حملة الـ24 ساعة توقع 36 تاجر مخدرات في الجيزة

تحرير:محمد الشاملي ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٥٨ ص

قوات الشرطة

جهود متواصلة تبذلها قوات الأمن في مجال ملاحقة حائزي الأسلحة النارية بمختلف أنواعها، وتجار ومتعاطي المواد المخدرة، خاصة "الحشيش- الهيروين" تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع الإدارات المعنية، وتعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية، تحقيقًا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، إذ داهمت مديرية أمن الجيزة تحت إشراف اللواء الدكتور مصطفى شحاتة، واللواء رضا العمدة مدير المباحث، بؤرًا إجرامية مختلفة.

أسفرت جهود الحملات بمشاركة الأجهزة الأمنية بالجيزة، عن ضبط 41 متهما بينهم 36 في قضايا اتجار في المخدرات، عُثر بحيازتهم على 2855 جرام حشيش، و128 جرام هيروين، و280 جراما من مخدر الإستروكس، و771 قرصا مخدرا و100 جرام من نبات البانجو. كما ألقى رجال مباحث الجيزة بقيادة اللواء محمد عبد التواب نائب مدير مباحث