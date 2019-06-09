تجليات النار.. على المتاجرين بالدين في الميديا (6)

د. مجدي العفيفي

٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٢٠ ص

تعبيرية

حتى لا أظلم أحدا، وكفانا ظلما لأنفسنا، وكفانا ظلما من أنفسنا، فما ظلمنا الله ولكن أنفسنا نظلم.. أقول في الأغلب الأعم إني لم أجد أحدا ممن يطلقون على أنفسهم أنهم دعاة، أو خطيبا في مسجد، أو واعظا من الموظفين إياهم، سواء في المساجد الرسمية، أي التابعة لوزارة الأوقاف، أم المساجد الأهلية، إلا وهم يوبخوننا نحن المصلين، يقرعون رؤوسنا بعصيهم الوعظية الغليظة، وينعتوننا بأننا بعيدون عن منهج الله بُـعد المشرقين، مع أننا في بيته نقيم الصلاة لذكره تعالى، وكأننا ننهى عن المعروف ونأمر بالمنكر، وبيننا وبين شرع الله مسافات ضوئية، لا نتقي الله، ومغضوب علينا وضالون أيضا.

قد يسامح الله هؤلاء إلا قليلا.. إذ لا يروق لهم إلا تأنيبنا، وتفريغنا من شحنات الإيمان التي نسعى كدحًا لملاقاتها، في حين يشعرنا هؤلاء بشكل أو بآخر أننا في الدرك الأسفل من النار، أو يفترضون ذلك في مخيلتهم المريضة. ينفرون ولا يبشرون.. لا مساحة للنورانية في كلماتهم النيرانية.. الترهيب يفوق الترغيب.. الوعد



قد يسامح الله هؤلاء إلا قليلا.. إذ لا يروق لهم إلا تأنيبنا، وتفريغنا من شحنات الإيمان التي نسعى كدحًا لملاقاتها، في حين يشعرنا هؤلاء بشكل أو بآخر أننا في الدرك الأسفل من النار، أو يفترضون ذلك في مخيلتهم المريضة.

ينفرون ولا يبشرون.. لا مساحة للنورانية في كلماتهم النيرانية..

الترهيب يفوق الترغيب.. الوعد يبطش بالوعيد..

ألسنة جهنم تحاصرنا نحن المصلين.. ولها في خيالاتهم البغيضة سبعمئة باب وليس سبعة فقط.. حتى لتتوحش وتفرط على نفحات الجنة وتغلق علينا أبوابها الثمانية.. تزمجر وتقول لنا: (هيت لكم)!!

وتظل حواجب الدهشة لدينا مرفوعة من جراء صفعات دعاء هذا الواعظ أو ذاك الخطيب: (اللهم ردنا لدينك ردا جميلا) وكأننا كفار قريش، وقد صرنا إلى ما صاروا إليه!!

كلمات مسكونة بالخواء الدعوي، وخطب معبأة بالتهديد المفرط بالقوة والقسوة الأشد من الحجارة.

يرسلوننا إلى الجحيم زمرا.. ويسوقوننا نحن المصلين المجرمين إلى جهنم وردا.. وكأننا جئنا شيئا إدًّا!

هم إلى كونهم (شرائط كاسيت) أقرب، إذ يعرضون علينا صورا شاهدناها من قبل آلاف المرات، ويسيرون بنا في طريق تعبنا من السير فيه.. منهم هرمنا.. سئمنا.. مللنا!

يبيعون لنا معلبات وعظية انتهت صلاحيتها للاستهلام الإيماني..

يتاجرون بمشاعر البسطاء ويسطحون من عفوية العامة.. ويستهينون بالذين أوتوا العلم من قبلهم.. ومن بعدهم.. وربما من أفضل منهم!

يستغلون البيوت التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال.. عباد مثلنا بسطاء، ندندن كلنا حول (لا إله إلا الله).

تلكم يا عباد الرحمن مجموعة من القواسم المشتركة بين السادة الدعاة (!!) والوعاظ (!!) ومقدمي البرامج التي يقال إنها [دينية] (!!) وما بها من مسحة الدين القيم، وما هم بدعاة، ولا وعاظ ولا خطباء، بل أين هم من هذه الصفات العظيمة البعيدة عنهم بسنوات ضوئية... وخذ مثلا، إذ جاء في الأثر عن الإسكندر المقدوني: (أَعْطِني خطيبا مُفَوَّها وخذْ ألفَ مقاتلٍ شجاع) بما يعني -حسب قوله- أنَّ لسانا حصيفا بليغا يَقصف ويَقذف، وعَقْلا نابها مُتوقِّدا يَرصد ويُحلِّل، وحضورًا كاريزماتيًّا يَطغى ويُسيطر؛ لهو أكثر فائدة وأقوى تأثيرا وأجلّ نفعا مِن ألْف جندي مُدجّج بالسلاح ومُدرّب على فنون القتال ومُتمرّس بساحات الوغى، طبقا لتوصيف الأدبيات السياسية في هذا السياق.

وقد سردنا في الحلقات الخمس الماضية من سلسلة هذه التجليات- التي يفترض أن تكون (نورانية) لكنها انطلقت (نارية) بسبب الغضب الساطع من قلب مؤمن باحث عن الحق وصولا إلى الحقيقة.. بيقين غير مراوغ.. وما أكثر المراوغات في هذا الزمن المراوغ بثعالبه ومثالبه!

هؤلاء.. لا يمكن أن ينهضوا بفكرة تجديد الخطاب الديني.. إذ إن لدينا أكثر من خطاب مليء بالشتات في مفرداته وفي أشخاصه.. كل خطاب بينه وبين الآخر مسافات ومساحات هي الجدار الأعلى بين التصورات والتصديقات، وهذه هي الإشكالية التي تتحدى التجديد الحقيقي للخطاب الذي ينبغي أن يتجدد ولا يتجمد كما نرى، ولا يمكن أن يقف عليه إلا رجال الفكر، ففي كل عصر وفي كل حقبة كانت جماعات المفكرين هم الذين يقومون بعملية التجديد، يؤلفون ويجتهدون ويختلفون ويتخالفون ويتفقون ويتجاذبون أطراف الحوار والجدل بثنائياته وزوجياته.. ثم تنحسر الموجات الهائجة لتستقر الدرر الفكرية الجديدة في أعماق الناس، وكل صراع بين القديم والجديد ينتهي حتما لصالح الجديد لكن أكثر الناس لا يعلمون!

البون شاسع بين المفكر والواعظ.. وكم تتميز النفس من ذكر كلمة (الداعية) لأنها ثقيلة في الميزان الذي يصرون على أن يخسروه بالخطاب التقليدي الذي انقرض، أو يفترض ذلك.. وجود الداعية في اللحظة الراهنة باهت جدا.. نادر جدا.. شاحب جدا.. ووالله -بعقد الهاء- ما أشد الشوق إلى الداعية الحقيقي المنير والمستنير الذي يزلزل القلب بالحوار والجدل بالتي هي أحسن.. ويدثر النفس بـالتفكير في (اللا مفكر فيه) وإثارة الأسئلة المسكوت عنها، وما أكثرها وما أعذبها رغم ما تثيره من عذابات -في زمن تعز فيه ثقافة الأسئلة!

لكننا لا نعدم مفارقة جميلة.. ثمة أكثر من داعية مستنير يتجلى فيه سمت المفكر.. ومفكر ديني يتجلى فيه سمت الداعية.. فجمع السمتين بين الحسنيين!

وإلى لقاء معهما في التجليات القادمة، إن شاء الله.





