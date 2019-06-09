رونالدو في صراع خاص أمام فان دايك بنهائي دوري الأمم

٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٤٨ ص

كريستيانو رونالدو

يملك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فرصة كبيرة للتتويج بلقبه الثاني مع منتخب بلاده، وذلك عندما يواجه هولندا اليوم في نهائي دوري الأمم الأوروبية، ولكن كي يرفع الكأس، عليه أن يتجاوز أولًا عقبة المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك، ويعاني رونالدو من سوء حظ كبير في النهائيات مع منتخب بلاده، حيث خسر نهائي يورو 2004 بصورة مفاجئة أمام اليونان، وخرج من نهائي يورم 2016 مصابًا، ويبحث رونالدو اليوم عن خطف الأضواء بعد تألقه في نصف النهائي وتسجيله الهاتريك في شباك سويسرا.

وقال رونالدو في تصريحات لموقع اليويفا: "عندما أرتدى قميص المنتخب الوطني، أشعر بفخر كبير مختلف تمامًا عن اللعب على صعيد الأندية، نشأت في البرتغال، وبالتالي من الخاص ارتداء قميص المنتخب الوطني والمقاتلة على الألقاب، آمل في التتويج بلقبين مع البرتغال، الحالة المعنوية إيجابية للفريق خاصة أننا نلعب على أرضنا". وبدوره