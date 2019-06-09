راية القابضة ترفع رأس مال 7 شركات بـ333 مليون جنيه

قرر مجلس إدارة شركة راية القابضة للاستثمارات المالية زيادة رأس مال 7 شركات تابعة بنحو 333.5 مليون جنيه لرأس المال المصدر، و389 مليون جنيه للمدفوع

تحرير:أحمد البرماوي ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص

في إطار اتجاه الدولة للإنتاج والتصنيع والتصدير، نجحت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية على مدار 20 عاما الماضية فى ضخ المزيد من الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة والاتجاه إلى التصنيع، فضلا عن دعم توجهات الدولة نحو التحول الرقمي والشمول المالي، ونجحت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية من خلال 12 قطاعا مختلفا لتنويع محفظتها الاستثمارية في قطاعات ومجالات اقتصادية مختلفة ومتنوعة بفضل مشروعاتها التي تقوم بتنفيذها ومساهمتها في إتاحة المزيد من فرص العمل للشباب.

ويعمل لدى راية القابضة أكثر من 11 ألف موظف في قطاعات مختلفة في الشركة منها تكنولوجيا المعلومات من خلال "راية للنظم" و"مراكز البيانات" ومجال إنتاج وتصدير الخضراوات والفاكهة المجمدة من خلال مصنع "راية فودز" والتصنيع لوسائل النقل الخفيف من خلال راية "أوتو" ومصنع "بريق" لإعادة تدوير البلاستيك للحفاظ على

ويعمل لدى راية القابضة أكثر من 11 ألف موظف في قطاعات مختلفة في الشركة منها تكنولوجيا المعلومات من خلال "راية للنظم" و"مراكز البيانات" ومجال إنتاج وتصدير الخضراوات والفاكهة المجمدة من خلال مصنع "راية فودز" والتصنيع لوسائل النقل الخفيف من خلال راية "أوتو" ومصنع "بريق" لإعادة تدوير البلاستيك للحفاظ على البيئة، أما عن مجال التوزيع والصيانة والبيع بالتجزئة والتجارة الإلكترونية فهو عن طريق راية "للتجارة والتوزيع" وفى إطار دعم الشمول المالى "أمان للخدمات المالية" و"أمان للدفع الإلكترونى" و"أمان للتمويل متناهى الصغر".



وكذلك مراكز تعهيد البيانات والكول سنتر وتقوم به راية لخدمات مراكز الاتصالات، علاوة على عدد آخر من القطاعات منها، راية "للمباني الذكية"، شركة "أسطول" العاملة في مجال النقل الثقيل و"راية للمطاعم".



ويبلغ رأس مال شركة راية القابضة 1,072 مليون جنيه، موزعا على 214.4 مليون سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم، وحققت شركة راية القابضة أرباحا بلغت 89.12 مليون جنيه خلال عام 2018، مقابل أرباح بلغت 103.22 مليون جنيه في 2017، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.



وتلعب أمان للمدفوعات الإلكترونية دورًا كبيرًا يتواءم مع رؤية الدولة المصرية لتحقيق الشمول المالي والتحول لمجتمع رقمى، حيث تعمل من خلال أكثر من 40 ألف تاجر و250 منفذ بيع لأمان على مستوى الجمهورية يقومون بعمليات الدفع والتحصيل الإلكتروني للخدمات الرئيسية وتمثل أغلبية الخدمات اليومية والشهرية التي يحتاجها المواطن مثل دفع فواتير الكهرباء والمياه والتليفون ودفع الإنترنت والغاز وشحن الرصيد وغيرها.



ووافقت على تأسيس شركة أمان للخدمات المالية غير المصرفية، برأس مال مصدر قدره 100 مليون جنيه، وقررت أيضا زيادة رأس المال المدفوع لشركة أمان للخدمات المالية بإجمالى 60 مليون جنيه، من 62.5 مليون إلى 122.5 مليون وهى الشركة التى تعمل بخدمات التقسيط من خلال منافذ بيع أمان التى تنتشر فى جميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى تقسيط السيارات.



أما شركة أمان للتمويل متناهي الصغر والتي تعد أحدث مولود في مجموعة شركات راية القابضة للاستثمارات المالية فقد قررت مضاعفة رأس مالها إلى 100 مليون جنيه بزيادة قدرها 50 مليون جنيه، بعد أن نجحت في تقديم خدماتها التمويلية لأكثر من 15,500 عميل بحجم محفظة بلغت 104 ملايين جنيه مصري، وتسعى الشركة لخدمة 60 ألف عميل بنهاية العام الجاري لتصل بذلك محفظتها التمويلية إلى 500 مليون جنيه.



وتعد راية لخدمات مراكز الاتصالات واحدة من كبريات الشركات التابعة للمجموعة وتستوعب آلافا من الموظفين المدربين على أعلى مستوى احترافي وقامت الشركة بالإعلان مؤخرا عن نتائج أعمالها المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، حيث حققت الشركة إجمالي إيرادات مجمعة بلغ 909 ملايين جنيه بزيادة سنوية 20%.



وحقق قطاع تعهيد مراكز الاتصالات أكبر مساهمة في الإيرادات بنسبة 69%، ويأتي من بعده قطاع استضافة مراكز الاتصالات بنسبة 17%، ويأتي أخيرا قطاع تعهيد الموارد البشرية ممثلا 15% من إجمالي الإيرادات المجمعة، وسجلت صافي أرباح الفترة المجمعة 180.5 مليون جنيه مصري، بنسبة نمو سنوية بلغت 14% وهامش صافي أرباح بلغ19.9 %، وذلك مقارنة بالفترة المماثلة بالعام المالي 2017، حيث حققت الفترة المماثلة صافي أرباح مجمعة بلغت 158.5 مليون جنيه.



ونجحت راية لمراكز خدمات الاتصالات في إضافة 973 مقعدا للعمل لسعتها التشغيلية خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

كما قامت أيضا بتأجير منشأة بالقرية الذكية بغرب القاهرة، لتجهيزها لتصبح مركز اتصالات جديد للشركة.



كما نجحت راية فى تجميع وتصنيع وسائل النقل الخفيف من خلال شركة راية أوتو باستثمارات مبدئية 100 مليون جنيه بالتعاون مع شركة "بياجيو" الإيطالية.



وكانت راية القابضة قد قامت بالاستحواذ على مصنع الاتحاد الدولي للصناعات الغذائية المتكاملة وتأسيس مصنع "راية فودز"، الذي يعمل في السوق منذ عام 2006 ليقدم مجموعة متنوعة من الفاكهة والخضراوات المجمدة في السوق المصرية والتصدير للخارج.



ويعد "بريق" المصنع الوحيد في الشرق الأوسط وإفريقيا القائم على أحدث تقنيات إعادة التدوير الأوروبية المتوافقة تماما مع المعايير البيئية والصحية للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وكندا وذلك لإنتاج مادة خام تعد فخرا للصناعة المصرية تنافس مثيلاتها الأوروبية والأمريكية وذلك من خلال عملية إعادة تدوير للزجاجات البلاستيكية حيث إن المصنع حاصل على شهادات الاعتماد من الاتحاد الأوروبي EFSA والولايات المتحدة الأمريكية FDA وكندا Health Canada.



بالإضافة إلى شركة أسطول ويعمل بها أكثر من 600 موظف فى النقل الثقيل، وبرأس مال 40 مليون جنيه.



ومواصلةً لخطتها التوسعية بدأت راية للتجارة والتوزيع في نيجيريا عملها في خدمات التوزيع والتجزئة وخدمات ما بعد البيع مع 8 متاجر بيع بالتجزئة و13 مركزًا لما بعد البيع، حيث تخدم راية للتجارة والتوزيع في نيجيريا نحو 12000 عميل شهريا.