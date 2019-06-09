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مستوطنون يقتحمون الأقصى بحجة «عيد نزول التوراة»

٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٣٧ ص
مستوطنون - أرشيفية
مستوطنون - أرشيفية
قام عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الأحد، بعملية اقتحام للمسجد الأقصى المبارك، بمناسبة ما يسمى "عيد نزول التوراة". وحسب مصادر فلسطينية، فإن مجموعات متتالية من المستوطنين جددت اقتحاماتها للمسجد الأقصى، عبر باب المغاربة الذي تسيطر على مفاتيحه سلطات الاحتلال، وتتم عبره الاقتحامات للمسجد الأقصى يوميا "باستثناء يومي الجمعة والسبت" من كل أسبوع. وأكد شهود عيان أن أفرادا من الشرطة والقوات الخاصة الإسرائيلية تتنشر في ساحات المسجد الأقصى، لتسهيل اقتحامات وجولات المستوطنين في ساحاته.
وأوضح شهود العيان، أنه اقتحم حتى الساعة الثامنة والنصف صباحا 230 مستوطنا، ومن المتوقع ارتفاع أعداد المقتحمين خلال فترة الاقتحامات الصباحية وبعد الظهر، حيث دعت "جماعات الهيكل المزعوم" لتنفيذ اقتحامات جماعية للأقصى اليوم وغدا. وقام عشرات المستوطنين بأداء صلوات جماعية على أبواب المسجد الأقصى من الجهة الخارجية،
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مظاهرات-في-السودان (4)

حتى تسليم السلطة.. العصيان المدني بالسودان يدخل حيز التنفيذ

دخل العصيان المدني في السودان حيذ التنفيذ، اعتبارا من اليوم الأحد، على أن يستمر حتى تسليم المجلس العسكري الانتقالي السلطة لحكومة مدنية. وشدد تجمع المهنيين السودانيين، الذي أطلق الحركة الاحتجاجية في السودان، على ألا ينتهي العصيان المدني إلا بقيام حكومة مدنية، بإذاعة "إعلان بيان تسلم السلطة" عبر التلفزيون السوداني. ونقلت "سكاي نيوز عربية" عن مراسلها، إن الغالبية العظمى من المحال التجارية والخدمية في العاصمة السودانية مغلقة.
صحف-سعودية (1)

صحف سعودية: انفراج محدود بالسودان والحوثي يلغم مساجد

تنوعت عناوين الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الأحد، حيث تناولت العديد من القضايا والموضوعات التي استعرضت الأوضاع في السودان والعصيان المدني الذي ستشهده اليوم، كما أبرزت المزاعم الأمريكية حول حق إسرائيل في ضم جزء من الضفة. في صدارة صفحاتها تناولت صحيفة "الشرق الأوسط" الشأن السوداني تحت عنوان "الخرطوم تتأهب لعصيان مدني مفتوح"، وكشفت أن قوى الحرية والتغيير السودانية، ألقت بورقتها الأخيرة، في معركتها ضد المجلس العسكري الحاكم، بإعلان سريان العصيان المدني والإضراب السياسي "المفتوح"، ابتداء من اليوم، واستمراره حتى تسليم السلطة لحكومة مدنية.
صحف-اماراتية

صحف الإمارات: جيش ليبيا يتحول للهجوم وعصيان بالسودان

سلطت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الأحد، الضوء على الصراعات في الشرق الأوسط، حيث تناولت تطورات الأوضاع في السودان واليمن وسوريا وليبيا وتنوعت العناوين بين استعراض الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي. في افتتاحيتها ذكرت صحيفة "الخليج" أن المجلس العسكري الانتقالي في السودان ثمن المبادرة التي يقودها رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، للوساطة بينه وبين قوى إعلان الحرية والتغيير، التي تقود الحراك الشعبي في البلاد، مؤكداً انفتاحه وحرصه على التفاوض فيما عبرت إثيوبيا عن ارتياحها لنتائج محادثات آبي أحمد، مع الفرقاء السودانيين في الخرطوم.
الجماعات-المسلحة في ليبيا

قتلى وجرحى في قصف عشوائي لميليشيات الوفاق بطرابلس

قصفت ميليشيات تابعة للوفاق، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، منطقة قصر بن غشير جنوبي طرابلس، بشكل عشوائي، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من بينهم أطفال وإحداث أضرار مادية كبيرة، وذلك حسبما أفاد المركز الإعلامي التابع لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الليبي. وأضاف بيان المركز الإعلامي أن "أبواق تنظيم الإخوان الارهابي سارعت بفبركة الاخبار ليتبرأوا من أفعالهم الإجرامية والتي يسعون من خلالها للتظليل والكذب على حساب حياة الأبرياء الآمنين"، بحسب "سكاي نيوز عربية".
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الانتخابات الإسرائيلية 3

إسرائيل في مأزق بعد الدعوة لانتخابات جديدة

الأربعاء الماضي، صوت البرلمان الإسرائيلي، الكنيست، على حل نفسه، بعد أن عجز رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن تشكيل ائتلاف حكومي، الأمر الذي يعني عقد انتخابات جديدة في البلاد هذا العام، في واقعة غير مسبوقة، وصوت البرلمان بأغلبية 74 صوتًا مقابل 45 صوتًا لصالح حل نفسه، ومن المقرر إجراء الانتخابات الجديدة في 17 سبتمبر المقبل. وواجه نتنياهو، زعيم حزب الليكود الحاكم، صعوبة في جمع شتات أطراف الائتلاف، بسبب خلاف بين الأحزاب الدينية المتطرفة والأحزاب القومية.
جيش الاحتلال في القدس

حاول يصلي في الأقصى.. استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال

استشهد فتى فلسطيني بعد إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليه أثناء محاولته الدخول للقدس من منطقة جرون الحمص شرق بيت لحم جنوب الضفة الغربية، وقالت مصادر فلسطينية إن الفتى الذي يبلغ من العمر 16 عاما من مدينة الخليل، استشهد برصاص جنود الاحتلال خلال محاولته الدخول إلى القدس للصلاة في المسجد الاقصى، وذلك أثناء محاولته مع آخرين اجتياز الأسلاك قرب حاجز مزموريا في منطقة جرون الحمص إلى الشرق من بيت لحم، بعد أن فرضت سلطات الاحتلال إجراءات أمنية مشددة على الحواجر المؤدية إلى مدينة القدس.
كوشنر

لماذا يزور جاريد كوشنر الشرق الأوسط الآن؟

أمس الثلاثاء كان جاريد كوشنر كبير مستشاري البيت الأبيض، وجاسون جرينبلات مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط، في ضيافة العاهل المغربي الملك محمد السادس بالعاصمة المغربية الرباط، في مستهل جولتهم الشرق أوسطية التي تشمل المغرب والأردن وإسرائيل، في محاولة لحشد الدعم الدولي لخطة السلام الفلسطينية الإسرائيلية قبل الكشف عن الجزء الاقتصادي منها، في مؤتمر اقتصادي مقرر عقده الشهر المقبل في البحرين بحضور عدد من قادة دول العالم والمنطقة وسط مقاطعة فلسطينية.
اقتصاد-فلسطين

هل ينهي «الاقتراض» الأزمة المالية في فلسطين؟

تفاقمت الأزمة المالية في فلسطين منذ فبراير الماضي بعد رفض السلطة الفلسطينية تسلم أموال عائدات الضرائب من إسرائيل والتي تشكل أكثر من نصف إيراداتها بسبب اقتطاع الأخيرة منها مخصصات لعائلات الشهداء والمعتقلين الفلسطينيين، وهو ما ألقى بظلاله على الوضع الاقتصادي. إسرائيل بدأت في فبراير بخصم مبلغ 42 مليون شيكل (11.5 مليون دولار) شهريا من أموال العوائد الضريبية التي تحولها إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية، وقررت ذلك بشكل مستمر خلال عام 2019 بإجمالي 504 ملايين شيكل (138 مليون دولار)، وهو مبلغ يوازي ما دفعته السلطة لعوائل الشهداء والأسرى عام 2018.
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