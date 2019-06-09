جريمة

مباحث التموين تضبط 9 مخابز مخالفة في الجيزة

تحرير:محمد الشاملي ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٠١ ص
خبز
خبز
واصلت إدارة مباحث التموين في مديرية أمن الجيزة جهودها تحت إشراف اللواء مصطفى شحاتة، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وشن ضباط الإدارة حملة تفتيشية مكبرة لمراقبة الأسواق ومتابعتها وضبط الخارجين على القانون في ما يتعلق بالمجالات التموينية وغش المستهلكين، وضبط الأسعار خلال أيام عيد الفطر المبارك، أسفرت جهودها خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية عن ضبط 40 قضية تموينية تنوعت ما بين 15 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، وإدارة 7 منشآت بدون ترخيص، وتحرير 9 مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار.
وقاد العميد مصطفى البكري، مدير إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، مأموريات عدة استهدفت مراقبة المخابز بمختلف القطاعات وفق سياسة وزارة الداخلية، وتضمنت الحملة المرور على مخابز عدة ثبت وجود مخالفات عدة فيها أبرزها تحرير 4 مخالفات خبز ناقص الوزن، و5 مخالفات خبز غير مطابق للمواصفات. وعمد مدير مباحث
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النيابة الإدارية

«عرض العمال للخطر»..إحالة قيادي بهيئة النقل للمحاكمة

في واقعة اتهام قيادي بهيئة النقل العام بعدم اتخاذ إجراءات السلامة لحماية العاملين بالهيئة، قررت هيئة النيابة الإدارية اليوم السبت، إحالة مدير عام مراكز التدريب بهيئة النقل العام للمحاكمة العاجلة لخروجه على مقتضى الواجب الوظيفي وعدم أدائه العمل المنوط به بدقة؛ حيث أوضح تقرير الاتهام في القضية رقم 132 لسنة 61 قضائية عليا، أن "شعبان.ا.ح"، مدير عام مراكز التدريب بهيئة النقل العام قام بتكليف بعض عمال الخدمة بتحميل ونقل مخلفات الحديد دون تكليف أحد المشرفين للإشراف عليهم.
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مواجهة متهمي «اللهم ثورة» بتحريات جديدة للأمن الوطني

قررت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الأحد، تجديد حبس 14 متهما، ينتمون لتنظيم يدعى «اللهم ثورة»، 15 يوما جديدة على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بشأن اتهامهم بالتخطيط لتنفيذ بعض العمليات العدائية ضد مؤسسات البلاد ومهاجمة رجال الشرطة والقوات المسلحة، وعقد عدة اجتماعات عبر شبكة المعلومات الدولية للاتفاق على خطوات تنفيذ مخططهم الإرهابي، وارتكاب أعمال فوضوية بغرض إظهار الدولة في مظهر الضعيف، وذلك بالتزامن مع أحداث الذكرى الماضية لثورة الخامس والعشرين من يناير.
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زوج يقيم دعوى نشوز لهوس زوجته بالرسم على الأظافر

أقام زوج دعوى نشوز ضد زوجته بمحكمة الأسرة بإمبابة، يطالب فيها بإثبات خروج زوجته عن طاعته، وعدم التزامها بشرع الله حيال حياتها الزوجية، وذلك بالتزامها منزل الزوجية ومراعاة أسرتها وأطفالهما، وذلك كله نظير هوسها بالرسم على الأظافر، إلى الحد الذى حول مسكن الزوجية إلى صالون تجميل تقصده جاراتها، لترسم لهن أظافرهن دون مقابل، فى حين تترك أبناءها الثلاثة دون رعاية أو إعداد طعام، أو حتى الاهتمام بالأساسيات فى احتياجات المنزل من نظافة وترتيب، وحين اعترض الزوج هجرت أطفالها ومسكن الزوجية.
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المتهم بذبح طليقته في العيد: «مفترية ومنها لله»

قررت نيابة البساتين، اليوم الأحد، حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بشأن اتهامه بالشروع في قتل طليقته، بعدما أقدم على ذبحها بمطواة بعدما منعته من رؤية أطفاله خلال إجازة عيد الفطر المبارك، واستعجلت النيابة تحريات المباحث النهائية حول ظروف وملابسات الواقعة، وخاطبت المستشفى للاستعلام عن حالة المجني عليها، تمهيدا لسماع أقوالها في الواقعة، قال المتهم أمام النيابة: «ماشفتش عيالي بقالي شهر ولما رحت أشوفهم في العيد برده ماجوش، أعمل إيه، طليقتي مفترية، منها لله، هى السبب في اللى وصلنا ليه».
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مباحث-التموين-صور-ارشيفية (2)

حملات لضبط الأسعار ومواجهة جشع التجار في الجيزة

جهود مستمرة لإدارة مباحث التموين في مديرية أمن الجيزة جهودها تحت إشراف اللواء مصطفى شحاتة، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، إذ شن ضباط الإدارة حملة مكبرة لمراقبة الأسواق ومتابعتها وضبط الخارجين عن القانون فيما يتعلق بالمجالات التموينية وغش المستهلكين، وضبط الأسعار خلال أيام عيد الفطر المبارك، أسفرت جهودها خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية عن ضبط 35 قضية تموينية تنوعت ما بين مخالفات عدم حمل شهادة صحية، وإدارة منشآت بدون ترخيص، وعدم وجود قائمة بيانات.
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مباحث التموين تتصدى لجشع موزعي أسطوانات البوتاجاز

واصلت إدارة مباحث التموين في مديرية أمن الجيزة جهودها تحت إشراف اللواء مصطفى شحاتة، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وشن ضباط الإدارة حملة تفتيشية مكبرة لمراقبة الأسواق ومتابعتها وضبط الخارجين عن القانون في ما يتعلق بالمجالات التموينية وغش المستهلكين، وضبط الأسعار خلال أيام عيد الفطر المبارك، أسفرت جهودها خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية عن ضبط 35 قضية تموينية تنوعت ما بين مخالفات عدم حمل شهادة صحية، وإدارة منشآت بدون ترخيص، وعدم وجود قائمة بيانات.
مباحث-التموين-صور-ارشيفية (2)

ضبط 75 قضية تموينية متنوعة و22 مخبزا مخالفا بالجيزة

واصلت إدارة مباحث التموين في مديرية أمن الجيزة جهودها تحت إشراف اللواء مصطفى شحاتة، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وشن ضباط الإدارة حملة تفتيشية مكبرة لمراقبة الأسواق ومتابعتها وضبط الخارجين على القانون في ما يتعلق بالمجالات التموينية وغش المستهلكين، وضبط الأسعار خلال أيام عيد الفطر المبارك، أسفرت جهودها خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية عن ضبط 75 قضية تموينية تنوعت ما بين 23 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، وإدارة 16 منشأة بدون ترخيص، وتحرير 14 مخالفة عدم الإعلان عن الأسعار.
بائعة-خبز-أرشيفية

مباحث التموين تداهم 32 مخبزا في الجيزة

واصلت إدارة مباحث التموين في مديرية أمن الجيزة جهودها تحت إشراف اللواء مصطفى شحاتة، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وشن ضباط الإدارة حملة تفتيشية مكبرة لمراقبة الأسواق ومتابعتها وضبط الخارجين على القانون في ما يتعلق بالمجالات التموينية وغش المستهلكين، وضبط الأسعار، أسفرت جهودها خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية عن ضبط 70 قضية تموينية تنوعت ما بين 17 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، وإدارة 8 منشآت بدون ترخيص، وتحرير 13 مخالفة عدم الإعلان عن الأسعار.
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