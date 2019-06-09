6 مسلسلات قديمة يمكنك متابعتها هذا الشهر

المسلسلات الدرامية القديمة التي لا تزال عالقة فى ذاكرتنا جميعا، بدأ أغلب القنوات في إعادة عرضها، بعد انتهاء رمضان 2019، ومن بينها مسلسل «ليالي الحلمية» الجزء الأول

تحرير:ريهام عبد الوهاب ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٠٢ م

بعد انقضاء الموسم الرمضاني لعام 2019، الذي شهد عرض نحو 25 مسلسلا أغلبها تنتمى إلى الأكشن وحرب العصابات مع اختفاء الدراما الاجتماعية وقليل من الأعمال الكوميدية التي جاءت بلا كوميديا.. اتجه أغلب الفضائيات إلى إعادة عرض مسلسلاتها الرمضانية لضمان تحقيق نسبة مشاهدة مرتفعة، والبعض الآخر وجد ضالته في النوستالجيا بإعادة عرض المسلسلات القديمة التي تحظى بحب المشاهدين لها، لتذكرهم بالزمان الجميل الذى شهد عرض أهم الروائع الدرامية التي نجحت فى لم شمل العائلة، والتي لا تزال تحقق نسبة مشاهدة مرتفعة مع كل مرة يعاد فيها عرض أحدها.

إليكم قائمة المسلسلات ومواعيد عرضها: 1- ليالي الحلمية الجزء الأول تعيد قناة dmc دراما، عرض الجزء الأول من مسلسل «ليالي الحلمية» فى الواحدة ظهرا، ويعد هذا العمل واحدا من أهم الروائع الدرامية التي كتبها الراحل أسامة أنور عكاشة، والتي بلغت خمسة أجزاء تحدث خلالها عن حكاية 5 أجيال متعاقبة؛ بدأها

إليكم قائمة المسلسلات ومواعيد عرضها:

1- ليالي الحلمية الجزء الأول

تعيد قناة dmc دراما، عرض الجزء الأول من مسلسل «ليالي الحلمية» فى الواحدة ظهرا، ويعد هذا العمل واحدا من أهم الروائع الدرامية التي كتبها الراحل أسامة أنور عكاشة، والتي بلغت خمسة أجزاء تحدث خلالها عن حكاية 5 أجيال متعاقبة؛ بدأها من قبل النكسة حتى مطلع التسعينيات، ولم يكتف بعرض النواحي السياسية فقط بل الاقتصادية والاجتماعية وعلاقة الأسرة فيما بينها والفن أيضا كان له نصيب كبير من هذا العمل الدرامي، حيث شاهدنا أم كلثوم وعبد الحليم حافظ ومحمد عبد الوهاب وغيرهم من الفنانين الذين كان لهم تأثير كبير فى الشعب المصري.

وضم المسلسل كوكبة كبيرة من النجوم، على رأسهم يحيى الفخراني، وصلاح السعدني، وحسن يوسف، وأحمد مظهر، وصفية العمري، وفردوس عبد الحميد، وسهير المرشدي، وهدى سلطان وغيرهم من النجوم، وأخرج ذلك المسلسل الرائع الراحل إسماعيل عبد الحافظ.

2- لن أعيش فى جلباب أبي

وعلى قناة dmc دراما تشاهدون أيضا مسلسل «لن أعيش فى جلباب أبى» فى الحادية عشرة صباحا، الذى يتناول رحلة صعود شاب من القاع إلى القمة، من خلال حكاية (عبد الغفور البرعي) الذي لعب دوره الراحل نور الشريف، وحقق نجاحا ساحقا وكان بداية موفقة له فى الدراما التليفزيونية التي تربع على عرشها فى التسعينيات ومع الألفية الجديدة، ومن المفارقات أن الفنان نور الشريف رفض العمل فى البداية خوفًا من تجسيد دور الأب، ولم يكن يعلم أن هذه الشخصية ستكون سبب شهرته فى مصر والوطن العربي (لمزيد من التفاصيل هنا).

«لن أعيش فى جلباب أبى» مأخوذة من رواية الأديب الكبير إحسان عبد القدوس، والتى صاغها السيناريست مصطفى محرم وأخرجها أحمد توفيق، وشارك فى بطولة المسلسل كل من عبد الرحمن أبو زهرة، وعبلة كامل، ومحمد رياض، وحنان ترك، وناهد رشدي، ووفاء صادق وياسر جلال.

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3- أم كلثوم

كما بدأ عرض مسلسل «أم كلثوم» على قناة ON drama، يذاع فى الرابعة عصرًا، وهو المسلسل الذي عرض لأول مرة فى رمضان 1999، وشهد انتقادات لاذعة قبل خروجه إلى النور، بعد أن هاجمه الكثيرون من الجمهور، خوفًا من أن يأتي بمعلومات مغلوطة عن كوكب الشرق، ولم تقتصر الانتقادات على الجمهور بل عارضه الورثة أيضا وحاولوا مرارا وتكرارا وقف عرضه، ولكنه خرج إلى النور، وتناول قصة كفاح أم كلثوم، الفتاة الريفية البسيطة التي تربعت على عرش الطرب حتى يومنا هذا، وكان هذا العمل بمثابة شهادة ميلاد جديدة للفنانة صابرين التي جسدت دور (كوكب الشرق).

فقد حقق المسلسل نجاحا غير مسبوق في مصر والوطن العربي، ونال كل من شارك فيه شهرة كبيرة، حيث ضم العمل كوكبة كبيرة من النجوم وهم أحمد راتب، وكمال أبو رية، وحسن حسني، وسميرة عبد العزيز، وعبد العزيز مخيون، ورشوان توفيق، وإسماعيل محمود، وسعيد عبد الغني، وعزت أبو عوف، وماجدة الخطيب وغيرهم وأخرجته إنعام محمد على وكتبه محفوظ عبد الرحمن.

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4- العائلة

وعلى قناة mbc مصر، تشاهد مسلسل «العائلة» الذي يعرض فى الثالثة عصرًا، يتناول الأحداث السياسية التي وقعت فى مصر خلال حرب الاستنزاف، وذلك من خلال عمارة سكنية يعيش بها أكثر من أسرة، من بينهم أسرة تعاني مرارة فقد أحد أبنائها بالحرب، والعمل من تأليف وحيد حامد وإخراج إسماعيل عبد الحافظ، بطولة محمود مرسي، وعبدالمنعم مدبولي، وليلى علوي، وخيرية أحمد، وناصر سيف ومحمد رياض.



5- يا رجال العالم اتحدوا

كما انطلق أيضا عرض مسلسل «يا رجال العالم اتحدوا» على قناة on drama، الذى يعرض يوميا فى الثالثة عصرا، المسلسل من بطولة حسين فهمي وإسعاد يونس وحسن حسني وماجدة زكي وحسن مصطفى ونهال عنبر، وتدور أحداثه فى إطار كوميدي حول مجموعة من الرجال قرروا تأسيس جمعية باسم (يا رجال العالم اتحدوا) للتصدي المرأة والحركات النسائية، هو من تأليف سلوى الرافعى وإخراج حسن بشير.

6- زيزينيا الجزء الأول

وعلى قناة نايل دراما، بدأ عرض الجزء الأول من مسلسل «زيزينيا» الذى يعرض يوميا فى الثالثة مساء، وهو من تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج جمال عبد الحميد وبطولة يحيى الفخراني الذى تناول تاريخ مصر خلال الأربعينيات من خلال الشاب (بشر عامر عبد الظاهر) الذى يجمع بين الأصول المصرية والإيطالية، وشارك فى بطولة العمل كل من آثار الحكيم وفردوس عبد الحميد وهدى سلطان وجميل راتب، وحقق العمل نجاحا كبيرا، وتم تقديم جزء ثان من العمل. اقرأ أيضا| 4 حقائق صادمة عن «زيزينيا».. عمر الشريف رفض التمثيل فيه