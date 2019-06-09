تصريحات صناع «ولد الغلابة» ردا على سرقة Breaking Bad

حرص صناع مسلسل ولد الغلابة على الرد على الاتهامات الموجهة لهم بسرقة مسلسهم من العمل الأمريكي الشهير Breaking Bad، وذلك خلال استضافتهم في برنامج الإعلامي عمرو أديب.

تحرير:محمد عبد المنعم ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م

استضاف الإعلامي عمرو أديب أبطال مسلسل «ولد الغلابة»، فى برنامج «الحكاية» المذاع عبر فضائية MBC مصر، وتحدث كل من أحمد السقا، ومي عمر وكريم عفيفي، والمخرج محمد سامي عن كواليس تصوير المسلسل، وكيفية العمل على الشخصيات التي ظهرت بالعمل، كما أبدوا رأيهم فى الجدل المثار حول اتهامهم بسرقة العمل من المسلسل الأمريكي الشهير Breaking Bad، وحكى كل منهم عن الصعوبات التي واجهته في العمل، والهدف الذي كانوا يسعون إلى توصيله للجمهور من خلال المسلسل، ومن خلال هذا التقرير نرصد أبرز تصريحاتهم.

أحمد السقا تحدث الفنان أحمد السقا عن شخصية عيسى التى كان يجسدها بالعمل، وعلق على ظهوره بوزن زائد، وقال إن هذا كان مقصودا نظرا لطبيعة الشخصية، مشيرا إلى أن الزيادة كانت رغبة المخرج محمد سامي، وأيضا الطريقة التى كان يتحدث بها، ولفت إلى أنه كان يبحث عن تقديم الشخصية بشكل جديد لم يعتده الجمهور من قبل، وتكون

أحمد السقا

تحدث الفنان أحمد السقا عن شخصية عيسى التى كان يجسدها بالعمل، وعلق على ظهوره بوزن زائد، وقال إن هذا كان مقصودا نظرا لطبيعة الشخصية، مشيرا إلى أن الزيادة كانت رغبة المخرج محمد سامي، وأيضا الطريقة التى كان يتحدث بها، ولفت إلى أنه كان يبحث عن تقديم الشخصية بشكل جديد لم يعتده الجمهور من قبل، وتكون بعيدة عن فكرة إنصاف الضعفاء، وكان يسعى السقا وكل صناع العمل أن يكون المسلسل وسيلة للقضاء على الإستروكس في مصر.

وعلق " السقا" على وجود الفنان محمد ممدوح معهم فى العمل ووصفه بالذكي والشخص الطيب، وأنه يعتبره أخا، وتابع أن هذه ليست المرة الأولى التى يوجد معه فى عمل، فقد ظهر معه فى فيلم «إبراهيم الأبيض».

ولم ينزعج "السقا" من الاتهامات التى وجهت لصناع العمل بسرقته من المسلسل الأمريكي الشهير Breaking Bad، مشيرا إلى أنه من الممكن أن يكون هناك اقتباس، أو فورمات مشترك ولكن ليس سرقة.

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محمد سامي

المخرج محمد سامي علق على اختيار الفنانة إنجي المقدم لتقديم دور صفية، وقال إن ترشيحها للدور جاء عن طريق المنتج أنور الصباح، وحكي أنه كان يتحدث معه عن صعوبة الدور، ومن الشخصية التى ستقدم هذه التركيبة الصعبة، فرد عليه "الصباح" أن إنجي هي الأقدر على هذه المهمة، ولفت "سامي" إلى أنه درس شخصيتها في مسلسل "ليالي أوجيني"، ووجدها تقدم مجهودا كبيرا فى الدور لذلك تحمس لها.

وكشف سامي عن السبب وراء وفاة زوجته مي عمر فى نهاية الأعمال الدرامية التى يشاركون فيها معا، وقال إن ما يحكم هذا هو الضرورة الدرامية، لافتا إلى أن مشهد قتلها فى ولد الغلابة أخذ شهرة أكبر من وفاتها فى «الأسطورة» وغيره.

ورد "سامي" عن اتهامه بسرقة المسلسل من Breaking Bad، وقال إن كل الأعمال التي تقدم على الشاشة لها علاقة ببعضها، وذلك لأن تيمة تلك الأعمال واحدة فى كل دول العالم، مشيرا إلى أنه متابع جيد لمسلسل Breaking Bad، وأكد أنه مختلف عن "ولد الغلابة".

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مي عمر

أصعب مشهد جسدته الفنانة مى عمر كان لحظة قتلها بالعمل، بالإضافة إلى المشاهد التي كانت تجمعها بالفنان هادي الجيار، الذي كان يجسد شخصية زوجها بالمسلسل، حسبما قالت، ولفتت أيضا إلى أن مشهد قتل ضاحي الذي يجسده الفنان محمد ممدوح وحرقه بالنيران، كان صعبا عليها جدا.

كريم عفيفي

ولم يخف الفنان كريم عفيفي الذي كان يجسد شخصية شقيق أحمد السقا من التجربة نهائيا، وكان متحمسا لها، لافتا إلى ضرورة التنويع فى أدواره، وعدم التمسك طوال الوقت بالكوميديا حتى لا يتجاهله الجمهور، مشيرا إلى أنه تلقى ردود فعل واسعة جدا حول دوره لم يكن يتوقعها.

وعن ظهوره فى بداية الحلقات بشكل كوميدي قال إن هذا كان مطلوبا ليتعاطف معه الجمهور حينما يقوم بقتل شقيقته التى تجسدها الفنانة ريم سامي، ولفت إلى أن مشهد قتلها يعد من أصعب مشاهده بالعمل، لأنه لم يقم بمشاهد قتل نهائيا في السابق، وكشف أن المخرج محمد سامي يؤهلهم لهذا المشهد الصعب منذ بداية التصوير.

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