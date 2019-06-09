البرتغال تصطدم بهولندا في نهائي دوري الأمم الأوروبية

٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٢٢ ص

البرتغال

يحتضن ملعب الدراجاو اليوم الأحد في تمام الساعة 8:45 مساء، نهائي النسخة الأولى من دوري الأمم الأوروبية الذي سيجمع بين صاحب الأرض البرتغال، وغريمتها هولندا، وتمكنت البرتغال من الوصول إلى ثاني نهائي كبير لها في غضون 3 أعوام، بعد تتويجها بلقب يورو 2016، في الوقت الذي لم تصل فيه قبل ذلك سوى لمباراة نهائية واحدة طوال تاريخها في يورو 2004، أما هولندا فتخوض أول نهائي منذ نهائي مونديال 2010 الذي خسرته أمام إسبانيا، وخسر الطواحين 3 نهائيات من آخر 4 نهائيات خاضوها، ولم يتوجوا سوى بلقب يورو 1988.

ولم تخسر البرتغال سوى مرتين فقط في 13 مواجهة سابقة أمام هولندا، وحققت الانتصار 7 مرات والتعادل في 4 مواجهات، ولم يسبق أن تغلبت هولندا على البرتغال على أرضها، حيث تعادلت في مباراتين وخسرت 3 مباريات. وتتطلع البرتغال لأن تصبح أول دولة أوروبية تستضيف بطولة وتتوج بها، منذ فوز فرنسا بمونديال 1998، ومنذ تولي