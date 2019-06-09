رياضة

شوبير يكشف مفاجأة عن القيد الإفريقي للموسم الجديد

٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠٦ ص
أحمد شوبير
أحمد شوبير
كشف الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة، عن مفاجأة بشأن القيد الإفريقي للأندية التي ستشارك في دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية الموسم الجديد، وقال شوبير في تصريحات إذاعية لبرنامجه «ساعة مع شوبير» عبر قناة «أون سبورت» صباح اليوم الأحد: «الاتحاد الإفريقي (الكاف) في طريقه إلى مد فترة القيد الإفريقي»، وأوضح نائب رئيس اتحاد الكرة: «إذا تم مد فترة القيد حتى الأسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل سيكون حلا لتلك الأزمة».
وكان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، قد أرسل أمس السبت خطابا إلى اتحاد الكرة يتهمه فيه بتعقيد أزمة القيد للموسم الجديد، خاصة على المستوى الإفريقي نظرًا لعدم إنهاء مسابقة الدوري قبل بطولة كأس أمم إفريقيا. وتأكدت مشاركة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل، بعد أن ضمن إنهاء الموسم
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هانى-ابو-ريدة-رئيس-اتحاد-الكرة

اجتماع طارئ لاتحاد الكرة للرد على بيان الأهلي

يعقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة، اجتماعًا طارئا، عصر اليوم الأحد؛ لمناقشة بعض الملفات المهمة وعلى رأسها الرد على خطاب مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، الذي تضمن اتهامات عديدة للجبلاية، منها تعقيد أزمة القيد للموسم الجديد خاصة على المستوى الإفريقي نظرًا لعدم إنهاء مسابقة الدوري قبل بطولة كأس أمم إفريقيا، والإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص وعدم توفير العدالة بين الأندية، كما سيناقش مجلس الجبلاية الاتفاق على التصور النهائي للدوري وكأس مصر.
ابو-ريدة-الخطيب

تصعيد جديد.. الأهلي يرد على اتحاد الكرة بالمستندات

يعقد النادي الأهلي، مؤتمرًا صحفيا خلال الساعات المقبلة، لشرح الموقف الكامل بخصوص مؤجلات مباريات مسابقة الدوري، وتعامل اتحاد الكرة مع هذه الأزمة، بعد أن تحرك النادي من خلال الطرق القانونية للحفاظ على حقوقه الكاملة وفقًا للترتيب المنصوص عليه في قانون الرياضة؛ وبما يتفق مع اللوائح المحلية والدولية والميثاق الأوليمبي أمام جميع الجهات المعنية بداية من لجنة التظلمات باتحاد الكرة، ومرورًا بمركز التسوية والتحكيم، ووصولًا إلى الفيفا، والمحكمة الرياضية الدولية.
جاريث-بيل (2)

بيل يورط ريال مدريد ويربك حسابات الميركاتو

نجح ريال مدريد في التعاقد رسميًا مع النجم البلجيكي إيدين هازارد من صفوف تشيلسي، ليبدأ الفريق الملكي أولى خطوات إعادة بناء الفريق بعد الموسم الباهت الذي قدمه الريال في الموسم المنقضي، الذي خرج منه خالي الوفاض دون التتويج بأي لقب، حيث وضعت إدارة المرينجي هدفًا بالتعاقد مع العديد من النجوم لإعادة الفريق إلى مكانته الطبيعية، وكانت البداية فقط عبر هازارد، ولتحقيق ذلك، يتوجب على ريال مدريد إنفاق الكثير من الأموال، وكان يعول كثيرًا على بيع نجمه الويلزي جاريث بيل لتوفير المزيد من الأموال لإبرام الصفقات.
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رئيس الاتحاد الإفريقي أحمد أحمد

كواليس لقاء أبو ريدة مع رئيس الكاف بعد التحقيق معه

حرص أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، على عقد اجتماع مع المهندس هاني أبو ريدة، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، ورئيس اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية مساء الخميس، في فرنسا، وذلك لمناقشة آخر الاستعدادات الخاصة بنهائيات البطولة التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري، وحتى 19 يوليو المقبل. وأصدر اتحاد الكرة المصري، بيانًا مساء الخميس، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، جاء مفاده على النحو التالي:
هانى-ابو-ريدة

بسبب البطولات الإفريقية.. الكاف يصدم اتحاد الكرة

أرسل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) خطابا للاتحادات المحلية يلزمها بتحديد المشاركين في بطولات الأندية للموسم المقبل، قبل يوم 30 يونيو الجاري، وتقام بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية في الموسم المقبل بين أغسطس 2019 ومايو 2020، للمرة الأولى. وأصبح على كل اتحاد الكرة إرسال أسماء 4 أندية يشاركون في بطولتي الأندية قبل يوم 30 يونيو، رغم أن الدوري المصري سيستكمل بعد كأس الأمم الإفريقية، والتي تستمر إلى 19 يوليو المقبل، في وقت لم يحدد فيه أي موعد لبطولة الكأس التي قد يتأهل بطلها إلى الكونفدرالية رفقة صاحب المركز الثالث في الدوري.
الترجى-والوداد-نهائى-افريقيا (8)

أحمد شوبير: «كاف» سيعيد نهائي دوري أبطال إفريقيا

فجر الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة، مفاجأة حول نهائي دوري أبطال إفريقيا (2018-2019)، والذي توج به الترجي الرياضي التونسي، عقب فوزه على الوداد البيضاوي المغربي 1-0، رغم توقف المباراة بسبب تعطل تقنية المساعدة بالفيديو الـ"VAR"، وأطلق الحكم الجامبي باكاري جاساما صافرته معلنًا فوز الترجي على ضيفه الوداد عقب توقف المواجهة لأكثر من ساعة، بسبب اعتراضات على التحكيم وتقنية الفيديو، وبعد توقف امتد لنحو ساعة ونصف الساعة، أطلق جاساما صافرته مع إعلان أن "المباراة انتهت" لتبدأ احتفالات الترجي باحتفاظه باللقب والتتويج في المسابقة للمرة الرابعة.
جهاد-جريشة

تأكيدات من كاف بصعوبة قبول التماس جهاد جريشة

تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة، تأكيدات من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف)، بصعوبة قبول الالتماس المقدم ضد إيقاف الحكم الدولي جهاد جريشة، الذي تعرض للإيقاف لمدة 6 أشهر من الاتحاد الإفريقي، وبرر «كاف» هذا القرار بالأداء الضعيف الذي ظهر عليه في مواجهة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الوداد المغربي والترجي التونسي، والتي أقيمت يوم الجمعة الماضي، على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.
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