إرهاب

خلية «إن إس يو».. قصة احتفال نازيي ألمانيا ضد المسلمين في 9 يونيو

تحرير:منة عبد الرازق ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠١ ص
التنديد بحركة النازيون الجدد في ألمانيا
التنديد بحركة النازيون الجدد في ألمانيا
تحتفل مدينة كولونيا بألمانيا كل عام في التاسع من شهر يونيو، احتفالاً من نوع خاص، إذ تحيي ذكرى حادث إرهابي وهو تفجير قنبلة مسامير حدث منذ 15 عاماً في نفس الشارع ضد المسلمين، من قبل خلية تدعى "إن إس يو" اليمينية المتطرفة التي تعتبر من ضمن حركة النازيين الجدد.
تجهيز الاحتفال يجهز للاحتفال المجموعات المنضمون لحركة النازيين الجدد، وهي حركة تعادي كل ما هو ليس أبيض، ويعادون من يعيش في بلادهم من سود وأصحاب الديانات كالمسلمين واليهود والآسيويين، ويرون أنهم يهددون مجتمعاتهم ويعرضوها للانقراض، وهي حركة منتشرة في دول أوروبية عديدة، وفي ألمانيا يساند هذه الحركة الحزب
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العريش

الداخلية: مقتل 4 إرهابيين في مداهمة بالعريش

أعلنت وزارة الداخلية، في بيان لها، اليوم السبت، عن مقتل 4 إرهابيين متورطين في هجوم كمين العريش، والعثور على أسلحة وأحزمة ناسفة في منطقة أبو عيطة بالعريش شمال سيناء. وأمس الجمعة، أعلنت وزارة الداخلية عن مقتل 8 إرهابيين من المتورطين فى الهجوم على نقطة ارتكاز أمني بمدينة العريش، والذي وقع صباح أول أيام عبد الفطر المبارك، والعثور على كمية كبيرة من الأسلحة وأحزمة ناسفة، وذلك بعدما توصلت جهود فريق البحث رفيع المستوى إلى اختباء المتهمين في مزرعة زيتون بالعريش.
الشرطة الامريكية

«يؤيد داعش».. من حاول تفجير «تايمز سكوير»؟

حاول، اليوم الجمعة، شخص شن هجوم بقنابل يدوية أو أجهزة تفجير على ساحة "تايمز سكوير" الشهيرة، وسط مدينة نيويورك، وذلك حسبما أعلنت سلطات المدينة، مؤكدة اعتقال هذا الشخص، إلا أنه لم تكشف عن هويته حتى الآن، وبحسب قناة "الحرة" الأمريكية، فإنه يخضع للتحقيق من قبل وحدات مكافحة الإرهاب التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي "FBI". ولا تمثل محاولة الهجوم أي تهديد للساحة حاليا، وذلك بحسب مصادر في وحدات إنفاذ القانون، التي أكدت أن اعتقال الرجل كان بفضل خطة سرية ساعدت في تعقبه داخل منطقة كوينز في نيويورك.
الشرطة الأمريكية - أرشيفية

اعتقال شخص حاول الهجوم على «تايمز سكوير» بالقنابل

حاول، اليوم الجمعة، شخص شن هجوم بقنابل يدوية أو أجهزة تفجير على ساحة "تايمز سكوير" الشهيرة، وسط مدينة نيويورك، وذلك حسبما أعلنت سلطات المدينة، مؤكدة اعتقال هذا الشخص، إلا أنه لم تكشف عن هويته حتى الآن، وبحسب قناة "الحرة" الأمريكية، فإنه يخضع للتحقيق من قبل وحدات مكافحة الإرهاب التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي "FBI". ولا تمثل محاولة الهجوم أي تهديد للساحة حاليا، وذلك بحسب مصادر في وحدات إنفاذ القانون، التي أكدت أن اعتقال الرجل كان بفضل خطة سرية ساعدت في تعقبه داخل منطقة كوينز في نيويورك.
داعش

تنظيم داعش الإرهابي يتبنى تفجيرات كابول

لم تكد تمر سوى ساعات على حادث التفجيرات الثلاثة التي وقعت، اليوم الأحد، في العاصمة الأفغانية كابول، والتي نتج عنها وفاة شخصين وإصابة 24 آخرين، حتى أعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن التفجيرات، وقال نصرت رحيمي المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية، إن الانفجار الأول سببه قنبلة كانت مثبتة في أتوبيس يقل طلاب جامعيين، وبعد ذلك بحوالي ثلث الساعة انفجرت قنبلتان كانتا مزروعتين على جانب الطريق في ذات المنطقة، وذلك بحسب تصريحات نقلتها شبكة "إيه بي سي" الأمريكية.
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تويتر

«تويتر بوت».. حسابات آلية لنشر الإسلاموفوبيا بأوروبا

أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي هي المنبر الأول لكل من أراد نشر أفكار التطرف، وبث خُطب الكراهية، وجذب المزيد من الملتحقين بالتنظيمات الإرهابية، ولم يَعُد توجيه رأي معين أو نشر فكرة بعينها بكثافة بالشيء الصعب، بعدما اُستخدم "البوت الآلي"، وخصوصًا على موقع "تويتر" لنشر تغريدات مُمنهجة مكثفة ضد المسلمين؛ ما أسهم في زيادة ظاهرة الإسلاموفوبيا في أوروبا، الأمر الذي جعل "تويتر" تحذف 70 مليون حساب وهمي في منتصف العام الماضي، ومع ذلك تنشط هذه الحسابات من جديد.
منفذى-تفجيرات-سريلانكا (2)

من هو زهران هاشم العقل المدبر لتفجيرات سريلانكا؟

رجل أسمر في أول الأربعينيات، ذو لحية طويلة، ورداء أبيض يرتديه في خُطبه النارية المتشددة، التي كان يطل من خلالها "زهران هاشم" العقل المدبر لتفجيرات سريلانكا، على متابعيه من خلال موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"يوتيوب"، كما كان حساب باسم "الغربة ميديا" التابع لتنظيم داعش ينشر خطبه المحرضة، ويعتبر من أشهر المحاضرين في جماعة التوحيد الوطنية المتورطة في سلسلة التفجيرات الأخيرة التي ضربت سريلانكا في 21 أبريل الماضي، صباح عيد الفصح، وخلفت نحو 321 قتيلا، وأكثر من 520 مصابا.
داعش-في-اسيا

الإرهاب يتجه شرقا.. هجرة داعش لآسيا تعويضاً لهزيمته

تفجيرات مروعة ومشاهد دامية، كانت الملامح الأبرز في سلسلة الهجمات التي استهدفت سريلانكا وأثارت فزع العالم، حيث أسفرت عن مقتل ما يقرب من 300 شخص ونحو 500 مصاب، وخلفت العديد من التساؤلات خصوصا بعد تبنى داعش هذه الأعمال الإرهابية، كيف وصل التنظيم الإرهابي لآسيا؟ وهل هي قبلته الجديدة؟ فوفقا للمركز الإقليمي للدراسات الاستراتيجية تمثل منطقة جنوب شرق آسيا ثاني أعلى منطقة لانتشار توجهات تدعيم المتطرفين، وزاد انتشار مثل تلك الآراء بعد عام 2007، وتشير الأبحاث إلى أن ضعف داعش في سوريا والعراق في الفترة الأخيرة جعل التنظيم يوجه قبلته نحو قارة آسيا.
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