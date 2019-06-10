البطاطس لذيذة.. جربيها في هذه الأكلات

البطاطس تسهم في عملية الهضم، وتساعد المعدة على التخلص من الفضلات، وعلاج التهابات الأمعاء، كما تساعد في السيطرة على ضغط الدم وحماية البشرة من التجاعيد

تحرير:آية أشرف ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ ص

كرات البطاطس

البطاطس من الأكلات اللذيذة التي يحبها معظمنا، خاصة أنها من النشويات الغنية التي تحتوي على فيتامين سي، لذلك يمكنك تقديمها لأطفالك بأكثر من طريقة مفيدة لصحتهم بدلا من المحمرة التي يحبها معظمهم، ومن هذه الطرق المسلوق والمقلي والصينية والمشوية والبانيه، جربي البطاطس المسلوقة في عدة وصفات من مطبخك، ستعجب أطفالك، وتجعلهم يحصلون على فائدة البطاطس بدلا من الزيوت والدهون في البطاطس المحمرة، في التقرير التالي نتناول طرقا بسيطة يمكنك تقديم البطاطس المهروسة خلالها لعائلتك.

سلطة البطاطس المهروسة المكونات المكونات: بطاطس مكعبات مسلوقة- فلفل ألوان- جزر مبشور- مايونيز- زبادي- خل- مستردة- ثوم مفروم. طريقة التحضير: - فى وعاء اخلطي المايونيز مع الزبادي والخل والمستردة والثوم المفروم. - قلبي المكونات جيدًا، ثم ضيفي الجزر المبشور والفلفل الألوان. - ضيفي البطاطس المكعبات المسلوقة