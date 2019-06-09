رياضة

المنتخب الأوليمبي يخوض أولى ودياته أمام أوزبكستان

٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ ص
المنتخب الأوليمبي
المنتخب الأوليمبي
يحل المنتخب المصري الأوليمبي، بقيادة شوقي غريب، في الرابعة والنصف عصر اليوم الأحد، ضيفًا على نظيره منتخب أوزبكستان، بمدينة طشقند، في أولى ودياته للاستعداد لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 تحت 23 سنة، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل بمشاركة 8 منتخبات والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020، ويسعى شوقي غريب، بالدفع بعناصر الخبرة في ودية أوزبكستان الأولى لمعرفة نقاط القوة والضعف، وللوصول لأفضل تشكيل بعد اقتراب بطولة إفريقيا المقرر لها في نوفمبر المقبل.
وتوجد بعثة المنتخب الأولمبي في أوزبكستان، لخوض مباراتين وديتين مع منتخبها يومي 9 و11 يونيو المقبلين، وذلك في إطار الاستعداد لبطولة الأمم الإفريقية للشباب، تحت سن 23 سنة. وحرص الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني لمنتخب أوزبكستان والمدرب محمود فايز، على زيارة بعثة المنتخب الأولمبي، وكان في استقباله
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مورينيو يعرب عن استعداده لتدريب نيوكاسل

أبدى المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو استعداده للتفاوض بشأن تولي المهمة الفنية لفريق نيوكاسل، في حال تواصل معه المالك الجديد للنادي الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، ويأتي ذلك بعدما كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية أن آل نهيان لا يرغب في استمرار المدرب الإسباني رافا بينيتز على رأس القيادة الفنية للفريق، إلى جانب إعراب مورينيو لبعض أصدقائه المقربين بأنه سيفكر بجدية في تدريب نيوكاسل في حال تلقى عرضًا، وذلك بعدما تعرض للإقالة من قبل نادي مانشستر يونايتد في شهر ديسمبر الماضي، ولم يتول تدريب أي فريق منذ ذلك الحين.
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ديشامب: الهزيمة من تركيا صفعة جيدة لفرنسا

اعترف مدرب المنتخب الفرنسي ديديه ديشامب، أن الهزيمة أمام تركيا أمس بهدفين دون رد في التصفيات المؤهلة ليورو 2020، تعد صفعة لأبطال العالم، وقال المدرب الفرنسي: "حتى لو كنا أبطال العالم، فعندما نلعب بتلك الصورة، فلا يوجد أي أمل لدينا، تلقينا صفعة جيدة، وعلينا تحليلها، خاصة أننا أمامنا مباراة أخرى بعد 3 أيام، لا يوجد شيء يمكن قوله أكثر من أن تركيا أحسنت صنعًا وعلينا العودة إلى قواعدنا من جديد"، وبدوره قال متوسط ميدان الديوك موسى سيسوكو: "لا توجد أعذار، نعرف جيدًا المناطق التي قصرنا بها".
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سموحة يتضامن مع الأهلي ضد اتحاد الكرة

أعلن محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، تضامنه مع قرارات مجلس إدارة النادي الأهلي، بشأن أزمة مباريات الدوري المتبقية هذا الموسم، وقال عامر، عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأحد، أنه يؤيد ما جاء في مذكرة الأهلي التي أرسلها صباح أمس السبت، إلى اتحاد الكرة، والتي أكد فيها عدم التفريط في حق النادي في بطولة الدوري، وكشفت المذكرة عن العديد من الوقائع التي لم يلتزم فيها اتحاد الكرة بمبدأ تكافؤ الفرص أو تطبيق قواعد اللعب النظيف، فضلا عن غياب العدالة بين الأندية، خاصة عند تحديد مواعيد المباريات المتبقية من مسابقة الدوري.
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كاس-الأمم-الإفريقية‎

الاتحاد الإفريقي يعد بحفل افتتاح أسطوري لكأس الأمم

قال إدريس عكي، الرئيس الإقليمي للشركة الراعية للاتحاد الإفريقي، إنه ينتظر أن تحقق بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، عوائد مالية أعلى من كل البطولات السابقة، وتنظم مصر بطولة الأمم الإفريقية خلال الفترة من 21 يونيو، إلى 19 يوليو المقبلين، وتضم 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة القارية، وتعهد عكي بحفل افتتاح سيكون الأفضل في تاريخ البطولة، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية تبذل مجهودا كبيرا لإنجاح المسابقة، وأضاف خلال حفل الإعلان عن رعاة البطولة: "نجاح البطولة هو نجاح لمصر والاتحاد الإفريقي ككل، والقارة السمراء بشكل كامل".
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محمد فضل يعد بكأس أمم تاريخي على مستوى مونديال روسيا

أكد محمد فضل، مدير بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، أن الشركة الراعية للكرة المصرية اجتهدت كثيرًا من أجل إخراج حفل قرعة البطولة في منطقة الأهرامات بأبهى صورة ممكنة، وتستضيف مصر منافسات بطولة كأس الأمم في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، علمًا بأن المنتخب الوطني وقع على رأس المجموعة الأولى باعتباره البلد المضيف، وضمت المجموعة الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي وأوغندا.
امم-افريقيا‎

5 تذاكر حدا أقصى لكل مشجع في بطولة أمم إفريقيا

قررت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، تحديد 5 تذاكر حد أقصى لكل فرد، يرغب في حضور مباريات البطولة الإفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا، وبات المصريون والعالم أجمع، قادرين على حجز تذاكر مباريات كان 2019، بعد إطلاق الموقع الرسمي لحجز تذاكر البطولة، حيث يدخل الزوار على الموقع الرسمي وهو www.tazkarti.com .. ويقوم المستخدم بتسجيل بياناته للحصول على "fan id" وكذلك شراء التذاكر لجميع المباريات إلكترونيا.
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