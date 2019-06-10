البطاطس لذيذة.. جربيها في هذه الأكلات

البطاطس تسهم في عملية الهضم، وتساعد المعدة على التخلص من الفضلات، وعلاج التهابات الأمعاء، كما تساعد في السيطرة على ضغط الدم وحماية البشرة من التجاعيد
البطاطس من الأكلات اللذيذة التي يحبها معظمنا، خاصة أنها من النشويات الغنية التي تحتوي على فيتامين سي، لذلك يمكنك تقديمها لأطفالك بأكثر من طريقة مفيدة لصحتهم بدلا من المحمرة التي يحبها معظمهم، ومن هذه الطرق المسلوق والمقلي والصينية والمشوية والبانيه، جربي البطاطس المسلوقة في عدة وصفات من مطبخك، ستعجب أطفالك، وتجعلهم يحصلون على فائدة البطاطس بدلا من الزيوت والدهون في البطاطس المحمرة، في التقرير التالي نتناول طرقا بسيطة يمكنك تقديم البطاطس المهروسة خلالها لعائلتك.
سلطة البطاطس المهروسة
المكونات
المكونات: بطاطس مكعبات مسلوقة- فلفل ألوان- جزر مبشور- مايونيز- زبادي- خل- مستردة- ثوم مفروم.
طريقة التحضير:
- فى وعاء اخلطي المايونيز مع الزبادي والخل والمستردة والثوم المفروم.
- قلبي المكونات جيدًا، ثم ضيفي الجزر المبشور والفلفل الألوان.
- ضيفي البطاطس المكعبات المسلوقة
سلطة البطاطس المهروسة
المكونات
المكونات: بطاطس مكعبات مسلوقة- فلفل ألوان- جزر مبشور- مايونيز- زبادي- خل- مستردة- ثوم مفروم.
طريقة التحضير:
- فى وعاء اخلطي المايونيز مع الزبادي والخل والمستردة والثوم المفروم.
- قلبي المكونات جيدًا، ثم ضيفي الجزر المبشور والفلفل الألوان.
- ضيفي البطاطس المكعبات المسلوقة لخليط المايونيز، وضعيها في الثلاجة نصف ساعة ثم قدميها لعائلتك.
بطاطس مسلوقة بالطحينة
المكونات
بطاطس مسلوقة
طحينة
زبدة
ربع كوب لبن
ملح وفلفل أسود
طريقة التحضير:
- في وعاء ضعي البطاطس بعد تقشيرها وغسلها جيدًا.
- ضيفي الماء والملح واتركي البطاطس على نار متوسطة حتى الغليان.
- ضيفي ربع كوب لبن في طاسة مع الزبدة والطحينة، وقلبي المكونات جيدًا حتى التأكد من ذوبان الزبدة.
- اهرسي البطاطس جيدًا بعد التأكد من سلقها، وضعي خليط الزبدة والطحينة عليها، يمكنك وضع البقدونس على الوجه للتزيين.
بطاطس بالكريمة
المكونات
بطاطس مهروسة
ربع كوب زيت
ربع كوب بقدونس مفروم
ملح وفلفل أسود
كريمة طبخ
زيت
ثوم مفروم
زعتر
خل
صوص الصويا
طريقة التحضير:
- ضعي البطاطس بعد تقطيعها مكعبات في ماء وملح.
- اتركي البطاطس حتى التأكد من سلقها جيدًا.
- ضعي الكريمة على النار واتركيها حتى الغليان، ضيفي الملح والفلفل الأسود والزيت وكافة التوابل السابقة.
- قلبي البطاطس المهروسة مع الكريمة، وضعي البقدونس على الوجه.
البطاطس المهروسة باللحمة المفرومة
المكونات
بطاطس مهروسة
لحمة مفرومة
ملح وفلفل أسود
بصل مفروم
2 بيضة
بقدونس مفروم
بقسماط أو فيجيتار
طريقة التحضير:
- في وعاء على النار شوحي البصل حتى يتحول لونه للذهبي.
- ضيفي اللحمة المفرومة على البصل وقلبي المكونات جيدًا، واتركيها على نار هادئة.
- ضعي البطاطس المقطعة مكعبات في وعاء به ماء وملح.
- اهرسي البطاطس بعد التأكد من سلقها، ثم ضيفي اللحمة المفرومة والملح والفلفل الأسود.
- ضيفي البقدونس المفروم للبطاطس واللحمة المفرومة، وقلبي المكونات جيدًا.
- قلبي البيض في وعاء.
- شكلي البطاطس أصابع، وضعيها في الدقيق ثم البيض ثم البقسماط.
- في طاسة بها زيت ضعي البطاطس واتركيها على النار 10 دقائق حتى يتحول لونها للذهبي.
بطاطس بانيه
المكونات
بطاطس مهروسة
بقسماط
بيضة
كمون وشطة
ملح وفلفل أسود
دقيق
طريقة التحضير:
- اخلطي البطاطس المهروسة مع الفلفل الأسود والشطة والملح والكمون.
- شكلي البطاطس بعد خلطها جيدًا، على شكل أقراص أو كور.
- اضربي البيض في طبق مع رشة ملح وفلفل أسود.
- اخلطي البقسماط مع الدقيق. ضعي أقراص البطاطس في البيض ثم الدقيق والبقسماط.
- رصي البطاطس في صينية وضعيها في الثلاجة ساعة.
- أخرجيها من الثلاجة، وضعيها في زيت غزير حتى يتحول لونها للذهبي.
بطاطس بيوريه بالفراخ
المكونات
زبدة
ثوم مفروم
بابريكا
فلفل أسود وملح
جبنة
بطاطس شرائح
مشروم
لبن رائب
صدور فراخ
طريقة التحضير:
- قطعي الفراخ شرائح وتبليها بالملح والفلفل الأسود واللبن الرائب والليمون.
- ضعي الفراخ في الثلاجة ساعتين على الأقل.
- في وعاء به الماء والملح اسلقي البطاطس المكعبات، ثم اهرسيها بالزبدة.
- شوحي الفراخ في طاسة بها الزيت، وضعي المشروم.
- في صينية فرن ادهني الزبدة وضعي الفراخ والمشروم، ثم طبقة من البطاطس ثم الجبنة المبشورة على الوجة.
- اتركي الصينية في الفرن حتى يحمر الوجه.