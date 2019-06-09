جريمة

إصابة 3 أشخاص في حادثين مروريين صباح اليوم

تحرير:سماح عوض الله ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٣٥ ص
تصادم - أرشيفية
تصادم - أرشيفية
شهد طريق الإسماعيلية الصحراوى، صباح اليوم الأحد، انقلاب سيارة ملاكي، بسبب السرعة الزائدة، مما أدى إلى إصابة شخصين، وتوقف حركة المرور أعلى الطريق، كما تسببت السرعة الزائدة فى حادث مروري ثان، شهدته مدينة نصر بالقاهرة، إذ أصيب مواطن صدمته سيارة مسرعة في أثناء عبوره الطريق فى مدينة نصر، مما أدى إلى توقف حركة المرور، وعلى الفور هرعت سيارة إسعاف إلى مكان البلاغ، و تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقى العلاج، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادثين وتيسير حركة المرور.
فى البداية تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغًا من الخدمات المعينة فى طريق الإسماعيلية الصحراوى، بوقوع حادث مرورى، وانتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات، وتم استخدام الأوناش لرفع حطام الحادث، وتولى رجال الإسعاف نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم. مرور القاهرة
اقرأ المزيد
النيابة الإدارية

«عرض العمال للخطر»..إحالة قيادي بهيئة النقل للمحاكمة

في واقعة اتهام قيادي بهيئة النقل العام بعدم اتخاذ إجراءات السلامة لحماية العاملين بالهيئة، قررت هيئة النيابة الإدارية اليوم السبت، إحالة مدير عام مراكز التدريب بهيئة النقل العام للمحاكمة العاجلة لخروجه على مقتضى الواجب الوظيفي وعدم أدائه العمل المنوط به بدقة؛ حيث أوضح تقرير الاتهام في القضية رقم 132 لسنة 61 قضائية عليا، أن "شعبان.ا.ح"، مدير عام مراكز التدريب بهيئة النقل العام قام بتكليف بعض عمال الخدمة بتحميل ونقل مخلفات الحديد دون تكليف أحد المشرفين للإشراف عليهم.
خلية-العريش-الارهابية‎ (4)

مواجهة متهمي «اللهم ثورة» بتحريات جديدة للأمن الوطني

قررت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الأحد، تجديد حبس 14 متهما، ينتمون لتنظيم يدعى «اللهم ثورة»، 15 يوما جديدة على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بشأن اتهامهم بالتخطيط لتنفيذ بعض العمليات العدائية ضد مؤسسات البلاد ومهاجمة رجال الشرطة والقوات المسلحة، وعقد عدة اجتماعات عبر شبكة المعلومات الدولية للاتفاق على خطوات تنفيذ مخططهم الإرهابي، وارتكاب أعمال فوضوية بغرض إظهار الدولة في مظهر الضعيف، وذلك بالتزامن مع أحداث الذكرى الماضية لثورة الخامس والعشرين من يناير.
رسم أظافر

زوج يقيم دعوى نشوز لهوس زوجته بالرسم على الأظافر

أقام زوج دعوى نشوز ضد زوجته بمحكمة الأسرة بإمبابة، يطالب فيها بإثبات خروج زوجته عن طاعته، وعدم التزامها بشرع الله حيال حياتها الزوجية، وذلك بالتزامها منزل الزوجية ومراعاة أسرتها وأطفالهما، وذلك كله نظير هوسها بالرسم على الأظافر، إلى الحد الذى حول مسكن الزوجية إلى صالون تجميل تقصده جاراتها، لترسم لهن أظافرهن دون مقابل، فى حين تترك أبناءها الثلاثة دون رعاية أو إعداد طعام، أو حتى الاهتمام بالأساسيات فى احتياجات المنزل من نظافة وترتيب، وحين اعترض الزوج هجرت أطفالها ومسكن الزوجية.
طعنات-سكين-جريمة

المتهم بذبح طليقته في العيد: «مفترية ومنها لله»

قررت نيابة البساتين، اليوم الأحد، حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بشأن اتهامه بالشروع في قتل طليقته، بعدما أقدم على ذبحها بمطواة بعدما منعته من رؤية أطفاله خلال إجازة عيد الفطر المبارك، واستعجلت النيابة تحريات المباحث النهائية حول ظروف وملابسات الواقعة، وخاطبت المستشفى للاستعلام عن حالة المجني عليها، تمهيدا لسماع أقوالها في الواقعة، قال المتهم أمام النيابة: «ماشفتش عيالي بقالي شهر ولما رحت أشوفهم في العيد برده ماجوش، أعمل إيه، طليقتي مفترية، منها لله، هى السبب في اللى وصلنا ليه».
اقرأ المزيد من الأخبار
حادث-تصادم سيارات

إصابة مواطن صدمته سيارة خلال عبوره الطريق بالسلام

شهد طريق السلام حادثا مروريا، إذ صدمت سيارة مسرعة مواطنًا خلال عبوره الطريق، مما تسبب فى تعطيل حركة المرور، لحين نقل المصاب فى سيارة الإسعاف، إلى أقرب مستشفى لتلقى العلاج اللازم، ورفع رجال المرور باستخدام الأوناش وسيارات التدخل السريع، السيارة المتسببة فى الحادث من عرض الطريق، لتيسير الحركة المرورية، وتم تحرير محضر بالواقعة، مفاده تلقى غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغا من الخدمات المعينة بالطريق فى السلام بوقوع حادث مرورى، وإصابة مواطن صدمته سيارة مسرعة.
تمثيل-جريمة-قتل-سائق-توك-توك-بالبحيرة (3)

إصابة 6 أشخاص فى تصادم «توك توك وميكروباص» بالبدرشين

شهد طريق البدرشين فى الاتجاه إلى الجيزة، إصابة 6 مواطنين إصابات بالغة، تنوعت بين كسور ونزيف وكدمات وسحجات، جراء حادث اصطدام سيارة «ميكروباص» بـ«توك توك»، حيث كان قائد الميكروباص يقود مركبته بسرعة عالية، بينما خرج «توك توك» من شارع جانبي إلى الطريق العام فجأة، فلم يتمكن الأول من تفادي الآخير وصدمه، وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص، 3 من بينهم كانوا يستقلون التوك توك، وبينهم سيدة، وتم نقل المصابين جميعًا إلى مستشفى البدرشين العام لتلقي العلاج، كما انتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث.
اصابة 8 أشخاص -في تصادم-سيارتين بالبحيرة (3)

مصرع وإصابة 9 أشخاص في حادثي انقلاب سيارة وتصادم

شهد طريق الإسماعيلية الصحراوى انقلاب سيارة ملاكي، ما أسفر عن مصرع قائدها وابنته وإصابة زوجته، وانتقلت الأوناش لرفع حطام السيارة، وتم نقل الضحايا إلى المستشفى، ورصدت الإدارة العامة للمرور حادث تصادم سيارة "ميكروباص" بسيارة نقل ثقيل بطريق "الداخلة- الفرافرة" بمحافظة الوادي الجديد، ما تسبب فى إصابة 6 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، ورفع آثار الحادث لتسيير الحركة المرورية، بينما أهابت إدارة المرور بالمواطنين توخي الحذر والحيطة خلال القيادة، وعدم تجاوز السرعات المقررة.
حادثة-توك-توك

«توك توك» يطيح بأربعة من أسرة واحدة بمدينة نصر

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، إخطارين بوقوع حادثين مروريين منفصلين، أحدهما فى القاهرة، والآخر فى الجيزة، الأول كان فى طريق العياط باتجاه الجيزة، وشهد تصادم سيارتين، أسفر عن إصابة 3 أشخاص تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، بينما رصدت الخدمات المرورية بمدينة نصر حادثا مروريا آخر، تسبب فيه «توك توك»، حيث كان قائده يسير بسرعة جنونية، فصدم 4 مواطنين من أسرة واحدة كانوا يحاولون عبور الطريق بالتزامن مع سير السائق المتهور بسرعة جنونية، وتم ضبط السائق المتسبب فى الحادث.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org