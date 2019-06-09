ديشامب: الهزيمة من تركيا صفعة جيدة لفرنسا

٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٣٣ ص

تركيا

اعترف مدرب المنتخب الفرنسي ديديه ديشامب، أن الهزيمة أمام تركيا أمس بهدفين دون رد في التصفيات المؤهلة ليورو 2020، تعد صفعة لأبطال العالم، وقال المدرب الفرنسي: "حتى لو كنا أبطال العالم، فعندما نلعب بتلك الصورة، فلا يوجد أي أمل لدينا، تلقينا صفعة جيدة، وعلينا تحليلها، خاصة أننا أمامنا مباراة أخرى بعد 3 أيام، لا يوجد شيء يمكن قوله أكثر من أن تركيا أحسنت صنعًا وعلينا العودة إلى قواعدنا من جديد"، وبدوره قال متوسط ميدان الديوك موسى سيسوكو: "لا توجد أعذار، نعرف جيدًا المناطق التي قصرنا بها".

وأضاف حسب موقع "فور فور تو": "لا يزال أمامنا الكثير من المباريات، وفي السابق ارتكبنا مثل تلك الأخطاء وتمكنا من العودة من جديد، نملك الجودة في فريقنا إضافة إلى الموهبة، وعلينا القيام بكل شيء ممكن، لتفادي تقديم هذا المستوى مرة أخرى". أما مدرب تركيا سينول جونيس فقال: "نملك فريقا قادرا على منح الأمل والسعادة