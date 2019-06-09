«الانضباط والحزم» شعار حملات مرور الجيزة

تحرير:محمد الشاملي ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٠٧ ص

رجال المرور

الانضباط المروري شعار دائم لضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء علاء متولي، بحثًا عن تحقيق أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء عصام شادي، مساعد وزير الداخلية للمرور، التي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ. ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير 2927 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها 935 مخالفة انتظار خاطئ، و339 مخالفة متنوعة.

كما تم تحرير 1515 مخالفة نموذج 125، وشن 39 حملة بمطالع ومنازل الكباري في إطار جهود الإدارة للتصدي للمواقف العشوائية، وتحرير 7 مخالفات عدم استخدام حزام الأمان. وتم التصالح الفوري في 40 حالة، وشن 6 حملات على سيارات السرفيس دون تحرير أي مخالفة تجاوز السرعة المقررة "رادار"، بالإضافة إلى 9 مخالفات زجاج