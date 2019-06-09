إصابة 3 أشخاص في حادثين مروريين صباح اليوم

تحرير:سماح عوض الله ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٣٥ ص

تصادم - أرشيفية

شهد طريق الإسماعيلية الصحراوى، صباح اليوم الأحد، انقلاب سيارة ملاكي، بسبب السرعة الزائدة، مما أدى إلى إصابة شخصين، وتوقف حركة المرور أعلى الطريق، كما تسببت السرعة الزائدة فى حادث مروري ثان، شهدته مدينة نصر بالقاهرة، إذ أصيب مواطن صدمته سيارة مسرعة في أثناء عبوره الطريق فى مدينة نصر، مما أدى إلى توقف حركة المرور، وعلى الفور هرعت سيارة إسعاف إلى مكان البلاغ، و تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقى العلاج، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادثين وتيسير حركة المرور.

فى البداية تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغًا من الخدمات المعينة فى طريق الإسماعيلية الصحراوى، بوقوع حادث مرورى، وانتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات، وتم استخدام الأوناش لرفع حطام الحادث، وتولى رجال الإسعاف نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم. مرور القاهرة