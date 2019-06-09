رياضة

سموحة يتضامن مع الأهلي ضد اتحاد الكرة

٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٢٧ ص
مجلس الأهلي
مجلس الأهلي
أعلن محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، تضامنه مع قرارات مجلس إدارة النادي الأهلي، بشأن أزمة مباريات الدوري المتبقية هذا الموسم، وقال عامر، عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأحد، أنه يؤيد ما جاء في مذكرة الأهلي التي أرسلها صباح أمس السبت، إلى اتحاد الكرة، والتي أكد فيها عدم التفريط في حق النادي في بطولة الدوري، وكشفت المذكرة عن العديد من الوقائع التي لم يلتزم فيها اتحاد الكرة بمبدأ تكافؤ الفرص أو تطبيق قواعد اللعب النظيف، فضلا عن غياب العدالة بين الأندية، خاصة عند تحديد مواعيد المباريات المتبقية من مسابقة الدوري.
وجاء في بيان فرج عامر: «رصدت إدارة النادي الأهلي قيام الاتحاد بتغيير مواعيد العديد من المباريات عقب الإعلان عنها، وتأجيل المباريات المؤجلة للمنافسين، وعدم المساواة في الفارق الزمني بين المباريات وما بين لقاءات الأهلي، الذي أدى مباراة كل 72 ساعة على مدى ثماني مواجهات، في الوقت الذي لم يلتزم فيه
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منتخب-تركيا‎

ديشامب: الهزيمة من تركيا صفعة جيدة لفرنسا

اعترف مدرب المنتخب الفرنسي ديديه ديشامب، أن الهزيمة أمام تركيا أمس بهدفين دون رد في التصفيات المؤهلة ليورو 2020، تعد صفعة لأبطال العالم، وقال المدرب الفرنسي: "حتى لو كنا أبطال العالم، فعندما نلعب بتلك الصورة، فلا يوجد أي أمل لدينا، تلقينا صفعة جيدة، وعلينا تحليلها، خاصة أننا أمامنا مباراة أخرى بعد 3 أيام، لا يوجد شيء يمكن قوله أكثر من أن تركيا أحسنت صنعًا وعلينا العودة إلى قواعدنا من جديد"، وبدوره قال متوسط ميدان الديوك موسى سيسوكو: "لا توجد أعذار، نعرف جيدًا المناطق التي قصرنا بها".
منتخب-مصر-الاولمبي

المنتخب الأوليمبي يخوض أولى ودياته أمام أوزبكستان

يحل المنتخب المصري الأوليمبي، بقيادة شوقي غريب، في الرابعة والنصف عصر اليوم الأحد، ضيفًا على نظيره منتخب أوزبكستان، بمدينة طشقند، في أولى ودياته للاستعداد لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 تحت 23 سنة، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل بمشاركة 8 منتخبات والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020، ويسعى شوقي غريب، بالدفع بعناصر الخبرة في ودية أوزبكستان الأولى لمعرفة نقاط القوة والضعف، وللوصول لأفضل تشكيل بعد اقتراب بطولة إفريقيا المقرر لها في نوفمبر المقبل.
رونالدو-البرتغال

رونالدو في صراع خاص أمام فان دايك بنهائي دوري الأمم

يملك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فرصة كبيرة للتتويج بلقبه الثاني مع منتخب بلاده، وذلك عندما يواجه هولندا اليوم في نهائي دوري الأمم الأوروبية، ولكن كي يرفع الكأس، عليه أن يتجاوز أولًا عقبة المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك، ويعاني رونالدو من سوء حظ كبير في النهائيات مع منتخب بلاده، حيث خسر نهائي يورو 2004 بصورة مفاجئة أمام اليونان، وخرج من نهائي يورم 2016 مصابًا، ويبحث رونالدو اليوم عن خطف الأضواء بعد تألقه في نصف النهائي وتسجيله الهاتريك في شباك سويسرا.
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نادى -سموحة

رئيس سموحة ينهى الجدل حول مستقبل حسام حسن

كشف المهندس محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، موقف ناديه النهائي، من رحيل حسام حسن، مهاجم الفريق السكندري في فترة الانتقالات المقبلة (الميركاتو الصيفي)، وكتب فرج عامر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «من الصعب جدًا أن نرى فريق سموحة في الموسم القادم بدون مهاجمه حسام حسن، مهما كانت الإغراءات المادية في ظل رغبة العديد من الأندية الكبري داخليًا وخارجيًا شراءه»، موضحًا: «بعض اللاعبين الذين لا نعرف حتى اسمهم يلجأون إلى وضع اسم سموحة في الأندية التي ترغب ضمهم من أجل رفع أسهمهم».
أشرف توفيق

مدرب سموحة يقترب من تدريب سلة الأهلي

توصلت إدارة الأهلي لاتفاق مع أشرف توفيق، لقيادة الفريق الأول لكرة السلة بالنادي بداية من الموسم المُقبل، خلفًا لطارق خيري الذي اعتذر عن الاستمرار في تدريب الفريق بالموسم المقبل لظروف خاصة، ليستقر الأهلي على التعاقد مع أشرف توفيق مدرب فريق سموحة. وكتب فرج عامر رئيس نادي سموحة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "شكرا كابتن أشرف توفيق نزولا على رغبته وارتبطاته الأسرية قبلنا استقالة الكابتن أشرف توفيق ونقدم له كل التحية على ماقدم لنادي سموحة".
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رئيس سموحة يطلب إبعاد 3 حكام عن مباريات الفريق

طلب المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة، من مجلس إدارة اتحاد الكرة، عدم إسناد مباريات فريقه إلى ثلاثة حكام خلال المواجهة المتبقية في بطولة الدوري هذا الموسم، والتي ستكون أمام الاتحاد السكندري، في الجولة الأخيرة من المسابقة المحلية، حيث كتب عامر عبر صفحته الشخصية، عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، قائلا: "يناشد نادي سموحة الرياضي الاجتماعي، اتحاد الكرة المصرية مع كامل احترام نادي سموحة للتحكيم المصري يرجي عدم إسناد المباراة القادمة أو أي مباراة الموسم المقبل إلى الحكام الآتية أسماؤهم، الحكم جهاد جريشة، الحكم محمد عادل، الحكم طارق مجدي".
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بعد سموحة.. 3 أندية تتضامن مع بيان الأهلي

أعلن سموحة تضامنه مع البيان الصادر عن مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب بعد اجتماع طارئ لمناقشة أزمة مواعيد مباريات الجولة الأخيرة للدوري الممتاز، وأعلن الأهلي انسحابه من الدوري، حال تأجيل أي مباراة له بعد بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 والتي تستضيفها مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين، وكتب فرج عامر، رئيس سموحة، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "سموحة يعلن تضامنه مع ما جاء ببيان النادي الأهلي والذي يؤكد ضرورة عدالة المنافسة والتعامل مع الجميع بمبدأ المساواة.. متضامنون مع الأهلي وملتزمون بما جاء ببيانه".
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