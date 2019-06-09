زوج يقيم دعوى نشوز لهوس زوجته بالرسم على الأظافر

يؤكد الزوج تحول منزله بعد دخول الإنترنت إليه إلى ما يشبه "بدروم" مهجور ومترب إذ أهملت زوجته نظافة المنزل والأولاد وبات كل منهم منشغلا بـ"تابلت" فى يده

تحرير:سماح عوض الله ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٢٥ ص

طلاء أظافر- أرشيفية

أقام زوج دعوى نشوز ضد زوجته بمحكمة الأسرة بإمبابة، يطالب فيها بإثبات خروج زوجته عن طاعته، وعدم التزامها بشرع الله حيال حياتها الزوجية، وذلك بالتزامها منزل الزوجية ومراعاة أسرتها وأطفالهما، وذلك كله نظير هوسها بالرسم على الأظافر، إلى الحد الذى حول مسكن الزوجية إلى صالون تجميل تقصده جاراتها، لترسم لهن أظافرهن دون مقابل، فى حين تترك أبناءها الثلاثة دون رعاية أو إعداد طعام، أو حتى الاهتمام بالأساسيات فى احتياجات المنزل من نظافة وترتيب، وحين اعترض الزوج هجرت أطفالها ومسكن الزوجية.

ويوضح الزوج أن مأساته بدأت من الإنترنت، إذ قام بشراء خط أرضي وأوصل الإنترنت إلى المنزل، ليتمكن أطفاله الثلاثة من سماع فيديوهات تعليمية وتنمية مهاراتهم، وإعادة سماع الفيديوهات التى يستخدمونها فى أنشطة الحضانة، دون أن يدرك أن ذلك سيكون وبالًا على حياته، باستغراق زوجته فى مشاهدة فيديوهات "صنعوها بأنفسهم"،