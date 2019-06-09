سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

شعبة الذهب: 25% تراجعا في مبيعات العيد بسبب الأسعار

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا ملحوظا خلال الأسبوعين الماضيين بنحو 20 جنيها فى الجرام الواحد وهو الأمر الذى أثر سلبا على السوق المحلية وحجم المبيعات خلال موسم عيد الفطر
تحرير:أسماء فتحى ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٣٠ م
الذهب
الذهب
اعتبر تجار الذهب أنهم خسروا الموسم الحالى وتحطمت توقعاتهم الخاصة بزيادة حجم المبيعات أمام ارتفاع الأسعار الذى أثر سلبا على حجم القوى الشرائية، واعتبروا أن السوق المحلية للذهب تعانى من خطر كبير، خاصة أن عددا كبيرا من التجار -وفقا لتقديرهم- أصبح على شفا الغلق، مؤكدين أن الأزمة فى سوق الذهب أنها لا تعتمد على الحركة الداخلية وإنما ترتبط بالمسار العالمى، سواء السياسي أو الاقتصادى، أى أن المتحكم الأول بها خارج السيطرة ويعتمد على قوى خارجية، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية.
تراجع المبيعات فى عيد الفطر 25% قال وصفى أمين واصف، عضو مجلس إدارة شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، إن مبيعات الذهب تراجعت فى الموسم الحالى بنحو 25% مقارنة بالموسم الماضي، موضحا أن السبب الأساسي كان ارتفاع الأسعار المفاجئ. وأضاف واصف أن محلات الذهب باتت تعانى بالفعل من توقف حركة البيع والشراء خاصة
اقرأ المزيد
البورصة

هل تؤجل الحكومة طرح شركاتها في البورصة؟

تعتزم الحكومة طرح حصة إضافية قد تصل إلى 20% من أسهم شركة أبو قير للأسمدة في البورصة خلال شهر يونيو الجاري أو يوليو المقبل، لاستئناف المرحلة الأولى من برنامج الطروحات الحكومية، على الرغم من تدهور الأداء بسوق المال المصرية وتحقيقها أسوأ قيم تداول خلال شهر رمضان الماضي. ومنيت البورصة بخسائر قدرها 47.2 مليار جنيه خلال شهر رمضان الماضي. وانطلق برنامج الطروحات الحكومية في سوق الأوراق المالية، مطلع مارس الماضي، بطرح حصة إضافية قدرها 4.5% من أسهم الشرقية للدخان بالبورصة.
فلوس

مصر تحقق أعلى معدل نمو في الشرق الأوسط لهذه الأسباب

توقع تقرير صادر من شركة الأبحاث «فوكس إيكونوميكس»، أن تنمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأسرع وتيرة منذ 2016، على أن تقود مصر والعراق النمو بسبب الإصلاحات الاقتصادية، ورفعت الشركة توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري في 2020 إلى 5.5% من توقعات سابقة عند 5.3%. وحقق الاقتصاد المصري نموا بنحو 5.6% في الربع الثالث من العام المالي الجاري 2018- 2019، في مقابل نحو 5.4% خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي 2017- 2018. وتشير التوقعات إلى تحقيق معدل نمو يصل إلى 5.8% في الربع الأخير، حسب تصريحات الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط.
الدولار (3)

سعر الدولار اليوم الأحد 9 يونيو 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الأحد، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.71 جنيه، ونحو 16.81 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في البنك التجاري الدولي ليسجل نحو 16.79 جنيه للبيع، و16.69 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في كل من بنك المشرق، وبنك البركة ليسجل نحو 16.84 جنيه للبيع، و16.74 جنيه للشراء، فيما سجل سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك العربي الإفريقي نحو 16.83 جنيه للبيع، و16.73 جنيه للشراء.
أسعار-الفائدة (2)

البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 17 مليار جنيه

يطرح البنك المركزى اليوم، الأحد، نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة تبلغ نحو 17 مليار جنيه. وتستخدم هذه الأدوات فى مواجهة ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة، حيث تعد أذون الخزانة أداة مالية قصيرة الأجل أى لمدة ولأجل أقل من العام، ويتم التعامل بها فى أسواق المال الثانوية والتداول عليها بالبيع والشراء. ومن المقرر طرح أذون خزانة بقيمة 8.250 مليار جنيه لأجل 182 يوما، كما سيتم طرح أذون خزانة بقيمة 8.750 مليار جنيه جنيه لأجل 364 يوما. وتعتزم المالية طرح أذون وسندات خزانة بقيمة تبلغ نحو 478.5 مليار جنيه خلال الربع الرابع من العام المالي الجاري.
اقرأ المزيد من الأخبار
سبائك ذهبية

الذهب يرتفع.. وعيار 21 يسجل 626 جنيها للجرام

ارتفعت أسعار الذهب اليوم، السبت، خلال التعاملات المسائية فى السوق المحلى، بزيادة تقدر بنحو 3 جنيهات فى الجرام الواحد، وذلك نتيجة صعود سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1340 دولار. ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
سبائك ذهبية

سعر الذهب اليوم الخميس.. عيار 21 يسجل 617 جنيها

سجل سعر الذهب اليوم، الخميس، ارتفاعا خلال التعاملات المسائية فى السوق المحلية، بنحو 4 جنيهات فى الجرام الواحد وذلك نتيجة ارتفاع سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 13022 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
ذهب

قبل العيد.. 3 أسباب أدت إلى ارتفاع أسعار الذهب

يعد عيد الفطر المبارك أحد أهم مواسم بيع المشغولات الذهبية؛ نظرًا للإقبال على شراء الهدايا وعودة "الشبكة" فى الأفراح مجددا سعيًا وراء الاستثمار الآمن وإدخال النقود. وتوقع التجار بغرفة القاهرة التجارية أن يرتفع حجم المبيعات خلال الموسم الجاري بنحو 30% تأثرا باستقرار السعر، إلا أن الرياح أتت عكس ما تشتهي السفن، إذ ارتفعت الأسعار بشكل ملحوظ خلال الأيام القليلة الماضية، وهو ما أكد معه التجار احتمالات تراجع حجم المبيعات وعودة السوق إلى الركود مجددا فى عيد الفطر المبارك.
اسعار-الذهب-دهب (5)

الذهب يرتفع 4 جنيهات.. وعيار 21 بـ609 جنيهات للجرام

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم، السبت، خلال التعاملات المسائية فى السوق المحلية، لليوم الثانى على التوالى، وذلك عقب صعودها أمس بشكل ملحوظ، وسجل سعر الأوقية نحو 1306 دولارات، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org