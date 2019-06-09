جريمة

«أنا ست متجوزة»..حكاية 8 أشهر متعة انتهت بجثة متفحمة

لم تجد "سعاد" سبيلا للخلاص من تهديدات زوجها السابق "عرفيا" بالفضيحة ونشر صورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلا الاتفاق مع زوجها الحالي على قتله
تحرير:محمد الشاملي ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٤٩ ص
جثة
جثة
نظرة فابتسامة، فسلام فكلام، فموعد، فلقاءُ، هكذا كتب أمير الشعراء أحمد شوقي في قصيدته التي حملت اسم "خدعوها بقولهم حسناء" لكن بمرور سنوات طرأ جديد على البيت الشعري، سجله دفتر محضر الشرطة بمركز بدر في محافظة البحيرة انتهت القصة بجريمة قتل وليس زواجا، حيث سعادة أبدية، إذ اضطرت ربة منزل لإنهاء مسلسل تهديد زوجها السابق "عرفيا" بنشر صور فاضحة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد انفصالهما وزواجها من ثان، فجاء الفصل الأخير على ضفاف ترعة بمدينة السادات في محافظة المنوفية.
علاقة صداقة نشأت بين "وليد" و"سعاد" -اسم مستعار- للوهلة الأولى التي وقعت فيها عينا الشاب عليها، ثمة شعور تردد صداه داخل قلبه، قضى ليلته هائما على وجهه وراح يتلهف موعد لقائهما الثاني، إذ لم تفارق صورتها مخيلته قط. موعد تلو آخر توطدت معها علاقة الصديقين، لكنها أخذت منعرجا مختلفا تطورت إلى عاطفي بعدما
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امتحان-الثانوية-العامة-لغة-عربية-تصوير-مريهام-صالح (5)

تعرف على عقوبة الطلبة والمشرفين في «تسريب الامتحان»

انتشرت صورة على مواقع التواصل الاجتماعي، لجزء من ورقة امتحان اللغة العربية للثانوية العامة، وهى الواقعة التى أثارت حالة من اللغط عن زعم تسريب الامتحان، والسخرية لاحتواء الصورة المنشورة على رقم جلوس الطالب، بما يمكن المختصين من التعرف على هويته، إلى أن اتضح أن صاحبة الورقة طالبة من ذوى الاحتياجات الخاصة، وأن شقيقتها هى من قامت بالتقاط الصورة ونشرتها، وتم فرض عقوبات إدارية على المشرفين على لجنة الامتحان، ونرصد فى السطور التالية التبعات القانونية للواقعة، وهل ستتضمن محاسبة جنائية على دخول التليفون لجنة الامتحان.
مترو الأنفاق

شرطة المترو تعيد طفلا تائها لأهله بمحطة السادات

حرصًا من وزارة الداخلية على دورها الاجتماعي، قامت شرطة النقل والمواصلات بإعادة طفل لذويه بعدما تاه من أهله في محطة مترو أنور السادات. تفاصيل الواقعة ترجع إلى عثور الخدمات الأمنية بالمترو على طفل تائه، يبلغ من العمر 8 سنوات، وبعد تقديم الرعاية اللازمة للطفل، واتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة التوصل لأهليته، أمكن التوصل لوالدته "ربة منزل، مقيمة بدائرة مركز شرطة أطفيح بمحافظة الجيزة".. وقد تم استدعاؤها وتسليمها الطفل عقب أخذ التعهد اللازم بحسن رعايته.
حادث-تصادم سيارات

3 قتلى و4 مصابين في تصادم ملاكي وموتوسيكل بالفيوم

تسبب حادث تصادم سيارة ملاكي بدراجة بخارية، في مصرع 3 طلاب وإصابة 4 أشخاص، حيث تبلغ لمركز شرطة سنورس، من إدارة شرطة النجدة بوجود حادث تصادم ومتوفين ومصابين بطريق بحيرة قارون "طريق فردي ذو اتجاهين" أمام قاعة مرجانة. على الفور، انتقلت قوات المباحث والمرور، وتبين أنّ طرفي المصادمة كل من السيارة رقم 75819 ملاكي الفيوم، قيادة "محمد.ح.ع.ا 33 عامًا، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وبرفقته شقيقه "محمود.ح.ع.أ" 30 عامًا، حاصل على دبلوم مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، و"علاء.م.م 30 عامًا، ومصاب بسحجات بالوجه، جميعهم مقيمون ببندر أبشواي.
الطفلة-سندس

«قتلوها وحدفوا الجثة».. قصة وفاة الطفلة سندس

"نفسي أطلع مُدرسة يا ماما.. نفسي أعلم الأطفال الصح من الغلط".. هذه أحلام كانت تتمنى أن تحققها الطفلة "سندس"، ذات الست سنوات، والتي اغتالت أحلامها المطامع البشرية وكتبت الفصل الأخير في روايتها قبل بدايتها، من قِبل 3 أشقاء تخلوا عن المشاعر الإنسانية وقرروا تكبيد والدتها وشقيقتها وأسرتها بالكامل ويلات الحزن والألم والحسرة من أجل حفنة جنيهات. تلك الجريمة التي هزت أرجاء محافظة الإسكندرية وشغلت الرأي العام منذ الأيام الأخيرة لشهر رمضان وحتى عيد الفطر بعد توديعها لمثواها الأخير.
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بلطجة-مشاجرة-سلاح-نارى-فرد-خرطوش

القتل قبل الصلح..تخلص من غريمه قبل «جلسة عرب» بساعات

شهدت منطقة السعرانية بكفر الدوار بمحافظة البحيرة، اليوم الأحد، جريمة قتل بشعة بعد أن قام شاب بإطلاق نار على شخص وسقط غارقًا في بركة من الدماء بسبب خلافات قديمة، وكان بينهما موعد للتصالح إلا أنهما اختلفا وقام على أثرها المتهم بإخراج فرد خرطوش وأطلق النار على المجنى عليه. تلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من العميد عادل محبوب مأمور قسم شرطة كفر الدوار، من الأهالى بوجود مشاجرة وإطلاق نار بمنطقة السعرانية خلف سوق الجملة للخضار ووجود قتيل إثر طلق نارى.
جثة (3)

زواج ومنوِّم وطرحة.. تفاصيل قتل ابنة والدها في بهتيم

ضاقت عليها الأرض بما رحبت وسيطر الشيطان على عقلها فسول لها فكرة جهنمية للتخلص من والدها تاجر الأراضى، ضاربة بكل الأعراف والمعانى الإنسانية والأديان السماوية عرض الحائط، بعد أن حول حياتها لجحيم، وكثرة معايرته لها وإجبارها على الزواج من رجل يكبرها بخمسة عشر عامًا، فاختارت طريقة وحيدة لإنهاء مأساتها واختمرت برأسها فكرة لقتله نفذتها صباح أمس الخميس، وقامت بإخفاء أدوات جريمتها ظنا منها أنها ستفلت من عدالة السماء، لكن القدر كان لها بالمرصاد وحدثت مفاجأة لم تكن تتوقعها.
حبس-متهمه

أجبرها على الزواج.. فتاة تقتل والدها «خنقا» في بهتيم

كشفت أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم الجمعة، غموض العثور على آثار احمرار دائرى حول رقبة تاجر أراضٍ "متوفى"، إذ تبين من التحريات السرية أن ابنته وراء قتله لوجود خلافات بينهما. تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من قسم ثان شبرا الخيمة، يفيد العثور على جثة المدعو "مجدى. م. ا" 55 عامًا، تاجر أراض مقيم بعزبة العرب- بهتيم بدائرة القسم، ووجود آثار احمرار دائرى حول الرقبة، وبسؤال زوجته وابنته، قررتا أنهما حال قيامهما بإيقاظه من النوم فوجئتا بعدم تجاوبه وتبينت لهما وفاته.
قتل

في آخر يوم رمضان.. شخص يقتل شقيقه لخلافات مالية

في آخر يوم من شهر رمضان، بمدينة وادي النطرون في محافظة البحيرة، أقدم شقيق على قتل شقيقه بتسديد عدة طعنات في الصدر والرقبة لامتناع شقيقة على إعطائه المال، حيث أن الجاني كان كثيرا ما يقترض أموالًا من شقيقه المجني عليه ولا يردها له، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى وادي النطرون العام، كما انتقل فريق من النيابة العامة بمركز وادي النطرون لمعاينة مكان الحادث وفريق من الطب الشرعى لمعاينة الجثة وتحديد سبب الوفاة، وتم القبض علي القاتل وتحرر المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.
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