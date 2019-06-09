رياضة

مانشيني يطالب إيطاليا بالمزيد بعد اكتساح اليونان

٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٢٦ ص
إيطاليا
إيطاليا
أكد مدرب منتخب إيطاليا روبرتو مانشيني انتظاره المزيد من فريقه بعد الفوز أمس على اليونان بثلاثية نظيفة، في التصفيات المؤهلة ليورو 2020، وقال مانشيني، حسب ما نقل موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم: "تمكنا بصورة مميزة من فرض أسلوبنا منذ بداية المباراة، أجدنا تمامًا الضغط العالي، ولكن انخفض مستوانا بعض الشيء في الشوط الثاني عندما كان يفترض بنا البحث عن تسجيل الهدف الرابع"، وبدوره قال لورينزو إنسيني لاعب الأزوري: "يعمل المدرب على خلق مجموعة رائعة من اللاعبين، ونحتاج لذلك بالفعل إن أردنا الذهاب بعيدًا".
وأضاف: "كلنا يحب كثيرًا اللعب من أجل المنتخب الوطني، وأعتقد بأن ذلك واضح للغاية في أرض الملعب، هناك الكثير من اللاعبين الشباب وآخرون من أصحاب الخبرة، وبالتالي هناك مزيج مميز في الفريق". أما المهاجم أندريا بيلوتي فقال: "أنا سعيد للغاية بالمستوى الذي قدمته، من الصعب إيجاد الكلمات المناسبة، فاللعب للمنتخب
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هانى-ابو-ريدة-رئيس-اتحاد-الكرة

اجتماع طارئ لاتحاد الكرة للرد على بيان الأهلي

يعقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة، اجتماعًا طارئا، عصر اليوم الأحد؛ لمناقشة بعض الملفات المهمة وعلى رأسها الرد على خطاب مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، الذي تضمن اتهامات عديدة للجبلاية، منها تعقيد أزمة القيد للموسم الجديد خاصة على المستوى الإفريقي نظرًا لعدم إنهاء مسابقة الدوري قبل بطولة كأس أمم إفريقيا، والإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص وعدم توفير العدالة بين الأندية، كما سيناقش مجلس الجبلاية الاتفاق على التصور النهائي للدوري وكأس مصر.
ابو-ريدة-الخطيب

تصعيد جديد.. الأهلي يرد على اتحاد الكرة بالمستندات

يعقد النادي الأهلي، مؤتمرًا صحفيا خلال الساعات المقبلة، لشرح الموقف الكامل بخصوص مؤجلات مباريات مسابقة الدوري، وتعامل اتحاد الكرة مع هذه الأزمة، بعد أن تحرك النادي من خلال الطرق القانونية للحفاظ على حقوقه الكاملة وفقًا للترتيب المنصوص عليه في قانون الرياضة؛ وبما يتفق مع اللوائح المحلية والدولية والميثاق الأوليمبي أمام جميع الجهات المعنية بداية من لجنة التظلمات باتحاد الكرة، ومرورًا بمركز التسوية والتحكيم، ووصولًا إلى الفيفا، والمحكمة الرياضية الدولية.
جاريث-بيل (2)

بيل يورط ريال مدريد ويربك حسابات الميركاتو

نجح ريال مدريد في التعاقد رسميًا مع النجم البلجيكي إيدين هازارد من صفوف تشيلسي، ليبدأ الفريق الملكي أولى خطوات إعادة بناء الفريق بعد الموسم الباهت الذي قدمه الريال في الموسم المنقضي، الذي خرج منه خالي الوفاض دون التتويج بأي لقب، حيث وضعت إدارة المرينجي هدفًا بالتعاقد مع العديد من النجوم لإعادة الفريق إلى مكانته الطبيعية، وكانت البداية فقط عبر هازارد، ولتحقيق ذلك، يتوجب على ريال مدريد إنفاق الكثير من الأموال، وكان يعول كثيرًا على بيع نجمه الويلزي جاريث بيل لتوفير المزيد من الأموال لإبرام الصفقات.
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منتخب-تركيا‎

ديشامب: الهزيمة من تركيا صفعة جيدة لفرنسا

اعترف مدرب المنتخب الفرنسي ديديه ديشامب، أن الهزيمة أمام تركيا أمس بهدفين دون رد في التصفيات المؤهلة ليورو 2020، تعد صفعة لأبطال العالم، وقال المدرب الفرنسي: "حتى لو كنا أبطال العالم، فعندما نلعب بتلك الصورة، فلا يوجد أي أمل لدينا، تلقينا صفعة جيدة، وعلينا تحليلها، خاصة أننا أمامنا مباراة أخرى بعد 3 أيام، لا يوجد شيء يمكن قوله أكثر من أن تركيا أحسنت صنعًا وعلينا العودة إلى قواعدنا من جديد"، وبدوره قال متوسط ميدان الديوك موسى سيسوكو: "لا توجد أعذار، نعرف جيدًا المناطق التي قصرنا بها".
إيطاليا‎

المنتخب الإيطالي يكستح اليونان في تصفيات يورو 2020

حقق المنتخب الإيطالي فوزا كبيرا على نظيره اليوناني بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي جمعهما اليوم السبت، على ملعب أثينا الأولمبي، بالجولة الثالثة للمجموعة العاشرة بالتصفيات المؤهلة ليورو 2020، وواصلت إيطاليا تربعها على صدارة المجموعة العاشرة برصيد 9 نقاط وظلت اليونان في المركز الثالث برصيد 4 نقاط. وتقدم منتخب إيطاليا مبكرًا عن طريق اللاعب نيكولو باريلا في الدقيقة 23، قبل أن يضيف زميله لورنزو إنسيني الهدف الثاني في الدقيقة 30، واستطاع ليورناردو بونوتشي في الدقيقة 33، أن يسجل الهدف الثالث لمنتخب إيطاليا بضربة رأسية من ضربة ركنية.
جريزمان-مبابى-فرنسا

فرنسا في اختبار صعب وألمانيا بنزهة في تصفيات اليورو

تتواصل اليوم مباريات الجولة الثالثة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020، من خلال ظهور أبطال العالم في المنتخب الفرنسي الذي سيواجه نظيره التركي في تمام الساعة 8:45 مساءً على ملعب توركو أرينا ضمن مباريات المجموعة الثامنة، ويحتل المنتخبان صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة، إذ حققت فرنسا الفوز في الجولة الأولى على مولدوفا بنتيجة 4-1، وفي الجولة الثانية على أيسلندا برباعية نظيفة، بينما تغلبت تركيا على ألبانيا 2-0 وعلى أندورا 3-0، وفي المجموعة العاشرة ترحل إيطاليا لمواجهة اليونان في تمام الساعة 8:45 مساءً.
.كأس-العالم-للشباب- 2019 (1)

مالي تبحث عن التأهل للمربع الذهبي لمونديال الشباب

تنطلق، اليوم الجمعة، مباريات ربع نهائي بطولة كأس العالم للشباب، المقامة حاليا في بولندا، وستكون ضربة البداية الساعة 3:30 عصرًا بمواجهة أوكرانيا نظيرتها كولومبيا. وتأهلت أوكرانيا إلى هذا الدور بتصدّر المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط بالتغلب على الولايات المتحدة وقطر، والتعادل مع نيجيريا قبل التغلب على بنما في دور الـ16، أما كولومبيا فوصلت إلى ربع النهائي باحتلال المركز الثاني في المجموعة الأولى بالتغلب على بولندا وتاهيتي، والخسارة أمام السنغال، قبل التفوق على نيوزيلندا في دور الـ16.
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