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انقسام أمريكي حول ضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية

تصريحات السفير الأمريكي لدى إسرائيل، حول حق الأخيرة في ضم أجزاء من الضفة الغربية أثارت استياء دوليا، وتأتي بعد تقديم مشروع قانون في الكونجرس الأمريكي يدين مثل تلك الخطوة
تحرير:أحمد سليمان ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٢٠ ص
ديفيد فريدمان السفير الأمريكي لدى إسرائيل
ديفيد فريدمان السفير الأمريكي لدى إسرائيل
منذ عام 1947، وحتى أيامنا هذه، بنت إسرائيل دولتها على عمليات الاستيلاء غير الشرعي على الأراضي الفلسطينية، وتوسعتها، هذه الخطوات غالبا ما كانت تحظى بدعم دولي بوجه عام وأمريكي بشكل خاص، والآن، أشار مسؤول رفيع المستوى في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس السبت، إلى أن الولايات المتحدة سترحب بخطة إسرائيل التي أعلنت عنها في وقت سابق، المتعلقة بضم أجزاء من الضفة الغربية، الأمر الذي يعد خرقا للقانون الدولي، مما أغضب المدافعين عن حقوق الفلسطينيين.
حيث صرح السفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية بأن إسرائيل "يحق لها الاحتفاظ بجزء من الأراضي الفلسطينية التي أقامت فيها مستوطنات خلال العقدين الماضيين". تعليقات فريدمان دفعت صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين، إلى التعليق عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي
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ترامب-وكيم-في-هانوي

الانتخابات تدفع ترامب لعقد قمة ثالثة مع كيم

على الرغم من ضعف المؤشرات، فإن السياسيين على مستوى العالم لم يفقدوا الأمل تمامًا في إمكانية إقامة قمة ثالثة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، وذلك بعد أن فشلت آخر جولة من المحادثات الثنائية، التي أقيمت في هانوي بفيتنام خلال فبراير الماضي. ويرى محللون معنيون بهذا الملف الشائك، أن الزعيم الكوري الشمالي والرئيس الأمريكي قد يجتمعان في قمة ثالثة خلال وقت لاحق من هذا العام، وذلك على الرغم من غياب أي تقدم ملموس في ملف تفكيك برامج الأسلحة النووية لبيونج يانج.
دونالد ترامب

ترامب يهاجم «ناسا» بتصريحات عن القمر والمريخ

«القمر جزء من المريخ».. تصريح جديد مثير للجدل أطلقه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الجمعة، مطالبا وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" بأن تركز بشكل أكبر على المريخ، وقال ترامب: "ركزوا على المريخ الذي يشكل القمر جزءً منه، بدلا من الذهاب إلى القمر، وبالنسبة للأموال التي ننفقها، يجب على ناسا ألا تتحدث عن الذهاب إلى القمر، فعلنا ذلك منذ 50 عاما، لذا يجب على ناسا التركيز على شيء أكبر لنفعله، مثل الدفاع والعلوم، والمريخ الذي يعتبر القمر جزءً منه"، وذلك بحسب تغريدة له عبر موقع "تويتر".
دونالد ترامب

لماذا تراجع ترامب عن الحرب التجارية مع المكسيك؟

اختلفت الأوساط السياسية في الولايات المتحدة في تفسير قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتراجع عن خطته لفرض رسوم جمركية على جميع السلع المكسيكية، إذ يراه البعض نتيجة لتوصله إلى اتفاق يتعلق بالهجرة غير الشرعية مع جارته الجنوبية. وأعلن ترامب عبر تويتر، في وقت متأخر من أمس الجمعة، أن الولايات المتحدة توصلت إلى اتفاق مع المكسيك للحد من تدفق المهاجرين إلى الحدود الجنوبية الغربية، إلا أن ذلك لم يكن مقنعًا بالدرجة الكافية للأوساط التي ترى أن الضغوط الداخلية هي التي أسهمت في عدوله عن قراره.
علم المثليين

في شهر الفخر.. ممنوع رفع علم المثليين بسفارات واشنطن

يعتبر شهر يونيو من كل عام عند المثليين "شهر الفخر"، وفي هذه المرة رفضت الإدارة الأمريكية، طلبات بعض سفاراتها برفع علم المثلية (العلم الشهير بألوان قوس قزح)، أعلى ساريات العلم فوق مبانيها. وقالت مصادر دبلوماسية في سفارات 4 دول هي: إسرائيل، البرازيل، ألمانيا، ليتوانيا، إنهم من بين من تقدموا بهذا الطلب إلا أنه تم رفضه، وهذا لا يعني منع رفع العلم على الإطلاق، لكن الرفض يقضي بمنع رفعه مكان سارية العلم، على أنه يسمح للبعثات الدبلوماسية برفع العلم داخل المبنى أو على الجدران الخارجية، وذلك وفقا لما نقلته قناة "إن بي سي".
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جمال-عبد-الناصر

مثل هذا اليوم.. تنحى الرئيس عبد الناصر بعد نكسة 67

في مثل هذا اليوم 9 يونيو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 641: المسلمون بقيادة عمرو بن العاص يتمكنون من القضاء على آخر معاقل الروم في الإسكندرية وذلك بعد نحو عام من فتح أغلب مناطق مصر وخاصه حصن بابليون الذي كان يشكل عاصمة الحكم الرومي في مصر. في عام 1967: الرئيس الراحل جمال عبد الناصر يعلن للشعب تنحيه عن رئاسة الجمهورية وذلك بسبب الهزيمة في حرب الأيام الستة "نكسة 67".
اراضى-فلسطين-النقب

فلسطين تستنكر تصريحات السفير الأمريكي في القدس

وصفت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، تصريحات سفير الولايات المتحدة في إسرائيل ديفيد فريدمان بـ"الكذب"، مستنكرة تحريضه المباشر ضد الشعب الفلسطيني بهدف تبرير جرائم إسرائيل. وأضافت عشراوي: "تزوير فريدمان للحقائق وتبريره المسبق لضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية امتداد للنهج العدواني لهذه الادارة وما إلقاء اللوم على الفلسطينيين والادعاء بوجود أغلبية فلسطينية صامتة تؤيد سياسات الإدارة الأميركية الحالية الا محاولة بائسة لاستحضار الأوهام وتبرير الاجرام وهو مرفوض جملة وتفصيلا"، بحسب "سكاي نيوز عربية".
الاحتلال- الإسرائيلي- يهدم- منزلا- بالضفة- الغربية‎

سفير أمريكا بالقدس: يحق لإسرائيل ضم أراضٍ من الضفة

حاورت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، ديفيد فريدمان السفير الأمريكي لدى إسرائيل، والذي أدلى بتصريحات مثيرة للجدل حول أراضي الضفة الغربية، إذ زعم بأحقية الكيان الصهيوني في ضم أجزاء من هذه الأراضي وليس كلها، لكنه رفض أن يدلي بأي تصريحات حول رد فعل الإدارة الأمريكية إزاء تنفيذ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وعده بضم أجزاء من أراضي الضفة الغربية لسيادة الاحتلال، واكتفى فريدمان بقوله: "الإدارة الأمريكية لن تنشر خطها بشأن السلام (صفقة القرن) في حال كانت ستشكل ضررا أكبر من النفع المرجو منها".
كوشنر

لماذا يزور جاريد كوشنر الشرق الأوسط الآن؟

أمس الثلاثاء كان جاريد كوشنر كبير مستشاري البيت الأبيض، وجاسون جرينبلات مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط، في ضيافة العاهل المغربي الملك محمد السادس بالعاصمة المغربية الرباط، في مستهل جولتهم الشرق أوسطية التي تشمل المغرب والأردن وإسرائيل، في محاولة لحشد الدعم الدولي لخطة السلام الفلسطينية الإسرائيلية قبل الكشف عن الجزء الاقتصادي منها، في مؤتمر اقتصادي مقرر عقده الشهر المقبل في البحرين بحضور عدد من قادة دول العالم والمنطقة وسط مقاطعة فلسطينية.
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