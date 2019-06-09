خلية «إن إس يو».. قصة احتفال نازيي ألمانيا ضد المسلمين في 9 يونيو

تحرير:منة عبد الرازق ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠١ ص

تحتفل مدينة كولونيا بألمانيا كل عام في التاسع من شهر يونيو، احتفالاً من نوع خاص، إذ تحيي ذكرى حادث إرهابي وهو تفجير قنبلة مسامير حدث منذ 15 عاماً في نفس الشارع ضد المسلمين، من قبل خلية تدعى "إن إس يو" اليمينية المتطرفة التي تعتبر من ضمن حركة النازيين الجدد.

تجهيز الاحتفال يجهز للاحتفال المجموعات المنضمون لحركة النازيين الجدد، وهي حركة تعادي كل ما هو ليس أبيض، ويعادون من يعيش في بلادهم من سود وأصحاب الديانات كالمسلمين واليهود والآسيويين، ويرون أنهم يهددون مجتمعاتهم ويعرضوها للانقراض، وهي حركة منتشرة في دول أوروبية عديدة، وفي ألمانيا يساند هذه الحركة الحزب

تجهيز الاحتفال

يجهز للاحتفال المجموعات المنضمون لحركة النازيين الجدد، وهي حركة تعادي كل ما هو ليس أبيض، ويعادون من يعيش في بلادهم من سود وأصحاب الديانات كالمسلمين واليهود والآسيويين، ويرون أنهم يهددون مجتمعاتهم ويعرضوها للانقراض، وهي حركة منتشرة في دول أوروبية عديدة، وفي ألمانيا يساند هذه الحركة الحزب الاشتراكي الوطني الألماني الذي يحرض ضد المسلمين والمهاجرين.

وبدأت هذه المجموعات منذ 29 مايو الماضي، بتوزيع منشورات ورسائل بريدية على السكان تحمل شعار النازية ومعادية للمسلمين تجهيزاً للاحتفال، وكانت هذه العبارات وفقاً لوسائل الإعلام الألمانية، "إلى المسلمين في ألمانيا، غزوكم لبلادنا سوف يفشل، الشعب الألماني يقظ ونحن نعي جيداً أنكم أعداء، وتكرهوننا".

ما خلية إن إس يو؟

خلية إن إس يو هي خلية إرهابية سرية للنازيين الجدد، مكونة من ثلاثة أشخاص رئيسين وأربعة مساعدين، بدأ نشاطها الإرهابي منذ عام 2000 واستمر حتى عام 2007، وخلال هذه الفترة قُتل ثمانية أشخاص من أصول تركية ويوناني وشرطية ألمانية، كما شنت الخلية هجوماً خطيراً على قوات الشرطة، كما نفذت هجوماً انتحارياً على متجر لأسرة إيرانية في مدينة كولونيا الألمانية، وتفجير قنبلة مسمارية شديدة الانفجار في المدينة ذاتها، وارتكبت العديد من جرائم السطو المسلح، وكانت السلطات الألمانية لا تعرف القاتل الحقيقي لهؤلاء الضحايا حتى قُبض على "بيآته تشيبه" التي تبلغ 43 عاماً وتعتبر المتهمة الرئيسية ومن معها في الخلية عام 2013.

ضحايا على مر السنين

للخلية عشر ضحايا على مدى سبع سنوات، كانت أول ضحية لهم في نوفمبر عام 2000، حيث قتل بائع زهور مهاجر وهو والد لثمانية أطفال بثماني رصاصات ويعتبر أول ضحايا الخلية المتطرفة، وفي 2001 قُتل عبد الرحمن، 29 عاما، من أصول تركية داخل محل خياطة وترك ابنته ذات الـ19 عاما، وفي نفس العام قتل بائع الفاكهة سليمان ذو الـ31 عاماً داخل محل والده بثلاث طلقات في الرأس.

وقتلت الخلية بائع الخضراوات هابل كيليش، 38 عاما، داخل محله، بعد الحادث تركت زوجته وابنته ألمانيا، بينما قتل محمد تورغوت، 25 عاماً في عام 2004، في محل للوجبات السريعة في هامبورج، وقتل إسماعيل ياسر، 50 عاما، في عام 2005 بخمس طلقات نارية تاركاً ثلاثة أطفال، وقتل تيودوروس، 41 عاما، وهو من أصل يوناني، وقتل صاحب المتجر محمد كوباتشيك، 39 عاما بعدة طلقات نارية في الرأس وخلف وراءه زوجة وثلاثة أطفال، وفي 2006 قتل خالد، 21 عاما، في محل إنترنت الذي يديره والده، وقتلت الخلية الشرطية ميشيل كيزفيتر، 22 عاما، في عام 2007، وهي الضحية الأخيرة للخلية الإرهابية.

أطول قضية في ألمانيا

تعتبر محاكمة خلية إن إس يو من أطول المحاكمات في ألمانيا، حيث استمرت خمس سنوات خلال 430 جلسة محاكمة وأكثرها تكلفة وتعقيداً، ونالت القضية شهرة كبيرة بين المجتمع الألماني وآراء متباينة حولها، حيث اتهمت منظمة العفو الدولية السلطات الألمانية بالتقاعس في القبض على الخلية بالرغم من معرفة عدد من المخبرين في الأجهزة الأمنية بجرائم الخلية لكنهم لم يوقفوا نشاطهم، وعلقت المنظمة أن أفراد الخلية استطاعوا العيش طوال عقد كامل في سرية تامة واستطاعوا الإعداد لعمليات القتل الخاصة بهم دون كشفهم، بينما علقت المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل آنذاك بأن جرائم خلية "إن إس يو" بقعة مظلمة للغاية في تاريخ الجمهورية الألمانية.

وفي يوليو 2018، انتهت القضية بعدما أصدرت المحكمة الإقليمية العليا في مدينة ميونخ جنوبي ألمانيا، الحكم المؤبد على تشيبه، وتعتبر هذه أكبر عقوبة ممكنة في ألمانيا، كما حُكم على أربعة آخرين وهم رالف فولليبن الذي حكم عليه بعشر سنوات سجنا لمساعدة الخلية وإمدادها بالسلاح، وهوجلر وحكم عليه بثلاث سنوات لمساعدة الخلية باستخراج بطاقات هوية مزورة وإمدادهم بالسلاح، واتهم أندريه-إيه بالتهمة نفسها وحُكم عليه بعامين وستة أشهر.

وبالرغم من انتهاء الحكم على هذه الخلية المتطرفة منذ عام، فإن شبح داعميها يحيون ذكرى تفجير حادث إرهابي تحت مظلة شعار النازية والعدائية ضد المسلمين، في ظل ارتفاع الجرائم ذات الخلفية العنصرية في ألمانيا، حيث ارتفعت بنسبة 20% في عام 2018 وفقاً لوزارة الداخلية الألمانية، كما ارتكب بحق الأجانب 7700 جنحة، كما ارتفعت الجرائم بدوافع معاداة السامية، وكان اليمين المتطرف وراء 90% من هذه الجرائم بموجب 1800 جريمة.