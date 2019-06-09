المتهم بذبح طليقته في العيد: «مفترية ومنها لله»

تحرير:تهامى البندارى ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:١٠ ص

سكين

قررت نيابة البساتين، اليوم الأحد، حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بشأن اتهامه بالشروع في قتل طليقته، بعدما أقدم على ذبحها بمطواة بعدما منعته من رؤية أطفاله خلال إجازة عيد الفطر المبارك، واستعجلت النيابة تحريات المباحث النهائية حول ظروف وملابسات الواقعة، وخاطبت المستشفى للاستعلام عن حالة المجني عليها، تمهيدا لسماع أقوالها في الواقعة، قال المتهم أمام النيابة: «ماشفتش عيالي بقالي شهر ولما رحت أشوفهم في العيد برده ماجوش، أعمل إيه، طليقتي مفترية، منها لله، هى السبب في اللى وصلنا ليه».

تلقى قسم شرطة البساتين إخطارا من المستشفى العام يفيد وصول "م.ن"، مصابة بجرح قطعي في منطقة الرقبة، وحالتها خطرة، تبين من التحريات الأولية التي أجراها رجال المباحث قيام طليقها بالاعتداء عليها بواسطة مطواة، بعدما منعته من رؤية أطفاله خلال إجازة عيد الفطر المبارك. أشارت التحريات إلى أن المتهم توجه إلى