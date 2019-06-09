«أنا ست متجوزة»..حكاية 8 أشهر متعة انتهت بجثة متفحمة

لم تجد "سعاد" سبيلا للخلاص من تهديدات زوجها السابق "عرفيا" بالفضيحة ونشر صورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلا الاتفاق مع زوجها الحالي على قتله

تحرير:محمد الشاملي ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٤٩ ص

جثة

نظرة فابتسامة، فسلام فكلام، فموعد، فلقاءُ، هكذا كتب أمير الشعراء أحمد شوقي في قصيدته التي حملت اسم "خدعوها بقولهم حسناء" لكن بمرور سنوات طرأ جديد على البيت الشعري، سجله دفتر محضر الشرطة بمركز بدر في محافظة البحيرة انتهت القصة بجريمة قتل وليس زواجا، حيث سعادة أبدية، إذ اضطرت ربة منزل لإنهاء مسلسل تهديد زوجها السابق "عرفيا" بنشر صور فاضحة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد انفصالهما وزواجها من ثان، فجاء الفصل الأخير على ضفاف ترعة بمدينة السادات في محافظة المنوفية.

علاقة صداقة نشأت بين "وليد" و"سعاد" -اسم مستعار- للوهلة الأولى التي وقعت فيها عينا الشاب عليها، ثمة شعور تردد صداه داخل قلبه، قضى ليلته هائما على وجهه وراح يتلهف موعد لقائهما الثاني، إذ لم تفارق صورتها مخيلته قط. موعد تلو آخر توطدت معها علاقة الصديقين، لكنها أخذت منعرجا مختلفا تطورت إلى عاطفي بعدما