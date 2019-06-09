الانتخابات تدفع ترامب لعقد قمة ثالثة مع كيم

يتوقع مجموعة من الخبراء أن تجمع قمة ثالثة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون هذا العام، حتى وإن كانت المؤشرات لذلك ضعيفة

تحرير:محمود نبيل ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٢٤ ص

ترامب وكيم

على الرغم من ضعف المؤشرات، فإن السياسيين على مستوى العالم لم يفقدوا الأمل تمامًا في إمكانية إقامة قمة ثالثة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، وذلك بعد أن فشلت آخر جولة من المحادثات الثنائية، التي أقيمت في هانوي بفيتنام خلال فبراير الماضي. ويرى محللون معنيون بهذا الملف الشائك، أن الزعيم الكوري الشمالي والرئيس الأمريكي قد يجتمعان في قمة ثالثة خلال وقت لاحق من هذا العام، وذلك على الرغم من غياب أي تقدم ملموس في ملف تفكيك برامج الأسلحة النووية لبيونج يانج.

وقالت صحيفة "كوريا هيراليد"، إن كيم وترامب حاولا في اجتماعاتهما السابقة، والتي بدأت في 12 يونيو من العام الماضي في سنغافورة، إبرام صفقة من شأنها أن تؤدي إلى تفكيك برامج أسلحة الدمار الشامل الكورية الشمالية في مقابل رفع العقوبات عن النظام في بيونج يانج. ترامب عن لقاء زعيم كوريا الشمالية: أحبه كثيرًا وانقسم