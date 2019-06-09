صحف سعودية: انفراج محدود بالسودان والحوثي يلغم مساجد

الصحف نقلت عن مراقبين قولهم إن الوساطة الإفريقية لحل الأزمة بين فرقاء السودان، تسير على الطريق الصحيح، لكنها لم تتبلور بعد، مؤكدين أنها تحتاج إلى مزيد من الوقت

تحرير:وفاء بسيوني ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٣٣ ص

صحف سعودية

تنوعت عناوين الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الأحد، حيث تناولت العديد من القضايا والموضوعات التي استعرضت الأوضاع في السودان والعصيان المدني الذي ستشهده اليوم، كما أبرزت المزاعم الأمريكية حول حق إسرائيل في ضم جزء من الضفة. في صدارة صفحاتها تناولت صحيفة "الشرق الأوسط" الشأن السوداني تحت عنوان "الخرطوم تتأهب لعصيان مدني مفتوح"، وكشفت أن قوى الحرية والتغيير السودانية، ألقت بورقتها الأخيرة، في معركتها ضد المجلس العسكري الحاكم، بإعلان سريان العصيان المدني والإضراب السياسي "المفتوح"، ابتداء من اليوم، واستمراره حتى تسليم السلطة لحكومة مدنية.

وسرت حملة مكثفة لقوى المعارضة، على مواقع التواصل الاجتماعي، للتعريف بخطوة العصيان المدني، بينما شرع سكان العاصمة والمدن المختلفة منذ أمس، في شراء وتخزين المواد التموينية استعدادا لأيام الاعتصام. ودعت "قوى الحرية والتغيير"، وهي تحالف عريض للقوى والأحزاب السياسية، تقود الحراك في الشارع، المواطنين، لإغلاق