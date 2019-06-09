مصر تحقق أعلى معدل نمو في الشرق الأوسط لهذه الأسباب

تستهدف الحكومة تحقيق معدل نمو يصل إلى مستوى 6% خلال الفترة المقبلة، فيما تشير التوقعات إلى تحقيق مصر أعلى معدل نمو في الشرق الأوسط بدعم من الإصلاحات الاقتصادية

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٥٠ ص

أموال

توقع تقرير صادر من شركة الأبحاث «فوكس إيكونوميكس»، أن تنمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأسرع وتيرة منذ 2016، على أن تقود مصر والعراق النمو بسبب الإصلاحات الاقتصادية، ورفعت الشركة توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري في 2020 إلى 5.5% من توقعات سابقة عند 5.3%. وحقق الاقتصاد المصري نموا بنحو 5.6% في الربع الثالث من العام المالي الجاري 2018- 2019، في مقابل نحو 5.4% خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي 2017- 2018. وتشير التوقعات إلى تحقيق معدل نمو يصل إلى 5.8% في الربع الأخير، حسب تصريحات الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط.

نمو الاستثمارات وزيادة التنافسية قال تقرير صادر من بنك «ستاندرد شارترد» البريطاني، إن مصر نجحت فى تحسين أساسات الاقتصاد تحت مظلة برنامج التسهيل الممدد المقرر إنهاؤه خلال النصف الثانى من العام، مشيرًا إلى أن معدل نمو الاقتصاد ارتفع إلى أكثر من 5% مدعومًا بالنمو القوى للاستثمار وزيادة التنافسية. وأوضح