انقلاب ميكروباص على طريق «مصر-إسكندرية».. و11 مصابا

تحرير:محمود عبد الصبور ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٤٧ ص

انقلاب سيارة - أرشيفية

أصيب 11 شخصا بجروح وسحجات وكدمات واشتباه كسور ونزيف بأماكن متفرقة بالجسم، إثر انقلاب سيارة ميكروباص "أجرة" على طريق مصر إسكندرية الزراعي، أمام قرية كفر مساعد بدائرة مركز إيتاى البارود، بمحافظة البحيرة، إذ انفجر إطار السيارة بسبب السرعة الزائدة فانقلبت على الطريق لعدم قدرة السائق على التحكم في عجلة القيادة، ما أسفر عن الحادث، وتم نقل المصابين لمستشفى إيتاي البارود العام لتلقى العلاج اللازم وجارٍ تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات، وجارٍ إزالة آثار الحادث وفتح الطريق أمام حركة السيارات.

تلقى اللواء مجدى القمرى، مدير أمن البحيرة، إخطارا من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، ببلاغ من الرائد اسلام السعدنى رئيس مباحث مركز شرطة إيتاى البارود، يفيد بوقوع الحادث. وانتقل العقيد محمد بلبع، وكيل إدارة الحماية المدنية، لمكان الحادث بالطريق المشار إليه، وتبين انقلاب سيارة ميكروباص