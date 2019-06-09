«عرض العمال للخطر»..إحالة قيادي بهيئة النقل للمحاكمة

تحرير:محمد رشدي ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٥١ ص

هيئة النيابة الإدارية

في واقعة اتهام قيادي بهيئة النقل العام بعدم اتخاذ إجراءات السلامة لحماية العاملين بالهيئة، قررت هيئة النيابة الإدارية اليوم السبت، إحالة مدير عام مراكز التدريب بهيئة النقل العام للمحاكمة العاجلة لخروجه على مقتضى الواجب الوظيفي وعدم أدائه العمل المنوط به بدقة؛ حيث أوضح تقرير الاتهام في القضية رقم 132 لسنة 61 قضائية عليا، أن "شعبان.ا.ح"، مدير عام مراكز التدريب بهيئة النقل العام قام بتكليف بعض عمال الخدمة بتحميل ونقل مخلفات الحديد دون تكليف أحد المشرفين للإشراف عليهم.

بالإضافة إلى عدم توفير المعدات اللازمة لحماية وسلامة العمال في أثناء تحميل تلك المخلفات. «متطرف وإرهابي» إحالة عامل في مدرسة بالمنيا للمحاكمة وانتهت التحقيقات إلى إحالة المخالف للمحاكمة التأديبية العاجلة حيث تضمنت قائمة أدلة الثبوت بلاغ الشئون القانونية بهيئة النقل العام وتحقيقات النيابة