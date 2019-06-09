صحف سعودية: انفراج محدود بالسودان والحوثي يلغم مساجد

الصحف نقلت عن مراقبين قولهم إن الوساطة الإفريقية لحل الأزمة بين فرقاء السودان، تسير على الطريق الصحيح، لكنها لم تتبلور بعد، مؤكدين أنها تحتاج إلى مزيد من الوقت
تنوعت عناوين الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الأحد، حيث تناولت العديد من القضايا والموضوعات التي استعرضت الأوضاع في السودان والعصيان المدني الذي ستشهده اليوم، كما أبرزت المزاعم الأمريكية حول حق إسرائيل في ضم جزء من الضفة.
في صدارة صفحاتها تناولت صحيفة "الشرق الأوسط" الشأن السوداني تحت عنوان "الخرطوم تتأهب لعصيان مدني مفتوح"، وكشفت أن قوى الحرية والتغيير السودانية، ألقت بورقتها الأخيرة، في معركتها ضد المجلس العسكري الحاكم، بإعلان سريان العصيان المدني والإضراب السياسي "المفتوح"، ابتداء من اليوم، واستمراره حتى تسليم السلطة لحكومة مدنية.
وسرت حملة مكثفة لقوى المعارضة، على مواقع التواصل الاجتماعي، للتعريف بخطوة العصيان المدني، بينما شرع سكان العاصمة والمدن المختلفة منذ أمس، في شراء وتخزين المواد التموينية استعدادا لأيام الاعتصام.
ودعت "قوى الحرية والتغيير"، وهي تحالف عريض للقوى والأحزاب السياسية، تقود الحراك في الشارع، المواطنين، لإغلاق
وسرت حملة مكثفة لقوى المعارضة، على مواقع التواصل الاجتماعي، للتعريف بخطوة العصيان المدني، بينما شرع سكان العاصمة والمدن المختلفة منذ أمس، في شراء وتخزين المواد التموينية استعدادا لأيام الاعتصام.
ودعت "قوى الحرية والتغيير"، وهي تحالف عريض للقوى والأحزاب السياسية، تقود الحراك في الشارع، المواطنين، لإغلاق الجسور وسد الشوارع العامة والبينية في الأحياء بالمتاريس.
تناولت صحيفة "عكاظ" الشأن السوداني تحت عنوان "وساطة اليوم الواحد.. انفراج محدود"، حيث اعتبر مراقبون سياسيون أن "وساطة اليوم الواحد" لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في الخرطوم نجحت في "تليين" المواقف وتقريب وجهات النظر بين المجلس العسكري وتحالف المعارضة السودانية.
ولفت المراقبون إلى أن الوساطة الإفريقية، التي تقودها أديس أبابا لحل الأزمة بين فرقاء السودان، تسير على الطريق الصحيح، لكنها لم تتبلور بعد.
بينما أشارت صحيفة "الحياة" إلى اعتقال قوات الأمن السودانية اثنين من قادة حركة الاحتجاج بعد لقائهما رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد خلال زيارته للخرطوم، في محاولة للتوسط بين طرفي النزاع في السودان.
تناولت "الشرق الأوسط" تأكيد السفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان أن لإسرائيل الحق في ضم جزء من أراضي الضفة الغربية المحتلة، في تصريحات يرجح أن تعمق الرفض الفلسطيني لخطة السلام الأمريكية المنتظرة.
وقال فريدمان في مقابلة نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز": "في ظل ظروف معيّنة، أعتقد أن إسرائيل تملك الحق في المحافظة على جزء من، لكن على الأغلب ليس كل، الضفة الغربية".
وبالانتقال إلى شأن آخر وتحت عنوان "المعارضة السورية تكشف خرائط صواريخ إيران" ، ذكرت "الشرق الأوسط" أن ضباطا سوريين معارضين كشفوا مواقع "مصانع ومستودعات صواريخ إيرانية" في سوريا، مشيرين إلى نقل "الحرس الثوري" مقر قيادته من دمشق إلى منطقة جبلية شمال العاصمة بسبب الغارات الإسرائيلية.
وجاء في دراسة لـ"حركة تحرير وطن" بقيادة العميد فاتح حسون، وهي مجموعة تضم 150 ضابطا منشقا، أنه تم رصد الكثير من الصواريخ الباليستية في سوريا بينها "فاتح 110" المطورة من صواريخ "سكود" الروسية، وصواريخ "ذو الفقار".
وحول الأوضاع في اليمن، أفادت صحيفة "الجزيرة" أن الحكومة اليمنية جددت مطالبتها للأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ومجلس الأمن الدولي والمنظمات الدولية بممارسة مزيد من الضغط بكل الوسائل لردع الميليشيا الانقلابية وإيقافها عن استهداف الأحياء السكنية والمدنيين العُزل في محافظتي تعز والضالع.
وقالت وزارة حقوق الإنسان اليمنية في بيان "إن مضي ميليشيا الحوثي قدما في انتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان يأتي انعكاسا طبيعيا لصمت المجتمع الدولي عن تحمّل مسؤولياته الأخلاقية وواجباته القانونية تجاه حماية المدنيين وعجزه على اتخاذ خطوات أكثر صرامة".
وتحت عنوان "الحوثي يخسر مزارع النسيم ويلغم المساجد"، أفادت صحيفة "الوطن" أن الجيش اليمني شن عملية عسكرية، استهدفت مواقع تتمركز فيها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في ميسرة جبهة نهم شرق صنعاء.
ونفذت وحدات من الجيش هجوما مباغتا على مواقع للحوثيين القريبة من المديد مركز المديرية وبني قرج والمجاوحة، وفقًا لما نقله المركز الإعلامي للمقاومة الشعبية في صنعاء عن مصادر عسكرية، وبحسب المصادر فإن الميليشيا تكبدت خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.
من جهة أخرى، أحبط سكان محليون في مديرية أرحب شمال العاصمة صنعاء عملية تفجير لأحد مساجد المنطقة.