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راية القابضة ترفع رأس مال 7 شركات بـ333 مليون جنيه

قرر مجلس إدارة شركة راية القابضة للاستثمارات المالية زيادة رأس مال 7 شركات تابعة بنحو 333.5 مليون جنيه لرأس المال المصدر، و389 مليون جنيه للمدفوع
تحرير:أحمد البرماوي ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص
المهندس مدحت خليل رئيس شركة راية
المهندس مدحت خليل رئيس شركة راية
في إطار اتجاه الدولة للإنتاج والتصنيع والتصدير، نجحت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية على مدار 20 عاما الماضية فى ضخ المزيد من الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة والاتجاه إلى التصنيع، فضلا عن دعم توجهات الدولة نحو التحول الرقمي والشمول المالي، ونجحت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية من خلال 12 قطاعا مختلفا لتنويع محفظتها الاستثمارية في قطاعات ومجالات اقتصادية مختلفة ومتنوعة بفضل مشروعاتها التي تقوم بتنفيذها ومساهمتها في إتاحة المزيد من فرص العمل للشباب.
ويعمل لدى راية القابضة أكثر من 11 ألف موظف في قطاعات مختلفة في الشركة منها تكنولوجيا المعلومات من خلال "راية للنظم" و"مراكز البيانات" ومجال إنتاج وتصدير الخضراوات والفاكهة المجمدة من خلال مصنع "راية فودز" والتصنيع لوسائل النقل الخفيف من خلال راية "أوتو" ومصنع "بريق" لإعادة تدوير البلاستيك للحفاظ على
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بعد مماطلتهم.. هل يمكن الاستغناء عن السياحة الروسية؟

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خطة من وزارة «التموين» لضبط أسعار السلع والخضروات

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هشام-مهران-نائب الرئيس-التنفيذي لشركة-اورنچ‎

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كيف تغيرت نظرة الإعلام الأجنبي للاقتصاد المصري في 6 سنوات؟

سلط المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، الضوء على تغير نظرة الإعلام الأجنبي للاقتصاد المصري، على مدار السنوات الست الماضية، وذلك بعد إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها مصر عام 2016، وذلك بشهادة العديد من وكالات الأنباء العالمية المتخصصة في الشأن الاقتصادي، أبرزها: "وكالة أنباء بلومبرج، ووكالة أنباء رويترز، وجريدة فايننشال تايمز". وأعد المركز الإعلامي مقارنة بين رؤية وكالات الأنباء العالمية للاقتصاد المصري في عامي 2013 و2014، ورؤيتها في السنوات التالية للإصلاح الاقتصادي، فيما يلي:
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