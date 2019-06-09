المنتخب الأوليمبي يخوض أولى ودياته أمام أوزبكستان
٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ ص
المنتخب الأوليمبي
يحل المنتخب المصري الأوليمبي، بقيادة شوقي غريب، في الرابعة والنصف عصر اليوم الأحد، ضيفًا على نظيره منتخب أوزبكستان، بمدينة طشقند، في أولى ودياته للاستعداد لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 تحت 23 سنة، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل بمشاركة 8 منتخبات والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020، ويسعى شوقي غريب، بالدفع بعناصر الخبرة في ودية أوزبكستان الأولى لمعرفة نقاط القوة والضعف، وللوصول لأفضل تشكيل بعد اقتراب بطولة إفريقيا المقرر لها في نوفمبر المقبل.
وتوجد بعثة المنتخب الأولمبي في أوزبكستان، لخوض مباراتين وديتين مع منتخبها يومي 9 و11 يونيو المقبلين، وذلك في إطار الاستعداد لبطولة الأمم الإفريقية للشباب، تحت سن 23 سنة.
وحرص الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني لمنتخب أوزبكستان والمدرب محمود فايز، على زيارة بعثة المنتخب الأولمبي، وكان في استقباله
وتوجد بعثة المنتخب الأولمبي في أوزبكستان، لخوض مباراتين وديتين مع منتخبها يومي 9 و11 يونيو المقبلين، وذلك في إطار الاستعداد لبطولة الأمم الإفريقية للشباب، تحت سن 23 سنة.
وحرص الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني لمنتخب أوزبكستان والمدرب محمود فايز، على زيارة بعثة المنتخب الأولمبي، وكان في استقباله كرم كردي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس البعثة، وأعضاء الجهاز الفني.
وأكد كوبر أنه يحب مصر ولا ينسى السنوات التي عمل فيها مديرًا فنيًا لمنتخبنا، مشيرًا إلى أن هناك فرقا بين مصر وأي دولة أخرى.
ومن المقرر أن يستقر الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي على الدفع بعمر صلاح في حراسة المرمى، فى الودية الأولى، إلى جانب الدفع بأكرم توفيق وأسامة جلال ومحمود الجزار ومحمد صادق وكريم العراقي وناصر ماهر وأحمد حمدي وأحمد ياسر ريان وإمام عاشور أو ناصر منسي.