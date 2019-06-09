«أنا ست متجوزة»..حكاية 8 أشهر متعة انتهت بجثة متفحمة

لم تجد "سعاد" سبيلا للخلاص من تهديدات زوجها السابق "عرفيا" بالفضيحة ونشر صورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلا الاتفاق مع زوجها الحالي على قتله
نظرة فابتسامة، فسلام فكلام، فموعد، فلقاءُ، هكذا كتب أمير الشعراء أحمد شوقي في قصيدته التي حملت اسم "خدعوها بقولهم حسناء" لكن بمرور سنوات طرأ جديد على البيت الشعري، سجله دفتر محضر الشرطة بمركز بدر في محافظة البحيرة انتهت القصة بجريمة قتل وليس زواجا، حيث سعادة أبدية، إذ اضطرت ربة منزل لإنهاء مسلسل تهديد زوجها السابق "عرفيا" بنشر صور فاضحة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد انفصالهما وزواجها من ثان، فجاء الفصل الأخير على ضفاف ترعة بمدينة السادات في محافظة المنوفية.
علاقة صداقة نشأت بين "وليد" و"سعاد" -اسم مستعار- للوهلة الأولى التي وقعت فيها عينا الشاب عليها، ثمة شعور تردد صداه داخل قلبه، قضى ليلته هائما على وجهه وراح يتلهف موعد لقائهما الثاني، إذ لم تفارق صورتها مخيلته قط.
موعد تلو آخر توطدت معها علاقة الصديقين، لكنها أخذت منعرجا مختلفا تطورت إلى عاطفي بعدما
علاقة صداقة نشأت بين "وليد" و"سعاد" -اسم مستعار- للوهلة الأولى التي وقعت فيها عينا الشاب عليها، ثمة شعور تردد صداه داخل قلبه، قضى ليلته هائما على وجهه وراح يتلهف موعد لقائهما الثاني، إذ لم تفارق صورتها مخيلته قط.
موعد تلو آخر توطدت معها علاقة الصديقين، لكنها أخذت منعرجا مختلفا تطورت إلى عاطفي بعدما صارح كل منهما الآخر بحقيقة مشاعره وكللت تلك العلاقة بزواجهما عرفيا إلا أن تلك الزيجة لم تستمر سوى 8 أشهر بعد خلافات عدة نشأت بينهما فقررا على أثرها الانفصال.
بحثت "سعاد" عن رجل آخر يملأ الفراغ العاطفي الذي أصاب حياتها، وجدت ضالتها في شخص يكبرها بأعوام قليلة لكنها لم تكرر خطأ اقترفته في علاقتها السابقة إذ تزوجت زواجا شرعيا واستقر بهما الحال في شقة بسيطة في مركز بدر.
ظنت "سعاد" أنها مزقت دفاترها القديمة كلها لكن سرعان ما استفاقت على كابوس مفزع، ظهر زوجها السابق مجددا، أخبرها بأنه لا يقوى على فراقها، وأن قلبه انطفأت أنواره وبات مظلما بعد انفصالهما لكنه اصطدم برفضها القاطع للعودة بقولها "كل حاجة قسمة ونصيب.. أنا ست متجوزة دلوقتي".
استشاط "وليد" غضبا فهدد "سعاد" بالفضيحة وأنه يمتلك صورا لهما في أوضاع مخلة سيبثها عبر منصات السوشيال ميديا فطالبته بالتوقف عن أفعاله الطائشة حتى لا يتسبب في مشكلات مع زوجها الحالي.
لم تجد الزوجة مفرا من إخبار زوجها بما قد يعصف بحياتها، واتفقا معًا على التخلص منه وإغلاق تلك الصفحة للأبد، فأحضرت هاتفها واتصلت بـ"وليد" طالبته بالحضور إلى مسكنها لاستعادة الأيام الخوالي زاعمة عدم وجود زوجها.
فرحة عارمة انتابت "وليد"، أسرع إلى منزل محبوبته القديمة يبنما تتدفق الذكريات في مخيلته دون أن يدري بما ينتظره خلف باب ذلك المنزل.
صباح اليوم التالي ورد بلاغ تغيب من "فتحي . م" 69 سنة، مزارع، يفيد تغيب نجله "وليد" 34 سنة، عامل، له معلومات جنائية، وأمر اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن البحيرة، بتشكيل فريق بحث يترأسه اللواء محمد هندي مدير مباحث المديرية لكشف ملابسات الواقعة، واستهدفت خطة البحث فحص علاقات المجني عليه، وتتبع هاتفه المحمول، وأيضا تتبع خط سيره وآخر مشاهدات له.
"يا فندم لقينا جثة متفحمة نفس أوصاف بلاغ التغيب" بعد مرور 24 ساعة من البحث تلقى رجال الشرطة بلاغا من النجدة بمدينة السادات في محافظة المنوفية، فانتقلت قوة أمنية من مباحث البحيرة وبصحبة والد الشاب المتغيب، وتعرف والد الضحية على الجثة.
كاميرات المراقبة القريبة كانت مفتاح حل اللغز، إذ رصدت سيارة فى وقت معاصر للعثور على الجثة، وتبين أن ربة منزل وزوجها وراء ارتكاب الواقعة، وأن المجني عليه كان متزوجا من المتهمة الأولى عرفيا لفترة زمنية، وانفصلت عنه قبل 8 أشهر من الجريمة وتزوجت من آخر، وعقب ذلك بدأ المجني عليه في ابتزازها بفضحها أمام أهالي القرية، ونشر صور عارية لها، إذا لم توافق على إقامة علاقة جنسية معه، مما دفعها للانتقام منه واتفقت مع زوجها على قتل الضحية، وأمكن ضبطهما.
وقالت المتهمة إنها وضعت السم للضحية في كوب عصير، وانهالت عليه بالضرب بـ"شومة" حتى سقط جثة هامدة، ثم ساعدها زوجها في إلقاء الجثة بمكان العثور عليها بعد إشعال النار فيها، واستولت على هاتفه ظنا أنه يحوي صورها.
وأحالت النيابة العامة المتهمين للمحاكمة الجنائية، بتهمة القتل العمد لزوج المتهمة الأولى "العرفي"، منذ قرابة 8 أشهر.
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