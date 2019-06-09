زوج يقيم دعوى نشوز لهوس زوجته بالرسم على الأظافر
يؤكد الزوج تحول منزله بعد دخول الإنترنت إليه إلى ما يشبه "بدروم" مهجور ومترب إذ أهملت زوجته نظافة المنزل والأولاد وبات كل منهم منشغلا بـ"تابلت" فى يده
تحرير:سماح عوض الله
٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٢٥ ص
طلاء أظافر- أرشيفية
أقام زوج دعوى نشوز ضد زوجته بمحكمة الأسرة بإمبابة، يطالب فيها بإثبات خروج زوجته عن طاعته، وعدم التزامها بشرع الله حيال حياتها الزوجية، وذلك بالتزامها منزل الزوجية ومراعاة أسرتها وأطفالهما، وذلك كله نظير هوسها بالرسم على الأظافر، إلى الحد الذى حول مسكن الزوجية إلى صالون تجميل تقصده جاراتها، لترسم لهن أظافرهن دون مقابل، فى حين تترك أبناءها الثلاثة دون رعاية أو إعداد طعام، أو حتى الاهتمام بالأساسيات فى احتياجات المنزل من نظافة وترتيب، وحين اعترض الزوج هجرت أطفالها ومسكن الزوجية.
ويوضح الزوج أن مأساته بدأت من الإنترنت، إذ قام بشراء خط أرضي وأوصل الإنترنت إلى المنزل، ليتمكن أطفاله الثلاثة من سماع فيديوهات تعليمية وتنمية مهاراتهم، وإعادة سماع الفيديوهات التى يستخدمونها فى أنشطة الحضانة، دون أن يدرك أن ذلك سيكون وبالًا على حياته، باستغراق زوجته فى مشاهدة فيديوهات "صنعوها بأنفسهم"،
ويوضح الزوج أن مأساته بدأت من الإنترنت، إذ قام بشراء خط أرضي وأوصل الإنترنت إلى المنزل، ليتمكن أطفاله الثلاثة من سماع فيديوهات تعليمية وتنمية مهاراتهم، وإعادة سماع الفيديوهات التى يستخدمونها فى أنشطة الحضانة، دون أن يدرك أن ذلك سيكون وبالًا على حياته، باستغراق زوجته فى مشاهدة فيديوهات "صنعوها بأنفسهم"، وسيطرة الأمر على عقلها لدرجة الهوس بتجريب كل شيء تشاهده، وكان آخر تقاليعها فى هذا الصدد هو الرسم على الأظافر.
يؤكد الزوج تحول منزله بعد دخول الإنترنت إليه، إلى ما يشبه "بدروم" مهجور ومترب، إذ أهملت زوجته نظافة المنزل والأولاد، وبات كل منهم منشغلا بـ"تابلت" فى يده، ولما لاحظ الزوج الأمر فى بدايته وتحدث مع زوجته، كان مبررها أنها تنوى البحث عن أفكار وطرق لتجديد المنزل وتزيينه بخطوات بسيطة، ويا ليته لم يطاوعها حد قوله، إذ تحول المنزل إلى صندوق مليء بالكراكيب، وأشياء معاد تصنيعها، مغلفة بورق ملون ولامع لكنها تتكدس كالقمامة دون استخدام، وبالطبع ترفض زوجته التخلص منها فى القمامة، باعتبارها أعدت تحفًا فنية ترفض التفريط فيها.
ويعدد الزوج ما أقدمت عليه زوجته من إتلاف لأبواب ونوافذ المنزل بكسوتها بورق حائط، واكتنازها العبوات الفارغة وتغليفها بورق ملون وآخر لامع لاصق بحجة إعادة استخدامها، دون حاجة فعلية لها، علاوة على امتلاء أرضية المنزل والمقاعد بخيوط وأشرطة لاصقة وإبر، تقول الزوجة إنها تستخدمها فى هوايتها الجديدة بالتزيين وإعادة التدوير، ويؤكد كانت ترى أعمالها إنجازات عظيمة، وأنا أراها مهملات ملونة ومزركشة.
زوجة فى دعوى خلع: يأكل 12 مرة فى اليوم
واتجهت الزوجة بعد ذلك إلى استخدام أدوات التجميل، ومحاولات تقليد عارضات الأزياء وصاحبات صالونات التجميل بوضع طبقات بدرجات لونية مختلفة من كريمات الأساس على وجهها، معتقدة أنها تحسن بذلك فن التجميل، في حين أن ما كانت تجربه لم يكن لائقًا معها، وكان وجهها يبدو مدهونًا بأشياء لامعة وأحيانًا متراكمة كطبقات الدهان، وكنت أحاول نهيها عن الأمر بالحسنى دون جدوى.
وأخيرًا اتجهت الزوجة إلى طلاء الأظافر، وكانت لا تمل من تغيير تلك الرسومات يوميًا، وبالطبع كان طلاء الأظافر ومسحها لإعادة طلائها من جديد، على حساب وقت المنزل ورعاية الأبناء، وبمرور الوقت تحولت هواية زوجته إلى مطلب لجاراتها، إذ باتت الفتيات الصغار فى العقار وأمهاتهن أيضًا يحضرن إليها لترسم لهن على أظافرهن، بما حول المنزل إلى ما يشبه صالون تجميل دون أجر، هو المشهد الذى استفز الزوج ودفعه إلى طرد جميع الجارات من منزله.
زوجة تطلب الخلع لرفض زوجها ذهابها للكوافير
وبسبب انفعال الزوج غادرت الزوجة المنزل، وفوجئ بها تطلب الطلاق دون أن تعترف بخطئها وتعود إلى منزلها لرعاية أسرتها، ورأى الزوج سبب الخلاف تافهًا لا يستحق خراب المنزل بالطلاق، وعلاجه هو تراجع زوجته عن أفكارها الجديدة، وعودتها للاهتمام بأسرتها وأولادها، ومع عناد الزوجة أقام ضدها دعوى نشوز، لتهديدها بإسقاط مستحقاتها، وتطليقها عقب ذلك لو أصرت على التخلى عن منزلها وأبنائها.