جريمة

القتل قبل الصلح..تخلص من غريمه قبل «جلسة عرب» بساعات

تحرير:محمود عبد الصبور ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٤٣ ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
شهدت منطقة السعرانية بكفر الدوار بمحافظة البحيرة، اليوم الأحد، جريمة قتل بشعة بعد أن قام شاب بإطلاق نار على شخص وسقط غارقًا في بركة من الدماء بسبب خلافات قديمة، وكان بينهما موعد للتصالح إلا أنهما اختلفا وقام على أثرها المتهم بإخراج فرد خرطوش وأطلق النار على المجنى عليه. تلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من العميد عادل محبوب مأمور قسم شرطة كفر الدوار، من الأهالى بوجود مشاجرة وإطلاق نار بمنطقة السعرانية خلف سوق الجملة للخضار ووجود قتيل إثر طلق نارى.
على الفور، انتقل الرائد حسام أبو وافية، والنقيب محمد عطية معاون المباحث، إلى مكان الجريمة، وبعد التحريات تبين أن هناك خلافات سابقة بين المجنى عليه "رجب.م.ع" 30 عامًا ومقيم بالسعرانية، والمتهم "أحمد.س.ا" 32 عامًا. وأكدت التحريات أنهما كانا على موعد للتصالح والحضور في «جلسة عرب» إلا أنهما
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غش-فى-امتحانات-الثانوية-العامة

10 لجان لنزلاء السجون المتقدمين لامتحانات الثانوية

عقد قطاع السجون بوزارة الداخلية 10 لجان لامتحانات الثانوية العامة لنزلاء السجون الراغبين في استكمال تعليمهم، وذلك بالتنسيق مع مديريات التربية والتعليم بالمحافظات وتحت إشراف المراقبين التابعين لها، حيث حرص مديرو السجون على توفير كل متطلبات لجان الامتحانات لتمكين النزلاء من الامتحانات وفق الجدول المعد من وزارة التربية والتعليم السارى على جميع محافظات الجمهورية، في إطار حرص وزارة الداخلية على كفالة الحقوق الإنسانية لنزلاء السجون ومن بينها الحق فى التعليم.
طعنات-سكين-جريمة

«كان بينا مشاكل».. القبض على قاتل سائق ميدان المطرية

شهد ميدان المطرية بالقاهرة، مشاجرة عنيفة بين عامل وسائق وسط ذهول المواطنين وخلال محاولاتهم للتدخل لفضها سقط السائق غارقا فى دمائه عقب تلقيه عدة طعنات قاتلة من غريمه، وحاول المواطنون الإمساك بالمتهم ولكنه هرب، حتى تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الأحد، من القبض عليه عقب هروبه من المنطقة، واعترف بارتكاب الواقعة لوجود خلافات عائلية مع المجني عليه، ورفض الأخير تسويتها فيما بينهما، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالته للنيابة التى باشرت التحقيقات بالواقعة.
انتحار

«سوبر مان» الأميرية قفز من العقار هربا من الشرطة

بعد مطاردة مثيرة بين الشرطة وتاجر مخدرات في منطقة الأميرية، أُصيب الأخير في أثناء قفزه من أعلى الأسطح السكنية بدائرة القسم، وتم ضبط المتهم ونقله للمستشفى لتلقي العلاج من الإصابات التي لحقت به، وتم ضبط زوجته لاشتراكها معه في ترويج المخدرات. تفاصيل الواقعة ترجع إلى أنه في أثناء تفقد رجال مباحث قسم شرطة الأميرية، الحالة الأمنية بدائرة القسم، تم الاشتباه في عنصر إجرامى (مقيم بدائرة القسم- سبق اتهامه في عدد 5 قضايا آخرها قضية مخدرات)، وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش، ومبلغ مالى، وهاتف محمول.
بلاك كوبرا الشرطة المصرية

قوة ضاربة.. ما مهام وتسليح قوات «بلاك كوبرا»؟

شهدت مصر خلال السنوات الأخيرة، عمليات إرهابية تنوعت طبيعتها والمستهدفون منها، حيث طالت العمليات الإرهابية مساجد وكنائس وأكمنة أمنية ومواقع للشرطة، وهو ما دفع وزارة الداخلية لاستحداث وحدة جديدة داخل قطاع الأمن المركزي، وذلك رغم وجود قوات بالفعل لمكافحة الإرهاب، ومن الواضح أنه مع تبني الإرهابيين استراتيجيات جديدة في العمليات، فقد بدا لوزارة الداخلية أنه أصبح من الضروري إنشاء وحدة جديدة تحت مسمى "بلاك كوبرا" تتبع قوات مكافحة الإرهاب، لتكون قادرة على التعامل بشكل أكثر احترافية من غيرها.
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حبس-كلابشات

حبس المتهم بقتل جارته أثناء مشاجرة بعين شمس

بعد انتهاء فترة حبسه الاحتياطي، ومرور أسبوع على ارتكابه جريمة قتل لجارته، قرر قاضي المعارضات بمحكمة مصر الجديدة، اليوم الأحد، تجديد حبس عاطل 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لقتله جارته بطلقة طائشة في مشاجرة بينه وبين صديقه في عين شمس، تفاصيل الواقعة ترجع إلى تلقي قسم شرطة عين شمس، إشارة من مستشفى عين شمس، بوصول سيدة مصابة بطلق ناري في الرأس، وتبين من التحريات إصابتها "بطلق خرطوش بالرأس"، وأن زوجها لدى عودته من عمله اكتشف إصابتها فنقلها للمستشفى، إلا أنها فارقت الحياة.
قتل

في آخر يوم رمضان.. شخص يقتل شقيقه لخلافات مالية

في آخر يوم من شهر رمضان، بمدينة وادي النطرون في محافظة البحيرة، أقدم شقيق على قتل شقيقه بتسديد عدة طعنات في الصدر والرقبة لامتناع شقيقة على إعطائه المال، حيث أن الجاني كان كثيرا ما يقترض أموالًا من شقيقه المجني عليه ولا يردها له، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى وادي النطرون العام، كما انتقل فريق من النيابة العامة بمركز وادي النطرون لمعاينة مكان الحادث وفريق من الطب الشرعى لمعاينة الجثة وتحديد سبب الوفاة، وتم القبض علي القاتل وتحرر المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.
يوسف 1

تأييد السجن المشدد 7 سنوات لقتلة الطفل يوسف بأكتوبر

أيدت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الاثنين، السجن المشدد 7 سنوات، ضد كل من "طاهر.أ" و"خالد.ع" المتهمين بقتل الطفل يوسف العربي، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"طفل الحصري"، يُشار إلى عدم حضور المتهمين للجلسة، وتم تأييد الحكم غيابيا، كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، قضت برئاسة المستشار محمد منصور حلاوة، بمعاقبة 4 متهمين بينهم هاربان اثنان بقتل الطفل يوسف سامح العربى في ميدان الحصري بمدينة 6 أكتوبر في مايو الماضي، بالسجن المشدد 7 سنوات.
القس-مقار‎

صراخ الزوجة.. أهالي شبرا يكشفون تفاصيل «مقتل القس»

كشف أهالي شارع السد العالي بالوحدة العربية، حيث تقع كنيسة مارمرقس، التي شهدت مقتل راعي الكنيسة مقار سعد على يد فراش الكنيسة صباح اليوم الإثنين، عن تفاصيل جديدة، وقال الأهالي إن زوجة المتهم "كمال" تعمل معه بنفس الكنيسة، وكانت موجودة وقت الحادث وأنها خرجت تصرخ عقب ارتكاب زوجها جريمته وإطلاق الرصاص على الكاهن بعد خلاف بينهما، مشيرين إلى أن الحارس يعمل بالكنيسة منذ 6 سنوات، فيما أكد مصدر أمني أن المتهم ارتكب جريمته بطبنجة 9 مللي غير مرخصة، أخفاها في أثناء دخوله الكنيسة.
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