سقوط أمطار خفيفة.. بيان تفصيلي بدرجات الحرارة اليوم

٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٤١ ص

حالة الطقس اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الأحد، طقس لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب نهارا لطيف ليلا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم: المدينة: الصغرى العظمى القاهرة 21 33 شبين الكوم 21 32 طنطا 20 32 دمنهور 20 30 الإسكندرية 22 27 بلطيم 21 28 مطروح 19 27 السلوم 19 28 سيوة 19 37 بورسعيد 21 29 دمياط 21 28 الزقازيق 19 32 الإسماعيلية 18 35 السويس 19 34 العريش 18 30 رفح 19 29 رأس سدر 21 34 نخل 16 32 نويبع 26