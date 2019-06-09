نجل محمد نجم يهاجم أحمد آدم: تجاوز في حق والدي

تحرير:التحرير ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص

أحمد آدم

تحدث الفنان الشاب شريف نجم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، في برنامج "حضرة المواطن"، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، عن والده الفنان محمد نجم والمشاكل المثارة مؤخرا بأن الفنان أحمد آدم هو سبب وفاته وإصابته بجلطة، وقال إن والده كان سببًا فى اكتشاف العديد من المواهب الفنية، التي كان من ضمنها الفنان أحمد آدم، متابعا أنه تجاوز في حق والده أثناء استضافته فى برنامج "شيخ الحارة" في ثاني أيام رمضان، ووصفه بالفاشل، وتابع أن الجلطة التى أصيب بها والده والتى دخل على أثرها العناية المركزة، كان السبب الأساسي بها هو تجاوز أحمد آدم في حقه.

كان الفنان أحمد آدم، قد حل الثلاثاء 7 من مايو الماضي، ضيفًا على الإعلامية بسمة وهبة، من خلال برنامجها المثير للجدل "شيخ الحارة"، وأدلى أحمد آدم خلال الحلقة بالعديد من التصريحات ومن بينها هجومه على الفنان الكبير محمد نجم، وهي التصريحات التي قالت زوجة الراحل، خلال تلقيها عزاءه في مسجد عمر مكرم بالتحرير،