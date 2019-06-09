القتل قبل الصلح..تخلص من غريمه قبل «جلسة عرب» بساعات

تحرير:محمود عبد الصبور ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٤٣ ص

صورة أرشيفية

شهدت منطقة السعرانية بكفر الدوار بمحافظة البحيرة، اليوم الأحد، جريمة قتل بشعة بعد أن قام شاب بإطلاق نار على شخص وسقط غارقًا في بركة من الدماء بسبب خلافات قديمة، وكان بينهما موعد للتصالح إلا أنهما اختلفا وقام على أثرها المتهم بإخراج فرد خرطوش وأطلق النار على المجنى عليه. تلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من العميد عادل محبوب مأمور قسم شرطة كفر الدوار، من الأهالى بوجود مشاجرة وإطلاق نار بمنطقة السعرانية خلف سوق الجملة للخضار ووجود قتيل إثر طلق نارى.

على الفور، انتقل الرائد حسام أبو وافية، والنقيب محمد عطية معاون المباحث، إلى مكان الجريمة، وبعد التحريات تبين أن هناك خلافات سابقة بين المجنى عليه "رجب.م.ع" 30 عامًا ومقيم بالسعرانية، والمتهم "أحمد.س.ا" 32 عامًا. وأكدت التحريات أنهما كانا على موعد للتصالح والحضور في «جلسة عرب» إلا أنهما