شعبة الخضروات: انتهاء أزمة الليمون خلال 3 أسابيع

٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٢٧ ص

أزمة الليمون

توقع حاتم نجيب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة انخفاض أسعار الليمون في الأسواق خلال الأسابيع المقبلة، مستنكرا وصول سعر كيلو الليمون في بعض المناطق إلى 60 و70 جنيها. وقال "نجيب" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الورد" على قناة "ten" اليوم الأحد، إنه "في الشهور السابقة تسبب سوء الأحوال الجوية والعواصف الترابية في سقوط زهور الأشجار ما أدى إلى قلة المعروض من المنتج، ولكن هل الأسباب دي تخلي الليمون بـ 60 و70 جنيه؟.. هذا كلام مبالغ فيه".

وأضاف رئيس شعبة الخضروات والفاكهة: "خلال أسبوع لـ 3 أسابيع على الأكثر ستنخفض أسعار الليمون بشكل كبير، مشيرا إلى أنه سيتم توفير الليمون الأخضر "الكبير" بكميات كبيرة جدًا وهو ما يطلق عليه "الليمون السلطاني"، كما أن محافظتي المنيا وأسوان ستوردان كميات كبيرة من الليمون قريبا. وتابع: "كل عام في نفس