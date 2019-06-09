المنتخب الأوليمبي يخوض أولى ودياته أمام أوزبكستان

٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ ص

المنتخب الأوليمبي

يحل المنتخب المصري الأوليمبي، بقيادة شوقي غريب، في الرابعة والنصف عصر اليوم الأحد، ضيفًا على نظيره منتخب أوزبكستان، بمدينة طشقند، في أولى ودياته للاستعداد لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 تحت 23 سنة، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل بمشاركة 8 منتخبات والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020، ويسعى شوقي غريب، بالدفع بعناصر الخبرة في ودية أوزبكستان الأولى لمعرفة نقاط القوة والضعف، وللوصول لأفضل تشكيل بعد اقتراب بطولة إفريقيا المقرر لها في نوفمبر المقبل.

وتوجد بعثة المنتخب الأولمبي في أوزبكستان، لخوض مباراتين وديتين مع منتخبها يومي 9 و11 يونيو المقبلين، وذلك في إطار الاستعداد لبطولة الأمم الإفريقية للشباب، تحت سن 23 سنة. وحرص الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني لمنتخب أوزبكستان والمدرب محمود فايز، على زيارة بعثة المنتخب الأولمبي، وكان في استقباله