مستوطنون يقتحمون الأقصى بحجة «عيد نزول التوراة»

٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٣٧ ص

مستوطنون - أرشيفية

قام عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الأحد، بعملية اقتحام للمسجد الأقصى المبارك، بمناسبة ما يسمى "عيد نزول التوراة". وحسب مصادر فلسطينية، فإن مجموعات متتالية من المستوطنين جددت اقتحاماتها للمسجد الأقصى، عبر باب المغاربة الذي تسيطر على مفاتيحه سلطات الاحتلال، وتتم عبره الاقتحامات للمسجد الأقصى يوميا "باستثناء يومي الجمعة والسبت" من كل أسبوع. وأكد شهود عيان أن أفرادا من الشرطة والقوات الخاصة الإسرائيلية تتنشر في ساحات المسجد الأقصى، لتسهيل اقتحامات وجولات المستوطنين في ساحاته.

وأوضح شهود العيان، أنه اقتحم حتى الساعة الثامنة والنصف صباحا 230 مستوطنا، ومن المتوقع ارتفاع أعداد المقتحمين خلال فترة الاقتحامات الصباحية وبعد الظهر، حيث دعت "جماعات الهيكل المزعوم" لتنفيذ اقتحامات جماعية للأقصى اليوم وغدا. وقام عشرات المستوطنين بأداء صلوات جماعية على أبواب المسجد الأقصى من الجهة الخارجية،