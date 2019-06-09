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6 مسلسلات قديمة يمكنك متابعتها هذا الشهر

المسلسلات الدرامية القديمة التي لا تزال عالقة فى ذاكرتنا جميعا، بدأ أغلب القنوات في إعادة عرضها، بعد انتهاء رمضان 2019، ومن بينها مسلسل «ليالي الحلمية» الجزء الأول
تحرير:ريهام عبد الوهاب ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٠٢ م
مسلسل ليالي الحلمية
مسلسل ليالي الحلمية
بعد انقضاء الموسم الرمضاني لعام 2019، الذي شهد عرض نحو 25 مسلسلا أغلبها تنتمى إلى الأكشن وحرب العصابات مع اختفاء الدراما الاجتماعية وقليل من الأعمال الكوميدية التي جاءت بلا كوميديا.. اتجه أغلب الفضائيات إلى إعادة عرض مسلسلاتها الرمضانية لضمان تحقيق نسبة مشاهدة مرتفعة، والبعض الآخر وجد ضالته في النوستالجيا بإعادة عرض المسلسلات القديمة التي تحظى بحب المشاهدين لها، لتذكرهم بالزمان الجميل الذى شهد عرض أهم الروائع الدرامية التي نجحت فى لم شمل العائلة، والتي لا تزال تحقق نسبة مشاهدة مرتفعة مع كل مرة يعاد فيها عرض أحدها.
إليكم قائمة المسلسلات ومواعيد عرضها: 1- ليالي الحلمية الجزء الأول تعيد قناة dmc دراما، عرض الجزء الأول من مسلسل «ليالي الحلمية» فى الواحدة ظهرا، ويعد هذا العمل واحدا من أهم الروائع الدرامية التي كتبها الراحل أسامة أنور عكاشة، والتي بلغت خمسة أجزاء تحدث خلالها عن حكاية 5 أجيال متعاقبة؛ بدأها
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العائلة أولا.. الفيشاوي ووالداه وهنا شيحة وشقيقاتها

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تعرف على الخريطة الدرامية لـ«الحياة وON» بعد رمضان

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رانيا يوسف على البحر.. هكذا قضى النجوم إجازة العيد

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مصطفى محرم: أنا عاوز أشتغل.. ومفيش «نمبر وان»(حوار)

مصطفى محرم، واحد من ألمع الكتاب فى مصر، والذى صنع اسمه نجومية الكثير من الفنانين، نور الشريف، محمود عبد العزيز، غادة عبد الرازق، وغيرهم الكثير والكثير سواء فى السينما أو الدراما التليفزيونية، فإن ذكر اسمه على الفور يتذكر الجمهور أروع الأعمال الدرامية التى قدمها «لن أعيش فى جلباب أبى»، عائلة الحاج متولى، ريا وسكينة، الباطنية، زهرة وأزواجها الخمسة.. وغيرها»، فهو أحد أبرز الأقلام فى الموسم الرمضانى منذ بداية التسعينيات وحتى السنوات الأخيرة، والذى بمجرد أن ترى اسمه تعلم أنك أمام عمل يحترم عقلك، ولكن رغم النجاح الذى حققه؛ فإنه اختفى بشكل مفاجئ.
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صابرين تروي أصعب لحظاتها وتنهار على الهواء (فيديو)

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مصطفى خاطر: عادل إمام «نمبر وان» وأعشق نور الشريف

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