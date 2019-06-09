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الانتخابات تدفع ترامب لعقد قمة ثالثة مع كيم

يتوقع مجموعة من الخبراء أن تجمع قمة ثالثة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون هذا العام، حتى وإن كانت المؤشرات لذلك ضعيفة
تحرير:محمود نبيل ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٢٤ ص
ترامب وكيم
ترامب وكيم
على الرغم من ضعف المؤشرات، فإن السياسيين على مستوى العالم لم يفقدوا الأمل تمامًا في إمكانية إقامة قمة ثالثة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، وذلك بعد أن فشلت آخر جولة من المحادثات الثنائية، التي أقيمت في هانوي بفيتنام خلال فبراير الماضي. ويرى محللون معنيون بهذا الملف الشائك، أن الزعيم الكوري الشمالي والرئيس الأمريكي قد يجتمعان في قمة ثالثة خلال وقت لاحق من هذا العام، وذلك على الرغم من غياب أي تقدم ملموس في ملف تفكيك برامج الأسلحة النووية لبيونج يانج.
وقالت صحيفة "كوريا هيراليد"، إن كيم وترامب حاولا في اجتماعاتهما السابقة، والتي بدأت في 12 يونيو من العام الماضي في سنغافورة، إبرام صفقة من شأنها أن تؤدي إلى تفكيك برامج أسلحة الدمار الشامل الكورية الشمالية في مقابل رفع العقوبات عن النظام في بيونج يانج. ترامب عن لقاء زعيم كوريا الشمالية: أحبه كثيرًا وانقسم
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دونالد ترامب

ترامب يهاجم «ناسا» بتصريحات عن القمر والمريخ

«القمر جزء من المريخ».. تصريح جديد مثير للجدل أطلقه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الجمعة، مطالبا وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" بأن تركز بشكل أكبر على المريخ، وقال ترامب: "ركزوا على المريخ الذي يشكل القمر جزءً منه، بدلا من الذهاب إلى القمر، وبالنسبة للأموال التي ننفقها، يجب على ناسا ألا تتحدث عن الذهاب إلى القمر، فعلنا ذلك منذ 50 عاما، لذا يجب على ناسا التركيز على شيء أكبر لنفعله، مثل الدفاع والعلوم، والمريخ الذي يعتبر القمر جزءً منه"، وذلك بحسب تغريدة له عبر موقع "تويتر".
دونالد ترامب

لماذا تراجع ترامب عن الحرب التجارية مع المكسيك؟

اختلفت الأوساط السياسية في الولايات المتحدة في تفسير قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتراجع عن خطته لفرض رسوم جمركية على جميع السلع المكسيكية، إذ يراه البعض نتيجة لتوصله إلى اتفاق يتعلق بالهجرة غير الشرعية مع جارته الجنوبية. وأعلن ترامب عبر تويتر، في وقت متأخر من أمس الجمعة، أن الولايات المتحدة توصلت إلى اتفاق مع المكسيك للحد من تدفق المهاجرين إلى الحدود الجنوبية الغربية، إلا أن ذلك لم يكن مقنعًا بالدرجة الكافية للأوساط التي ترى أن الضغوط الداخلية هي التي أسهمت في عدوله عن قراره.
علم المثليين

في شهر الفخر.. ممنوع رفع علم المثليين بسفارات واشنطن

يعتبر شهر يونيو من كل عام عند المثليين "شهر الفخر"، وفي هذه المرة رفضت الإدارة الأمريكية، طلبات بعض سفاراتها برفع علم المثلية (العلم الشهير بألوان قوس قزح)، أعلى ساريات العلم فوق مبانيها. وقالت مصادر دبلوماسية في سفارات 4 دول هي: إسرائيل، البرازيل، ألمانيا، ليتوانيا، إنهم من بين من تقدموا بهذا الطلب إلا أنه تم رفضه، وهذا لا يعني منع رفع العلم على الإطلاق، لكن الرفض يقضي بمنع رفعه مكان سارية العلم، على أنه يسمح للبعثات الدبلوماسية برفع العلم داخل المبنى أو على الجدران الخارجية، وذلك وفقا لما نقلته قناة "إن بي سي".
نفط ايران

أمريكا تفرض عقوبات على أكبر شركات النفط في إيران

قررت الولايات المتحدة، فرض عقوبات على أكبر مجموعة قابضة للبتروكيماويات في إيران، لدعمها الحرس الثوري الإيراني، في خطوة قالت إنها تهدف إلى تجفيف منابع تمويل القوة العسكرية الإيرانية. واستهدفت العقوبات شركة الخليج الفارسي للصناعات البتروكيماوية لتوفيرها الدعم المالي للحرس الإيراني المسؤول عن برنامج الصواريخ الباليستية والبرنامج النووي. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، إن وزارة النفط الإيرانية منحت العام الماضي شركة خاتم الأنبياء، الذراع الاقتصادية والهندسية للحرس الثوري، 10 مشاريع بـ22 مليار دولار، أي 4 أضعاف الميزانية للحرس الإيراني.
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كيم هيوك-تشول

زعيم كوريا الشمالية يعدم مبعوثه الخاص إلى ترامب

أعدمت كوريا الشمالية عددًا من مسئوليها في وزارة الخارجية، بمن في ذلك مبعوثها الخاص إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك نتيجة انهيار قمة فيتنام التى جمعت الزعيم كيم جونج أون، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حسبما أفادت وكالة «رويترز» نقلا عن صحيفة كورية جنوبية. ونقلت صحيفة «تشوسون إيلبو» الكورية الجنوبية، عن مسئولين من كوريا الشمالية، لم تُكشف هويتهم، قولهم: «تم التحقيق مع كيم هيوك-تشول، وأُعدم في مطار ميريم مع 4 مسؤولين في وزارة الخارجية في مارس».
ترامب-وآبي

كيم والتجارة وإيران.. ملفات في حقيبة ترامب باليابان

السبت الماضي حطت طائرة الرئاسة الأمريكية في العاصمة اليابانية طوكيو، وعلى متنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا ترامب، في زيارة رسمية تستغرق أربعة أيام، هي الثانية له إلى اليابان منذ توليه منصبه، التقى خلالها رئيس الوزراء الياباني آبي شينزو، والإمبراطور الجديد للبلاد ناروهيتو. الزيارة كان الهدف الرئيسي منها مناقشة العلاقات التجارية بين البلدين، إلا أنها لم تخلُ من مناقشة العديد من القضايا الأخرى وعلى رأسها قضية كوريا الشمالية، كما تطرق ترامب خلالها للوضع في الشرق الأوسط، وموقفه من إيران.
صحف-الإمارات

صحف عربية: إيران مرتبكة.. و«البريكست» ينهار

أطلعتنا الصحف العربية الصادرة صباح اليوم السبت، على تطورات الصراعات في الشرق الأوسط، وتصدرت الأوضاع بين واشنطن وطهران عناوين الصحف، بالإضافة إلى العديد من القضايا الأخرى المتنوعة. تحت عنوان "إيران تطلب من أذرعها في المنطقة الاستعداد لخوض حرب بالوكالة"، ذكرت صحيفة "البيان" الإماراتية أن صحيفة "الجارديان" كشفت عن أن إيران طلبت من ميليشيات موالية لها الاستعداد لخوض حرب بالوكالة في الشرق الأوسط. ونشرت الصحيفة تقريرا عن الملف الإيراني في صدر صفحتها الأولى بعنوان "إيران تطلب من ميليشيات الاستعداد لخوض حرب بالوكالة في الشرق الأوسط".
ترامب-مع-الجيش-الأمريكي

هل تراهن إيران على الدبلوماسية لتجنب الحرب مع ترامب؟

مع تصاعد التوترات بين إيران والولايات المتحدة، زعمت طهران أن الحرب ليست خيارًا ولكنها تتشكك فيما إذا كانت الدبلوماسية يمكن أن تؤتي ثمارها مع الولايات المتحدة، لا سيما بعد أن أرسلت بالفعل المزيد من الوحدات العسكرية إلى الشرق الأوسط بعد تهديدات إيران. وعلى الرغم من تأكيدات العديد من الأطراف بأنهم لا يريدون الحرب أو الدخول في صراع عسكري مباشر بين البلدين بمنطقة الخليج العربي، فإن المحاولات الدبلوماسية لا تزال لم ترق للمساعي الحقيقية لإيقاف الصدام أو المواجهات العسكرية.
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