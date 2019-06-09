مواجهة متهمي «اللهم ثورة» بتحريات جديدة للأمن الوطني

تحرير:تهامى البندارى ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٤٦ ص

خلية إرهابية - أرشيفية

قررت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الأحد، تجديد حبس 14 متهما، ينتمون لتنظيم يدعى «اللهم ثورة»، 15 يوما جديدة على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بشأن اتهامهم بالتخطيط لتنفيذ بعض العمليات العدائية ضد مؤسسات البلاد ومهاجمة رجال الشرطة والقوات المسلحة، وعقد عدة اجتماعات عبر شبكة المعلومات الدولية للاتفاق على خطوات تنفيذ مخططهم الإرهابي، وارتكاب أعمال فوضوية بغرض إظهار الدولة في مظهر الضعيف، وذلك بالتزامن مع أحداث الذكرى الماضية لثورة الخامس والعشرين من يناير.

واجهت النيابة المتهمين بتحريات جديدة تسلمتها من قطاع الأمن الوطني عن نشاط المتهمين، تفيد اعتزامهم توجيه ضربات لأكمنة شرطية ومهاجمة بعض رجال الشرطة والقوات المسلحة، كما أوضحت نية المتهمين وتخطيطهم فيما بينهم على ممارسة وارتكاب أعمال فوضوية بغرض إظهار الدولة في مظهر الضعيف. كما شملت التحريات محاولات المتهمين