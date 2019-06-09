جريمة

حبس المتهم بقتل جارته أثناء مشاجرة بعين شمس

تحرير:محمد رشدي ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٢٣ ص
متهم -أرشيفية-
متهم -أرشيفية-
بعد انتهاء فترة حبسه الاحتياطي، ومرور أسبوع على ارتكابه جريمة قتل لجارته، قرر قاضي المعارضات بمحكمة مصر الجديدة، اليوم الأحد، تجديد حبس عاطل 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لقتله جارته بطلقة طائشة في مشاجرة بينه وبين صديقه في عين شمس، تفاصيل الواقعة ترجع إلى تلقي قسم شرطة عين شمس، إشارة من مستشفى عين شمس، بوصول سيدة مصابة بطلق ناري في الرأس، وتبين من التحريات إصابتها "بطلق خرطوش بالرأس"، وأن زوجها لدى عودته من عمله اكتشف إصابتها فنقلها للمستشفى، إلا أنها فارقت الحياة.
وبتشكيل فريق بحث لكشف مرتكب الواقعة، توصلت جهود أجهزة الأمن إلى الجاني، وتبين أنه عاطل، ومقيم بالمنطقة. المتهم بذبح طليقته في العيد: «مفترية ومنها لله» بإعداد الأكمنة اللازمة، تم ضبطه وبمواجهته بارتكاب الواقعة أقر بأنه أثناء نزوله من شقته ممسكا بيده السلاح الناري المضبوط بحوزته بقصد التشاجر،
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غش-فى-امتحانات-الثانوية-العامة

10 لجان لنزلاء السجون المتقدمين لامتحانات الثانوية

عقد قطاع السجون بوزارة الداخلية 10 لجان لامتحانات الثانوية العامة لنزلاء السجون الراغبين في استكمال تعليمهم، وذلك بالتنسيق مع مديريات التربية والتعليم بالمحافظات وتحت إشراف المراقبين التابعين لها، حيث حرص مديرو السجون على توفير كل متطلبات لجان الامتحانات لتمكين النزلاء من الامتحانات وفق الجدول المعد من وزارة التربية والتعليم السارى على جميع محافظات الجمهورية، في إطار حرص وزارة الداخلية على كفالة الحقوق الإنسانية لنزلاء السجون ومن بينها الحق فى التعليم.
طعنات-سكين-جريمة

«كان بينا مشاكل».. القبض على قاتل سائق ميدان المطرية

شهد ميدان المطرية بالقاهرة، مشاجرة عنيفة بين عامل وسائق وسط ذهول المواطنين وخلال محاولاتهم للتدخل لفضها سقط السائق غارقا فى دمائه عقب تلقيه عدة طعنات قاتلة من غريمه، وحاول المواطنون الإمساك بالمتهم ولكنه هرب، حتى تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الأحد، من القبض عليه عقب هروبه من المنطقة، واعترف بارتكاب الواقعة لوجود خلافات عائلية مع المجني عليه، ورفض الأخير تسويتها فيما بينهما، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالته للنيابة التى باشرت التحقيقات بالواقعة.
انتحار

«سوبر مان» الأميرية قفز من العقار هربا من الشرطة

بعد مطاردة مثيرة بين الشرطة وتاجر مخدرات في منطقة الأميرية، أُصيب الأخير في أثناء قفزه من أعلى الأسطح السكنية بدائرة القسم، وتم ضبط المتهم ونقله للمستشفى لتلقي العلاج من الإصابات التي لحقت به، وتم ضبط زوجته لاشتراكها معه في ترويج المخدرات. تفاصيل الواقعة ترجع إلى أنه في أثناء تفقد رجال مباحث قسم شرطة الأميرية، الحالة الأمنية بدائرة القسم، تم الاشتباه في عنصر إجرامى (مقيم بدائرة القسم- سبق اتهامه في عدد 5 قضايا آخرها قضية مخدرات)، وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش، ومبلغ مالى، وهاتف محمول.
بلاك كوبرا الشرطة المصرية

قوة ضاربة.. ما مهام وتسليح قوات «بلاك كوبرا»؟

شهدت مصر خلال السنوات الأخيرة، عمليات إرهابية تنوعت طبيعتها والمستهدفون منها، حيث طالت العمليات الإرهابية مساجد وكنائس وأكمنة أمنية ومواقع للشرطة، وهو ما دفع وزارة الداخلية لاستحداث وحدة جديدة داخل قطاع الأمن المركزي، وذلك رغم وجود قوات بالفعل لمكافحة الإرهاب، ومن الواضح أنه مع تبني الإرهابيين استراتيجيات جديدة في العمليات، فقد بدا لوزارة الداخلية أنه أصبح من الضروري إنشاء وحدة جديدة تحت مسمى "بلاك كوبرا" تتبع قوات مكافحة الإرهاب، لتكون قادرة على التعامل بشكل أكثر احترافية من غيرها.
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بلطجة-مشاجرة-سلاح-نارى-فرد-خرطوش

القتل قبل الصلح..تخلص من غريمه قبل «جلسة عرب» بساعات

شهدت منطقة السعرانية بكفر الدوار بمحافظة البحيرة، اليوم الأحد، جريمة قتل بشعة بعد أن قام شاب بإطلاق نار على شخص وسقط غارقًا في بركة من الدماء بسبب خلافات قديمة، وكان بينهما موعد للتصالح إلا أنهما اختلفا وقام على أثرها المتهم بإخراج فرد خرطوش وأطلق النار على المجنى عليه. تلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من العميد عادل محبوب مأمور قسم شرطة كفر الدوار، من الأهالى بوجود مشاجرة وإطلاق نار بمنطقة السعرانية خلف سوق الجملة للخضار ووجود قتيل إثر طلق نارى.
امرأة-تحمل-سكين

«المرأة والسكين».. جريمة «آية» بعد شهرين جواز

سنوات من الكفاح والعرق والعمل المتواصل كان يحلم خلالها «محمد» الشاب الثلاثيني أنه بزواجه ستنتهي سنين الشقاء والتعب، كاد يطير من الفرحة بعد تجهيز شقة الزوجية، وبدأت الخطوة الأخيرة في البحث عن «بنت الحلال» لتقاسمه حياته، وسرعان ما استقر على «آية» فتاة عشرينية جميلة من أسرة متواضعة لن ترهقه في الكثير من النفقات تقدم لخطبتها بعد أن أمهل أسرتها وقتا للرد على طلبه سواء بالموافقة أو الرفض، وسرعان ما جاءت الموافقة وتم الزفاف وانتقلا إلى عش الزوجية حالما ببدء حياة جديدة ولم يكن يتخيل أنها النهاية وستغرس زوجته سكينا في قلبه وتلقي بجثته في الشارع.
حبس-متهمه

حبس مراهقة ذبحت شقيقتيها في «النخاس» بالشرقية

أصدرت نيابة الزقازيق العامة، برئاسة المستشار عبدالسلام عابدين، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم السبت، قرارًا بحبس فتاة مراهقة، في السابعة عشر من عمرها، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامها بقتل شقيقتها وإصابة الأخرى، داخل منزل أسرتهما بقرية «النخاس» التابعة لدائرة المركز؛ وذلك بأن أقدمت على جريمتها خوفًا من قيام شقيقتيها بإبلاغ والدتها بعلاقتها الآثمة مع أحد شباب المنطقة، والتي وصلت إلى حد التهديد بين الشقيقات الثلاث، لينتهي الأمر بقيام الكبرى بذبح إحداهما وإصابة الأخرى.
طفل-مقتول-جثة-قتل-الاطفال

عامل يقتل زوج شقيقته بـ«مزغونة» بسبب خلافات أسرية

بسبب الخلافات الأسرية، أقدم عامل على قتل زوج شقيقته وانهال عليه طعناً بالسكين في مدينة البدرشين بالجيزة، وألقى رجال المباحث القبض عليه، وتم تحرير محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، تفاصيل الواقعة ترجع إلى تلقي اللواء رضا العمدة، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بلاغًا بمقتل عامل داخل منزله بقرية مزغونة في البدرشين، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث ومن خلال معاينة العقيد علي عبد الكريم مفتش المباحث، تبين أن الجثة لعامل وبها طعنة نافذة في الظهر.
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