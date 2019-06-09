جريمة

زوج يقيم دعوى نشوز لهوس زوجته بالرسم على الأظافر

يؤكد الزوج تحول منزله بعد دخول الإنترنت إليه إلى ما يشبه "بدروم" مهجور ومترب إذ أهملت زوجته نظافة المنزل والأولاد وبات كل منهم منشغلا بـ"تابلت" فى يده
تحرير:سماح عوض الله ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٢٥ ص
طلاء أظافر- أرشيفية
طلاء أظافر- أرشيفية
أقام زوج دعوى نشوز ضد زوجته بمحكمة الأسرة بإمبابة، يطالب فيها بإثبات خروج زوجته عن طاعته، وعدم التزامها بشرع الله حيال حياتها الزوجية، وذلك بالتزامها منزل الزوجية ومراعاة أسرتها وأطفالهما، وذلك كله نظير هوسها بالرسم على الأظافر، إلى الحد الذى حول مسكن الزوجية إلى صالون تجميل تقصده جاراتها، لترسم لهن أظافرهن دون مقابل، فى حين تترك أبناءها الثلاثة دون رعاية أو إعداد طعام، أو حتى الاهتمام بالأساسيات فى احتياجات المنزل من نظافة وترتيب، وحين اعترض الزوج هجرت أطفالها ومسكن الزوجية.
ويوضح الزوج أن مأساته بدأت من الإنترنت، إذ قام بشراء خط أرضي وأوصل الإنترنت إلى المنزل، ليتمكن أطفاله الثلاثة من سماع فيديوهات تعليمية وتنمية مهاراتهم، وإعادة سماع الفيديوهات التى يستخدمونها فى أنشطة الحضانة، دون أن يدرك أن ذلك سيكون وبالًا على حياته، باستغراق زوجته فى مشاهدة فيديوهات "صنعوها بأنفسهم"،
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النيابة الإدارية

«عرض العمال للخطر»..إحالة قيادي بهيئة النقل للمحاكمة

في واقعة اتهام قيادي بهيئة النقل العام بعدم اتخاذ إجراءات السلامة لحماية العاملين بالهيئة، قررت هيئة النيابة الإدارية اليوم السبت، إحالة مدير عام مراكز التدريب بهيئة النقل العام للمحاكمة العاجلة لخروجه على مقتضى الواجب الوظيفي وعدم أدائه العمل المنوط به بدقة؛ حيث أوضح تقرير الاتهام في القضية رقم 132 لسنة 61 قضائية عليا، أن "شعبان.ا.ح"، مدير عام مراكز التدريب بهيئة النقل العام قام بتكليف بعض عمال الخدمة بتحميل ونقل مخلفات الحديد دون تكليف أحد المشرفين للإشراف عليهم.
خلية-العريش-الارهابية‎ (4)

مواجهة متهمي «اللهم ثورة» بتحريات جديدة للأمن الوطني

قررت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الأحد، تجديد حبس 14 متهما، ينتمون لتنظيم يدعى «اللهم ثورة»، 15 يوما جديدة على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بشأن اتهامهم بالتخطيط لتنفيذ بعض العمليات العدائية ضد مؤسسات البلاد ومهاجمة رجال الشرطة والقوات المسلحة، وعقد عدة اجتماعات عبر شبكة المعلومات الدولية للاتفاق على خطوات تنفيذ مخططهم الإرهابي، وارتكاب أعمال فوضوية بغرض إظهار الدولة في مظهر الضعيف، وذلك بالتزامن مع أحداث الذكرى الماضية لثورة الخامس والعشرين من يناير.
طعنات-سكين-جريمة

المتهم بذبح طليقته في العيد: «مفترية ومنها لله»

قررت نيابة البساتين، اليوم الأحد، حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بشأن اتهامه بالشروع في قتل طليقته، بعدما أقدم على ذبحها بمطواة بعدما منعته من رؤية أطفاله خلال إجازة عيد الفطر المبارك، واستعجلت النيابة تحريات المباحث النهائية حول ظروف وملابسات الواقعة، وخاطبت المستشفى للاستعلام عن حالة المجني عليها، تمهيدا لسماع أقوالها في الواقعة، قال المتهم أمام النيابة: «ماشفتش عيالي بقالي شهر ولما رحت أشوفهم في العيد برده ماجوش، أعمل إيه، طليقتي مفترية، منها لله، هى السبب في اللى وصلنا ليه».
المرور‎ (2)

«الانضباط والحزم» شعار حملات مرور الجيزة

الانضباط المروري شعار دائم لضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء علاء متولي، بحثًا عن تحقيق أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء عصام شادي، مساعد وزير الداخلية للمرور، التي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ. ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير 2927 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها 935 مخالفة انتظار خاطئ، و339 مخالفة متنوعة.
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حزن-ندم-حوادث-امرأة-سيدة (4)

ربة منزل تخلع زوجها.. لرفضه الاستيقاظ لصلاة العيد

الآن مر قرابة العام على نشوب خلافاتهما الزوجية، وقبل 4 أشهر أقامت ربة منزل دعوى خلع ضد زوجها، مازالت متداولة فى محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبت فيها بالتفريق بينها وبين زوجها، لخشيتها ألا تقيم حدود الله، مؤكدة أنها لا تشعر بالسعادة مع زوجها، وأنه لا يعرف معنى المناسبات السعيدة، سواء المناسبات الخاصة كعيد ميلادها وعيد زواجهما، أو الأعياد عمومًا، إذ يعتبر الأخيرة أيام إجازات اعتيادية، يقضيها فى النوم والراحة فى المنزل، دون الخروج للتنزه وزيارة الأقارب أو حتى لصلاة العيد، وهو ما بات يصيبها بالاكتئاب ودفعها لإنهاء زيجتها.
طلاق

زوج فى دعوى طاعة: «مليالي البيت كراكيب من الإنترنت»

أقام زوج دعوى طاعة ضد زوجته بمحكمة الأسرة بإمبابة، يطالب فيها بإلزامها مسكن الزوجية، بعد أن هجرته لمدة تجاوز 3 أشهر، إثر خلافات طاحنة بينهما استمرت لمدة عامين تقريبًا، هي فترة الزواج بكاملها، سببها هوس زوجته بتصفح الإنترنت، والإعجاب بصفحات البيع المتعددة عليه، وشراء منتجات معروضة بها، جميعها رديئة وليس لها استخدام فعلي وتتلف سريعًا، بما يجعله يتحمل مبالغ ضخمة أسبوعيا نظير تلك المنتجات وقيمة شحنها، بخلاف امتلاء المنزل بأكوام مهملات من تلك "الكراكيب"، ليس لها أى استخدام.
ندم

زوجة تطلب الخلع لرفض زوجها ذهابها للكوافير

يهتم بمظهره اهتمامًا شديدًا، ويذهب إلى الحلاق أسبوعيًا، وكل فترة يغير قصة شعره، ومظهر لحيته، ويجلب للمنزل أقنعة لتنظيف وترطيب الوجه، لكن كل هذا محرم على زوجته، إذ محظور عليها الذهاب إلى صالونات التجميل النسائية، وهى ممنوعة من قص شعرها أو تغيير مظهره بصبغه أو غير ذلك، كما أنه يوبخها لو طلبت شراء مستحضرات تجميل وعناية بالبشرة، إذ يصر الزوج على اعتبار صالونات التجميل النسائية، أماكن محل شبهة، تسيء إلى السيدة التى ترتادها، وهو ما لم تستطع ربة منزل متزوجة منذ عام واحد التفاهم فيه مع زوجها بما دفعها لإقامة دعوى خلع.
ندم

عدت على القهوة.. أغرب حالة خلع بين زوجين

من منا لا يصادف مقاهي حين يسير فى الشارع؟ ومن منا لا يضطر إلى العبور من أمامها، خاصة إذا كان يسير على الرصيف فى جهة مقصده، وفى ميدان مزدحم يعج شارعه بحركة سيارات الأجرة ومواقف السرفيس والباعة الجائلين كذلك، وهل مطلوب منى كزوجة وأم تسير بأبنائها فى الشارع أن تشق الأرض وتسير فى باطنها، لو صادفت فى طريقها مقهى مرت عليه؟ هذه الأسئلة كانت كفيلة لدفع ربة منزل إلى إقامة دعوى خلع ضد زوجها، الذى سبها وأهانها فى الشارع حين تصادف مرورها على مقهى بميدان رمسيس.
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