سموحة يتضامن مع الأهلي ضد اتحاد الكرة

٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٢٧ ص

مجلس الأهلي

أعلن محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، تضامنه مع قرارات مجلس إدارة النادي الأهلي، بشأن أزمة مباريات الدوري المتبقية هذا الموسم، وقال عامر، عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأحد، أنه يؤيد ما جاء في مذكرة الأهلي التي أرسلها صباح أمس السبت، إلى اتحاد الكرة، والتي أكد فيها عدم التفريط في حق النادي في بطولة الدوري، وكشفت المذكرة عن العديد من الوقائع التي لم يلتزم فيها اتحاد الكرة بمبدأ تكافؤ الفرص أو تطبيق قواعد اللعب النظيف، فضلا عن غياب العدالة بين الأندية، خاصة عند تحديد مواعيد المباريات المتبقية من مسابقة الدوري.

وجاء في بيان فرج عامر: «رصدت إدارة النادي الأهلي قيام الاتحاد بتغيير مواعيد العديد من المباريات عقب الإعلان عنها، وتأجيل المباريات المؤجلة للمنافسين، وعدم المساواة في الفارق الزمني بين المباريات وما بين لقاءات الأهلي، الذي أدى مباراة كل 72 ساعة على مدى ثماني مواجهات، في الوقت الذي لم يلتزم فيه