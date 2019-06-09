شوبير يكشف مفاجأة عن القيد الإفريقي للموسم الجديد

٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠٦ ص

أحمد شوبير

كشف الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة، عن مفاجأة بشأن القيد الإفريقي للأندية التي ستشارك في دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية الموسم الجديد، وقال شوبير في تصريحات إذاعية لبرنامجه «ساعة مع شوبير» عبر قناة «أون سبورت» صباح اليوم الأحد: «الاتحاد الإفريقي (الكاف) في طريقه إلى مد فترة القيد الإفريقي»، وأوضح نائب رئيس اتحاد الكرة: «إذا تم مد فترة القيد حتى الأسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل سيكون حلا لتلك الأزمة».

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، قد أرسل أمس السبت خطابا إلى اتحاد الكرة يتهمه فيه بتعقيد أزمة القيد للموسم الجديد، خاصة على المستوى الإفريقي نظرًا لعدم إنهاء مسابقة الدوري قبل بطولة كأس أمم إفريقيا. وتأكدت مشاركة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل، بعد أن ضمن إنهاء الموسم