«سيولة مرورية وكثافات متحركة» بطرق القاهرة والجيزة

تحرير:محمد رشدي ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:١٢ ص

سيولة مرورية

شهدت شوارع وميادين القاهرة والجيزة، صباح اليوم الأحد، كثافات مرورية منخفضة، وسيولة مرورية في بعض الأماكن الأخرى؛ حيث شهد كورنيش النيل سيولة مرورية للقادم من التحرير حتى طريق مصر الإسكندرية الزراعي، وكثافة مرورية متوسطة للقادم من المظلات حتى ميدان عبد المنعم رياض، في حين شهدت الكباري الرابطة بين محافظتي القاهرة والجيزة، سيولة مرورية، وشهدت أغلب محاور الجيزة سيولة مرورية كشارعي البحر الأعظم، وجامعة الدول العربية وميدان سفنكس، وشارع مراد ومناطق الكيت الكات والعجوزة.

كما شهد الطريق الدائري كثافات مرورية متحركة، وبعض الشوارع الرئيسية في مدينة نصر مثل عباس العقاد ومكرم عبيد ومصطفى النحاس. مرور القاهرة تطهر الشوارع من وباء السيارات المركونة وعززت الإدارة العامة للمرور، من وجودها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية أعلى المحاور للعمل على إزالة