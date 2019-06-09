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تصريحات صناع «ولد الغلابة» ردا على سرقة Breaking Bad

حرص صناع مسلسل ولد الغلابة على الرد على الاتهامات الموجهة لهم بسرقة مسلسهم من العمل الأمريكي الشهير Breaking Bad، وذلك خلال استضافتهم في برنامج الإعلامي عمرو أديب.
تحرير:محمد عبد المنعم ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م
ولد الغلابة
ولد الغلابة
استضاف الإعلامي عمرو أديب أبطال مسلسل «ولد الغلابة»، فى برنامج «الحكاية» المذاع عبر فضائية MBC مصر، وتحدث كل من أحمد السقا، ومي عمر وكريم عفيفي، والمخرج محمد سامي عن كواليس تصوير المسلسل، وكيفية العمل على الشخصيات التي ظهرت بالعمل، كما أبدوا رأيهم فى الجدل المثار حول اتهامهم بسرقة العمل من المسلسل الأمريكي الشهير Breaking Bad، وحكى كل منهم عن الصعوبات التي واجهته في العمل، والهدف الذي كانوا يسعون إلى توصيله للجمهور من خلال المسلسل، ومن خلال هذا التقرير نرصد أبرز تصريحاتهم.
أحمد السقا تحدث الفنان أحمد السقا عن شخصية عيسى التى كان يجسدها بالعمل، وعلق على ظهوره بوزن زائد، وقال إن هذا كان مقصودا نظرا لطبيعة الشخصية، مشيرا إلى أن الزيادة كانت رغبة المخرج محمد سامي، وأيضا الطريقة التى كان يتحدث بها، ولفت إلى أنه كان يبحث عن تقديم الشخصية بشكل جديد لم يعتده الجمهور من قبل، وتكون
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نجل محمد نجم يهاجم أحمد آدم: تجاوز في حق والدي

تحدث الفنان الشاب شريف نجم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، في برنامج "حضرة المواطن"، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، عن والده الفنان محمد نجم والمشاكل المثارة مؤخرا بأن الفنان أحمد آدم هو سبب وفاته وإصابته بجلطة، وقال إن والده كان سببًا فى اكتشاف العديد من المواهب الفنية، التي كان من ضمنها الفنان أحمد آدم، متابعا أنه تجاوز في حق والده أثناء استضافته فى برنامج "شيخ الحارة" في ثاني أيام رمضان، ووصفه بالفاشل، وتابع أن الجلطة التى أصيب بها والده والتى دخل على أثرها العناية المركزة، كان السبب الأساسي بها هو تجاوز أحمد آدم في حقه.
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أحمد السقا: هذا سبب ظهوري في «ولد الغلابة» بوزن زائد

كشف الفنان أحمد السقا، أنه كان متخوفًا من دور الشر الذي ظهر به خلال مسلسله "ولد الغلابة"، قائلًا: "في الحقيقة شخصية (عيسى) الظروف هي التي وضعته في أن يكون شريرا بسبب الصراعات التي دارت معه والظلم الذي تعرض له". وقال السقا خلال حلوله ضيفا مع عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر"، إنه ما زال خائفا حتى هذه اللحظة من نجاح مسلسل "ولد الغلابة" وأنه دائما لديه أمل في النجاح قبل تقديم أي عمل، وذلك يرجع إلى أنه يتعامل مع جميع الأعمال بمبدأ التفاؤل.
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شريف مدكور يكشف كواليس مرضه: عندنا أحسن أطباء في العالم

كشف الإعلامي شريف مدكور، كواليس مرضه بالسرطان، حيث بدأت بالعثور على دم مما جعله يجرى فحوصا طبية، وبعد إجراء الفحوص اللازمة، أكد له الأطباء أنه أصيب بـ"الكانسر"، وقاموا بالاتصال بوالده وبدوره أخبره بحقيقة المرض. ووجه مدكور، الشكر لمتابعيه ومحبيه فى أول ظهور له خلال حواره مع الإعلامية ريهام السهلى، ببرنامج المواجهة، المذاع عبر فضائية إكسترا نيوز، مؤكدًا أنه أجرى عملية جراحية منذ حوالى شهر، وحاليًا يخضع للعلاج بجلسات الكيماوي، وكل 3 أسبوع جلسة أخرى مع الأقراص.
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ولد الغلابة الحلقة الأخيرة.. عيسى يقتل فرح

بدأت الحلقة الأخيرة من مسلسل «ولد الغلابة» بالقبض على «لبة» الذي يجسده الفنان أحمد زاهر، بسبب انتحالة صفة محام، كما تم القبض على كل مَن يعملون مع عيسي، الذي يجسده الفنان أحمد السقا فى المخدرات، فيما قامت فرح التى تجسدها مى عمر، باستخدام تليفون عيسى وهو نائم، وأرسلت رسالة إلى زينب، التى تجسدها هبة مجدي، على أنها عيسى وأخبرتها أن تأتي إلى مصر سريعا، وعرفت الشرطة أن عيسى وفرح هما من قاما بقتل ضاحي الذي يجسده الفنان محمد ممدوح، وعزت الذي يجسده الفنان هادي الجيار، وعلى الفور أمروا بملاحقتهم وتتبع هواتفهم.
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مي عمر تعلق على توقعات الحلقة الأخيرة من ولد الغلابة

يبدو أن نهاية مسلسل «ولد الغلابة» بطولة النجم أحمد السقا، تشغل الكثير من المشاهدين الذين أخذوا يتوقعون النهاية وبعضهم سرح بخياله وكتب توقعات غير منطقية، لاقت إعجاب الفنانة مى عمر، التى أعادت نشرها على حسابها بموقع «تويتر»، حيث يتوقع أحد متابعي المسلسل أن تشهد الحلقة الأخيرة من «ولد الغلابة» استيقاظ (عيسى) يجسده أحمد السقا، من النوم، على تليفون من (فرح)، وهى تخبره أن (عزت) يجسده هادي الجيار، قد كشفهما، وتطلب منه أن لا يذهب إلى (ضاحى) يجسده محمد ممدوح، لأنه سيقتله، وعلقت «مى» على المنشور، قائلة: «خيال علمي».
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ولد الغلابة 26.. صفية تنتقم من عيسى بعد زواجه من فرح

بدأت الحلقة السادسة والعشرون من مسلسل «ولد الغلابة» المذاع عبر فضائية MBC مصر، باعتراف عيسى الذي يجسده الفنان أحمد السقا، إلى فرح التى تجسدها الفنانة مى عمر بحبه لها، وعلى الفور أخذها وذهب إلى والدها ليطلب يدها وتزوجها بالفعل، وساعد عيسى شقيقه حمزه الذي يجسده الفنان كريم عفيفي، على الهرب من السجن، وكانت تشك صفية التى تجسدها إنجي المقدم، فى أن عيسي هو من وراء هروبه، ولكنه حمزه أرسل فيديو لها ليخبرها أنه هرب بمساعدة بعض المساجين وأنه متواجد فى السودان، ولكنها لم تصدق هذه اللعبة.
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محمد سامي يكشف عن مخرج «إعدام حمزة» بـ«ولد الغلابة»

كشف المخرج محمد سامي، تفاصيل تصوير مشهد إعدام "حمزة" الذي يُجسده نجم "مسرح مصر" كريم عفيفي، خلال حلقة اليوم الثلاثاء، من مسلسل "ولد الغلابة"، بعدما قام في الحلقات السابقة بقتل شقيقته "قمر" التي جسدتها الفنانة ريم سامي، بعدما تزوجت سرًا من "ضاحي" الذي جسده النجم محمد ممدوح. وكتب محمد سامي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "مشهد الحكم على (حمزة) بالإعدام اللي أخرجه هو مساعدي الأول محمد عبدالسلام اللي خلاص استوى وبقى جاهز للانطلاق بقوة، برافو يا محمد ودايمًا فخور بيك يا ضهري".
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