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صحف سعودية: انفراج محدود بالسودان والحوثي يلغم مساجد

الصحف نقلت عن مراقبين قولهم إن الوساطة الإفريقية لحل الأزمة بين فرقاء السودان، تسير على الطريق الصحيح، لكنها لم تتبلور بعد، مؤكدين أنها تحتاج إلى مزيد من الوقت
تحرير:وفاء بسيوني ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٣٣ ص
صحف سعودية
صحف سعودية
تنوعت عناوين الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الأحد، حيث تناولت العديد من القضايا والموضوعات التي استعرضت الأوضاع في السودان والعصيان المدني الذي ستشهده اليوم، كما أبرزت المزاعم الأمريكية حول حق إسرائيل في ضم جزء من الضفة. في صدارة صفحاتها تناولت صحيفة "الشرق الأوسط" الشأن السوداني تحت عنوان "الخرطوم تتأهب لعصيان مدني مفتوح"، وكشفت أن قوى الحرية والتغيير السودانية، ألقت بورقتها الأخيرة، في معركتها ضد المجلس العسكري الحاكم، بإعلان سريان العصيان المدني والإضراب السياسي "المفتوح"، ابتداء من اليوم، واستمراره حتى تسليم السلطة لحكومة مدنية.
وسرت حملة مكثفة لقوى المعارضة، على مواقع التواصل الاجتماعي، للتعريف بخطوة العصيان المدني، بينما شرع سكان العاصمة والمدن المختلفة منذ أمس، في شراء وتخزين المواد التموينية استعدادا لأيام الاعتصام. ودعت "قوى الحرية والتغيير"، وهي تحالف عريض للقوى والأحزاب السياسية، تقود الحراك في الشارع، المواطنين، لإغلاق
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عصيان مدني في الخرطوم

الشرطة تواجه مظاهرات الخرطوم بقنابل الغاز..ووفاة شخص

نقلت وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" عن شهود عيان، أن عدة تظاهرات تم تنظيمها في مدينة الخرطوم بالسودان، بالتزامن مع دخول العصيان المدني حيز التنفيذ، مشيرة إلى أن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع تجاه المتظاهرين. وأعلنت لجنة أطباء السودان المركزية صباح اليوم الأحد وفاة شخص متأثرا بإصابته بطلق ناري في الصدر، ليرتفع بذلك عدد القتلى إثر فض القوات السودانية اعتصام القيادة العامة لـ115 شخصا. وقال الحساب الرسمي للجنة الأطباء على موقع تويتر "ارتقت روح الشهيد وليد عبد الرحمن قبل قليل بمدينة بحري، متأثراً بجراحه إثر الإصابة بطلق ناري مباشر في الصدر".
مظاهرات-في-السودان (4)

حتى تسليم السلطة.. العصيان المدني بالسودان يدخل حيز التنفيذ

دخل العصيان المدني في السودان حيذ التنفيذ، اعتبارا من اليوم الأحد، على أن يستمر حتى تسليم المجلس العسكري الانتقالي السلطة لحكومة مدنية. وشدد تجمع المهنيين السودانيين، الذي أطلق الحركة الاحتجاجية في السودان، على ألا ينتهي العصيان المدني إلا بقيام حكومة مدنية، بإذاعة "إعلان بيان تسلم السلطة" عبر التلفزيون السوداني. ونقلت "سكاي نيوز عربية" عن مراسلها، إن الغالبية العظمى من المحال التجارية والخدمية في العاصمة السودانية مغلقة.
مستوطنون

مستوطنون يقتحمون الأقصى بحجة «عيد نزول التوراة»

قام عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الأحد، بعملية اقتحام للمسجد الأقصى المبارك، بمناسبة ما يسمى "عيد نزول التوراة". وحسب مصادر فلسطينية، فإن مجموعات متتالية من المستوطنين جددت اقتحاماتها للمسجد الأقصى، عبر باب المغاربة الذي تسيطر على مفاتيحه سلطات الاحتلال، وتتم عبره الاقتحامات للمسجد الأقصى يوميا "باستثناء يومي الجمعة والسبت" من كل أسبوع. وأكد شهود عيان أن أفرادا من الشرطة والقوات الخاصة الإسرائيلية تتنشر في ساحات المسجد الأقصى، لتسهيل اقتحامات وجولات المستوطنين في ساحاته.
صحف-اماراتية

صحف الإمارات: جيش ليبيا يتحول للهجوم وعصيان بالسودان

سلطت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الأحد، الضوء على الصراعات في الشرق الأوسط، حيث تناولت تطورات الأوضاع في السودان واليمن وسوريا وليبيا وتنوعت العناوين بين استعراض الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي. في افتتاحيتها ذكرت صحيفة "الخليج" أن المجلس العسكري الانتقالي في السودان ثمن المبادرة التي يقودها رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، للوساطة بينه وبين قوى إعلان الحرية والتغيير، التي تقود الحراك الشعبي في البلاد، مؤكداً انفتاحه وحرصه على التفاوض فيما عبرت إثيوبيا عن ارتياحها لنتائج محادثات آبي أحمد، مع الفرقاء السودانيين في الخرطوم.
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صحف-سعودية1

صحف سعودية: ماي تغادر المحافظين وقوات حفظ سلام لليمن

طالعتنا الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم السبت، باستقالة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الجمعة من رئاسة الحزب المحافظ، كما استعرضت العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران، وسلطت الضوء على مناطق الصراع في الشرق الأوسط. ذكرت صحيفة "عكاظ" أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي غادرت أمس رئاسة حزب المحافظين، معلنةً بدء السباق لخلافتها الذي سيُحدّد من سيتولى المهمة الشاقة لتنفيذ "بريكست". وبعد تقديم استقالتها من منصب رئاسة الحزب المحافظ، ستبقى ماي في مهامها حتى تعيين حزب المحافظين خلفاً لها بحلول أواخر يوليو.
قناة الجزيرة

السودان يغلق مكتب قناة الجزيرة ويسحب تراخيص عملها

أصدر المجلس العسكرى الانتقالى فى السودان قرارًا بسحب ترخيص مكتب قناة الجزيرة. ونقل موقع «روسيا اليوم»، على لسان مراسله بالخرطوم، مساء الخميس، أن السلطات المختصة فى المجلس العسكرى الانتقالى أصدرت قرارها بسحب ترخيص مكتب قناة الجزيرة فى السودان. وبحسب الموقع الروسى، كتبت قناة الجزيرة عبر حسابها الرسمى على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «السلطات السودانية قررت سحب تراخيص العمل لمراسلى وموظفى القناة اعتبارا من اليوم». وأوضحت القناة القطرية أن ضباطا فى الأمن السودانى أخطروا مدير المكتب بقرار إغلاق القناة، وأنه جاء بتوصية من المجلس العسكرى الانتقالى.
الامم-المتحدة

انحياز تام.. سيارات أممية للحوثيين تثير غضب اليمنيين

بدأت الأمم المتحدة لعب دور في معالجة الأمور المتدهورة في اليمن منذ اندلاع الأزمة هناك في 2011 ، إلا أنه خلال الآونة الأخيرة شاب هذا الدور العديد من الاتهامات، فرغم أن الغاية الكبرى من إيفاد المبعوثين الأمميين للعديد من الدول العربية في السنوات الأخيرة، كانت إنهاء الخلافات الحروب بين أبناء البلد الواحد، إلا أن محصلة أعمال أغلبهم في مجملها لم تخرج عن حدود المبادرات التي لم يلتزم بها أحد. ووجهت الاتهامات إلى الأمم المتحدة بالانحياز لميليشيات الحوثي، خاصة بعد إعلان المنظمة عن منح الانقلابيين 20 سيارة رباعية الدفع تحت مسمى دعم برنامج نزع الألغام.
ميليشيات-الحوثى

الجيش اليمني يتصدى لمحاولات تسلل انتحارية في الحديدة

تصدت القوات المشتركة لهجمات ومحاولات تسلل قام بها متمردون حوثيون على مواقعها داخل مدينة الحديدة ومديرية بيت الفقية، ضمن مسلسل خرق وقف إطلاق النار. ونقلت «سكاي نيوز عربية»، عن مصادر في القوات المشتركة قولها إنها تصدت، خلال الساعات الماضية، لمحاولات «تسلل انتحارية للمليشيات الحوثية صوب الأحياء السكنية المحررة في شارع صنعاء وأوقعت في صفوفهم عددًا من القتلى والجرحى». كما تصدت القوات أيضًا لهجمات مماثلة، سقط فيها قتلى و جرحى وتم تدمير معدات وآليات قتالية.
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