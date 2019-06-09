الكاف ينهي أزمة القيد الإفريقي للأندية المصرية

٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٢٩ ص

الأهلي

كشف مصدر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، أن هاني أبو ريدة رئيس الجبلاية، اتفق مع مسئولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف)، على مد القيد الإفريقي حتى 5 أغسطس المقبل دون دفع الأندية غرامات، ولفت المصدر في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، صباح اليوم الأحد، إلى أن أبو ريدة، حصل على وعد من مسئولي «الكاف» بذلك مع السماح للأندية بإشراك لاعبيها الجدد في الأدوار التمهيدية، وأفاد المصدر أن اتحاد الكرة خاطب الكاف للسماح للحكم الدولي محمود البنا بخوض اختبار الجري في المعسكر الأخير لحكام أمم إفريقيا.

وقال الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة، في تصريحات إذاعية لبرنامجه «ساعة مع شوبير» عبر قناة «أون سبورت» صباح اليوم الأحد: «الاتحاد الإفريقي (الكاف) في طريقه إلى مد فترة القيد الإفريقي»، وأوضح نائب رئيس اتحاد الكرة: «إذا تم مد فترة القيد حتى الأسبوع