مانشيني يطالب إيطاليا بالمزيد بعد اكتساح اليونان

٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٢٦ ص

إيطاليا

أكد مدرب منتخب إيطاليا روبرتو مانشيني انتظاره المزيد من فريقه بعد الفوز أمس على اليونان بثلاثية نظيفة، في التصفيات المؤهلة ليورو 2020، وقال مانشيني، حسب ما نقل موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم: "تمكنا بصورة مميزة من فرض أسلوبنا منذ بداية المباراة، أجدنا تمامًا الضغط العالي، ولكن انخفض مستوانا بعض الشيء في الشوط الثاني عندما كان يفترض بنا البحث عن تسجيل الهدف الرابع"، وبدوره قال لورينزو إنسيني لاعب الأزوري: "يعمل المدرب على خلق مجموعة رائعة من اللاعبين، ونحتاج لذلك بالفعل إن أردنا الذهاب بعيدًا".

وأضاف: "كلنا يحب كثيرًا اللعب من أجل المنتخب الوطني، وأعتقد بأن ذلك واضح للغاية في أرض الملعب، هناك الكثير من اللاعبين الشباب وآخرون من أصحاب الخبرة، وبالتالي هناك مزيج مميز في الفريق". أما المهاجم أندريا بيلوتي فقال: "أنا سعيد للغاية بالمستوى الذي قدمته، من الصعب إيجاد الكلمات المناسبة، فاللعب للمنتخب