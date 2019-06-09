رياضة

الكاف ينهي أزمة القيد الإفريقي للأندية المصرية

٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٢٩ ص
الأهلي
الأهلي
كشف مصدر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، أن هاني أبو ريدة رئيس الجبلاية، اتفق مع مسئولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف)، على مد القيد الإفريقي حتى 5 أغسطس المقبل دون دفع الأندية غرامات، ولفت المصدر في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، صباح اليوم الأحد، إلى أن أبو ريدة، حصل على وعد من مسئولي «الكاف» بذلك مع السماح للأندية بإشراك لاعبيها الجدد في الأدوار التمهيدية، وأفاد المصدر أن اتحاد الكرة خاطب الكاف للسماح للحكم الدولي محمود البنا بخوض اختبار الجري في المعسكر الأخير لحكام أمم إفريقيا.
وقال الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة، في تصريحات إذاعية لبرنامجه «ساعة مع شوبير» عبر قناة «أون سبورت» صباح اليوم الأحد: «الاتحاد الإفريقي (الكاف) في طريقه إلى مد فترة القيد الإفريقي»، وأوضح نائب رئيس اتحاد الكرة: «إذا تم مد فترة القيد حتى الأسبوع
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اجتماع طارئ لاتحاد الكرة للرد على بيان الأهلي

يعقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة، اجتماعًا طارئا، عصر اليوم الأحد؛ لمناقشة بعض الملفات المهمة وعلى رأسها الرد على خطاب مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، الذي تضمن اتهامات عديدة للجبلاية، منها تعقيد أزمة القيد للموسم الجديد خاصة على المستوى الإفريقي نظرًا لعدم إنهاء مسابقة الدوري قبل بطولة كأس أمم إفريقيا، والإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص وعدم توفير العدالة بين الأندية، كما سيناقش مجلس الجبلاية الاتفاق على التصور النهائي للدوري وكأس مصر.
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تصعيد جديد.. الأهلي يرد على اتحاد الكرة بالمستندات

يعقد النادي الأهلي، مؤتمرًا صحفيا خلال الساعات المقبلة، لشرح الموقف الكامل بخصوص مؤجلات مباريات مسابقة الدوري، وتعامل اتحاد الكرة مع هذه الأزمة، بعد أن تحرك النادي من خلال الطرق القانونية للحفاظ على حقوقه الكاملة وفقًا للترتيب المنصوص عليه في قانون الرياضة؛ وبما يتفق مع اللوائح المحلية والدولية والميثاق الأوليمبي أمام جميع الجهات المعنية بداية من لجنة التظلمات باتحاد الكرة، ومرورًا بمركز التسوية والتحكيم، ووصولًا إلى الفيفا، والمحكمة الرياضية الدولية.
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بيل يورط ريال مدريد ويربك حسابات الميركاتو

نجح ريال مدريد في التعاقد رسميًا مع النجم البلجيكي إيدين هازارد من صفوف تشيلسي، ليبدأ الفريق الملكي أولى خطوات إعادة بناء الفريق بعد الموسم الباهت الذي قدمه الريال في الموسم المنقضي، الذي خرج منه خالي الوفاض دون التتويج بأي لقب، حيث وضعت إدارة المرينجي هدفًا بالتعاقد مع العديد من النجوم لإعادة الفريق إلى مكانته الطبيعية، وكانت البداية فقط عبر هازارد، ولتحقيق ذلك، يتوجب على ريال مدريد إنفاق الكثير من الأموال، وكان يعول كثيرًا على بيع نجمه الويلزي جاريث بيل لتوفير المزيد من الأموال لإبرام الصفقات.
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محمود-الخطيب العامرى-فاروق

رئيس الزمالك عن بيان الأهلي: «الحساب يوم الاثنين»

واصل رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، هجومه على مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، تعقيبًا على بيان النادي الأحمر الذي تم إصداره في الساعات الأولى من صباح السبت. وقال رئيس القلعة البيضاء، خلال مداخلة هاتفية بحلقة السبت، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة المحور: «لن أرد على بيان الأهلي الآن؛ لأن هناك دولة ستقوم بالرد في الوقت المناسب، بعد دراسة الموقف لاتخاذ الإجراءات اللازمة، والحساب من جانبي سيكون يوم الإثنين عقب مباراة نهضة بركان».
ابو-ريدة-الخطيب-محمد-كامل

الأهلي يخطر الجبلاية بقرارات اجتماعه الطارئ

أرسلت إدارة الأهلي خطابًا ظهر اليوم إلى الاتحاد المصري لكرة القدم تخطره فيه بقرارات مجلس الإدارة، في اجتماعه الطارئ أمس الجمعة، برئاسة محمود الخطيب بشأن المواعيد التي تم تحديدها لبقية مباريات الدوري. وأورد الأهلي في خطابه قرارات المجلس على النحو التالي: - عدم استكمال مسابقة الدوري حال تأجيل أيٍ من مباريات النادي إلى ما بعد بطولة الأمم الإفريقية، وحفظ حق النادي المشروع في الحصول على فترة راحة كافية بين الموسم الحالي والقادم، بما يضمن راحة لاعبيه، وقيام النادي بالتجهيزات الفنية والإدارية المناسبة للموسم الجديد.
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المنتخب يصدم الأندية ويرد على أزمة الدوري

أبلغ المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني، مسؤولي الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة، رفضه تأجيل معسكر منتخب الفراعنة إلى يونيو، وعلمت «التحرير» من مصادر داخل الجبلاية، اليوم السبت، أن المدرب المكسيكي أكد لمسؤولي اتحاد الكرة أن مدة المعسكر في الأساس غير كافية، وما دفعه للموافقة على انطلاق المعسكر 6 يونيو هو رغبة الاتحاد في إنهاء أكبر جزء من لقاءات الدوري. جاء ذلك ردا على التقارير التي أشارت إلى تأجيل معسكر الفراعنة من أجل إقامة عدد من المباريات المؤجلة في الدوري.
عدلي-القيعي

القيعي لـ«أبو ريدة»: «يا ترتبها يا تسيبها»

فتح عدلي القيعي، مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي، النار على اتحاد الكرة المصري برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، قائلا: «واضح إن جملة تمضي الأمور كما هو مخطط لها عجباهم، وكأن اتحاد الكرة فوجئ بتنظيم بطولة الأمم الإفريقية». وأضاف القيعي، خلال حلقة اليوم الخميس، من برنامج «ملك وكتابة» الذي يقدمه على قناة الأهلي، قائلا: «نحن ننادي اتحاد الكرة منذ شهرين باحترام جدول الدوري والالتزام به، لكن لم يحدث ذلك، وأكدوا لنا أن الدوري المصري يدار بعبارة عليا الطلاق».
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