين من المعاينة الأولية، أن الجثة بها طعنات، نتيجة التعدي على القتيل بسلاح أبيض من قبل جاره، وتم عمل كمين أمنى أسفر عن ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بسبب خلافات مع الضحية.
محمد-مرسى

يمين ولاء وكتائب وبرقية غامضة.. رحلة «تخابر مرسي»

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي والمرشد العام للجماعة محمد بديع و20 آخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«التخابر الكبرى»، وذلك على خلفية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد وإفشاء أسرار الأمن القومي والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.
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