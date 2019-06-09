شعبة الذهب: 25% تراجعا في مبيعات العيد بسبب الأسعار

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا ملحوظا خلال الأسبوعين الماضيين بنحو 20 جنيها فى الجرام الواحد وهو الأمر الذى أثر سلبا على السوق المحلية وحجم المبيعات خلال موسم عيد الفطر

تحرير:أسماء فتحى ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٣٠ م

اعتبر تجار الذهب أنهم خسروا الموسم الحالى وتحطمت توقعاتهم الخاصة بزيادة حجم المبيعات أمام ارتفاع الأسعار الذى أثر سلبا على حجم القوى الشرائية، واعتبروا أن السوق المحلية للذهب تعانى من خطر كبير، خاصة أن عددا كبيرا من التجار -وفقا لتقديرهم- أصبح على شفا الغلق، مؤكدين أن الأزمة فى سوق الذهب أنها لا تعتمد على الحركة الداخلية وإنما ترتبط بالمسار العالمى، سواء السياسي أو الاقتصادى، أى أن المتحكم الأول بها خارج السيطرة ويعتمد على قوى خارجية، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية.

تراجع المبيعات فى عيد الفطر 25% قال وصفى أمين واصف، عضو مجلس إدارة شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، إن مبيعات الذهب تراجعت فى الموسم الحالى بنحو 25% مقارنة بالموسم الماضي، موضحا أن السبب الأساسي كان ارتفاع الأسعار المفاجئ. وأضاف واصف أن محلات الذهب باتت تعانى بالفعل من توقف حركة البيع والشراء خاصة

تراجع المبيعات فى عيد الفطر 25%

قال وصفى أمين واصف، عضو مجلس إدارة شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، إن مبيعات الذهب تراجعت فى الموسم الحالى بنحو 25% مقارنة بالموسم الماضي، موضحا أن السبب الأساسي كان ارتفاع الأسعار المفاجئ.

وأضاف واصف أن محلات الذهب باتت تعانى بالفعل من توقف حركة البيع والشراء خاصة فى ظل وجود ارتفاعات كبيرة وخارجة عن إرادة التجار والسوق الخارجي، كما حدث تأثرا بالتصريحات الأخيرة لدونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ومستقبل التجارة بين الصين والولايات المتحدة، وهو الأمر الذى يجعل التجار يتوجهون إلى شراء الذهب باعتباره ملاذا آمنا.

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لهذه الأسباب تراجعت المبيعات

أكد نادي نجيب، سكرتير عام شعبة المشغولات الذهبية بغرفة القاهرة التجارية، أن المواطنين لم يعد بحوزتهم سيولة كافية للإنفاق على الذهب باعتباره عنصرا ترفيهيا، مضيفا أن الأولويات فى الموسم الحالى فرضت نفسها خاصة شراء مستلزمات عيد الفطر من ملبس وكعك وغير ذلك.

وأشار نجيب إلى أن "الشبكة" وهدايا الأعراس في هذا الموسم لم تؤثر كما كان يحدث فى كل موسم وانحصر معظمها فى "دبلة ومحبس"، لافتا إلى أن التجار فوجئوا خلال أيام العيد بركود كبير مقارنة بالموسم السابق، موضحا أن الذهب خلال النصف الأول من شهر رمضان شهد تحركا نسبيا فى حركة البيع والشراء وهو ما جعل التجار يتوقعون زيادة المبيعات ولكن الرياح أتت بما لا تشتهى السفن، وارتفع السعر العالمى للذهب والمحلى أيضا وهو ما تبعه تراجع أيضا فى حجم المبيعات.

ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.

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صناع الذهب: السوق مهدد

قال المهندس رفيق عباسي، رئيس شعبة المصوغات الذهبية بغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، إن الارتفاع الأخير جاء متأثرا بتوقعات الفيدرالى الأمريكى "البنك المركزي الأمريكي" المتجهة نحو تخفيض أسعار الفائدة وتصاعد نزاعات التجارة العالمية، بينما ينتظر المستثمرون تقرير الوظائف الأمريكية المقرر صدوره قريبا، مما دفع المضاربين فى البورصة للتوجه نحو الاستثمار الآمن فى الذهب فزاد حجم الشراء وارتفعت الأسعار، مضيفا أن الزيادة فى حال تجاوزها الـ10 جنيهات فى الجرام فهى قطعا تؤثر على السوق المحلى.

ولفت عباسي إلى أن السوق المحلى يتلمس سبل الخروج من الأزمة، موضحا أن العديد من المحلات التجارية أغلق بالفعل وغير نشاطه، لأن السوق بات يعتمد على تغيير الذهب وإعادة تصنيعه وليست حركة البيع والشراء، وهو أمر مقلق على مستقبل صناعة المشغولات الذهبية وتجارتها خلال الفترة القادمة فى حالة استمرار المؤشر فى اتجاه الارتفاع.

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يذكر أن رصيد الذهب انخفض في الاحتياطي من النقد الأجنبي لمصر ليصل إلى 2.731 مليار دولار بنهاية شهر أبريل الماضي، في مقابل نحو 2.828 مليار دولار بنهاية شهر مارس 2019، بانخفاض بلغ نحو 97 مليون دولار.