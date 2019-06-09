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نجل محمد نجم يهاجم أحمد آدم: تجاوز في حق والدي

تحرير:التحرير ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص
أحمد آدم
أحمد آدم
تحدث الفنان الشاب شريف نجم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، في برنامج "حضرة المواطن"، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، عن والده الفنان محمد نجم والمشاكل المثارة مؤخرا بأن الفنان أحمد آدم هو سبب وفاته وإصابته بجلطة، وقال إن والده كان سببًا فى اكتشاف العديد من المواهب الفنية، التي كان من ضمنها الفنان أحمد آدم، متابعا أنه تجاوز في حق والده أثناء استضافته فى برنامج "شيخ الحارة" في ثاني أيام رمضان، ووصفه بالفاشل، وتابع أن الجلطة التى أصيب بها والده والتى دخل على أثرها العناية المركزة، كان السبب الأساسي بها هو تجاوز أحمد آدم في حقه.
كان الفنان أحمد آدم، قد حل الثلاثاء 7 من مايو الماضي، ضيفًا على الإعلامية بسمة وهبة، من خلال برنامجها المثير للجدل "شيخ الحارة"، وأدلى أحمد آدم خلال الحلقة بالعديد من التصريحات ومن بينها هجومه على الفنان الكبير محمد نجم، وهي التصريحات التي قالت زوجة الراحل، خلال تلقيها عزاءه في مسجد عمر مكرم بالتحرير،
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تصريحات صناع «ولد الغلابة» ردا على سرقة Breaking Bad

استضاف الإعلامي عمرو أديب أبطال مسلسل «ولد الغلابة»، فى برنامج «الحكاية» المذاع عبر فضائية MBC مصر، وتحدث كل من أحمد السقا، ومي عمر وكريم عفيفي، والمخرج محمد سامي عن كواليس تصوير المسلسل، وكيفية العمل على الشخصيات التي ظهرت بالعمل، كما أبدوا رأيهم فى الجدل المثار حول اتهامهم بسرقة العمل من المسلسل الأمريكي الشهير Breaking Bad، وحكى كل منهم عن الصعوبات التي واجهته في العمل، والهدف الذي كانوا يسعون إلى توصيله للجمهور من خلال المسلسل، ومن خلال هذا التقرير نرصد أبرز تصريحاتهم.
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أحمد السقا: هذا سبب ظهوري في «ولد الغلابة» بوزن زائد

كشف الفنان أحمد السقا، أنه كان متخوفًا من دور الشر الذي ظهر به خلال مسلسله "ولد الغلابة"، قائلًا: "في الحقيقة شخصية (عيسى) الظروف هي التي وضعته في أن يكون شريرا بسبب الصراعات التي دارت معه والظلم الذي تعرض له". وقال السقا خلال حلوله ضيفا مع عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر"، إنه ما زال خائفا حتى هذه اللحظة من نجاح مسلسل "ولد الغلابة" وأنه دائما لديه أمل في النجاح قبل تقديم أي عمل، وذلك يرجع إلى أنه يتعامل مع جميع الأعمال بمبدأ التفاؤل.
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شريف مدكور يكشف كواليس مرضه: عندنا أحسن أطباء في العالم

كشف الإعلامي شريف مدكور، كواليس مرضه بالسرطان، حيث بدأت بالعثور على دم مما جعله يجرى فحوصا طبية، وبعد إجراء الفحوص اللازمة، أكد له الأطباء أنه أصيب بـ"الكانسر"، وقاموا بالاتصال بوالده وبدوره أخبره بحقيقة المرض. ووجه مدكور، الشكر لمتابعيه ومحبيه فى أول ظهور له خلال حواره مع الإعلامية ريهام السهلى، ببرنامج المواجهة، المذاع عبر فضائية إكسترا نيوز، مؤكدًا أنه أجرى عملية جراحية منذ حوالى شهر، وحاليًا يخضع للعلاج بجلسات الكيماوي، وكل 3 أسبوع جلسة أخرى مع الأقراص.
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محمد-نجم

القصة الكاملة لاتهام أحمد آدم بالتسبب في وفاة محمد نجم

حل الفنان أحمد آدم، الثلاثاء 7 من مايو الماضي، ضيفًا على الإعلامية بسمة وهبة، عبر قناة "القاهرة والناس" من خلال برنامجها المثير للجدل "شيخ الحارة" الذي تم وقفه من قبَل المجلس الأعلى للإعلام. وأدلى أحمد آدم خلال الحلقة بالعديد من التصريحات التي تناقلتها المواقع الإخبارية آنذاك، ومن بينها هجومه على الفنان الكبير محمد نجم، وذلك في سياق رده على اتهام نجم له في لقاء سابق له مع الإعلامي وائل الإبراشي، بتقليده وعدم خلق شخصية مختلفة عنه، متسائلا عن سبب عدم إدلاء الأخير بهذا التصريح عند عملهما معًا في مسرحية "البلدوزر".
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تصريح أحمد آدم الذي أغضب أسرة محمد نجم (فيديو)

حل الفنان أحمد آدم، الثلاثاء 7 من مايو الماضي، ضيفًا على الإعلامية بسمة وهبة، عبر قناة "القاهرة والناس" من خلال برنامجها المثير للجدل "شيخ الحارة" الذي تم وقفه من قبَل المجلس الأعلى للإعلام. وأدلى أحمد آدم خلال الحلقة بالعديد من التصريحات التي تناقلتها المواقع الإخبارية آنذاك، ومن بينها هجومه على الفنان الكبير محمد نجم، وهي التصريحات التي قالت زوجة الراحل، خلال تلقيها عزاءه في مسجد عمر مكرم بالتحرير، إنها تسببت في سوء حالته الصحية، ومن ثم دخوله المستشفى ورحيله عن دنيانا يوم الأربعاء الماضي، عن عمر يناهز 75 عامًا.
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رد «شيخ الحارة» على أرملة محمد نجم: اسألوا أحمد آدم

حالة جدل كبيرة أثارتها أرملة الفنان الكبير محمد نجم، خلال العزاء الذي أُقيم للراحل مساء أمس الجمعة في مسجد عمر مكرم بالتحرير، حيث تعهدت في أثناء تلقيها العزاء من الإعلامي وائل الإبراشي، أنها ستأخذ حقه ولن تتركه قائلة: "أنا مش هاسيب حقه، والله العظيم ما هاسيب حقه، إنت قولت لشريف ابنه لما بابا يقوم قوللي، لكن بابا ماقامش ومات، عشان اللي حصل ده، وأنا والله ما هاسيب حقه". وقد أثارت كلمات أرملة نجم الكثير من اللغط حول تفسيرها، وربطها الكثيرون بحلقة الفنان أحمد آدم في برنامج "شيخ الحارة"، التي انتقد فيها "آدم" الراحل بشدة.
صابرين

صابرين: أتمنى تقديم شخصية سوزان مبارك (فيديو)

حلت الفنانة صابرين، ضيفة على برنامج "شيخ الحارة"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، مع الإعلامية بسمة وهبي، مساء اليوم الأربعاء. وقالت صابرين، إنها حال عرض عليها تجسيد السيرة الذاتية لواحدة من الشخصيتين، سوزان مبارك أو جيهان السادات، في عمل فني، ستعتمد على النص الدرامي في الاختيار، لافتةً إلى أنها ستختار العمل الأكثر دراما، معتبرة قصة حياة سوزان مبارك مأساوية أكثر من جيهان السادات، ورجحت أن تكون قصة قرينة الرئيس الأسبق حسني مبارك، بها الكثير من الدراما والصعود والهبوط بسبب الأحداث السياسية التي مرت بها البلاد مؤخرًا.
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