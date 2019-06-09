حبس المتهم بقتل جارته أثناء مشاجرة بعين شمس

تحرير:محمد رشدي ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٢٣ ص

متهم -أرشيفية-

بعد انتهاء فترة حبسه الاحتياطي، ومرور أسبوع على ارتكابه جريمة قتل لجارته، قرر قاضي المعارضات بمحكمة مصر الجديدة، اليوم الأحد، تجديد حبس عاطل 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لقتله جارته بطلقة طائشة في مشاجرة بينه وبين صديقه في عين شمس، تفاصيل الواقعة ترجع إلى تلقي قسم شرطة عين شمس، إشارة من مستشفى عين شمس، بوصول سيدة مصابة بطلق ناري في الرأس، وتبين من التحريات إصابتها "بطلق خرطوش بالرأس"، وأن زوجها لدى عودته من عمله اكتشف إصابتها فنقلها للمستشفى، إلا أنها فارقت الحياة.

وبتشكيل فريق بحث لكشف مرتكب الواقعة، توصلت جهود أجهزة الأمن إلى الجاني، وتبين أنه عاطل، ومقيم بالمنطقة. المتهم بذبح طليقته في العيد: «مفترية ومنها لله» بإعداد الأكمنة اللازمة، تم ضبطه وبمواجهته بارتكاب الواقعة أقر بأنه أثناء نزوله من شقته ممسكا بيده السلاح الناري المضبوط بحوزته بقصد التشاجر،