مورينيو يعرب عن استعداده لتدريب نيوكاسل

٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٢٩ ص

جوزيه مورينيو

أبدى المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو استعداده للتفاوض بشأن تولي المهمة الفنية لفريق نيوكاسل، في حال تواصل معه المالك الجديد للنادي الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، ويأتي ذلك بعدما كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية أن آل نهيان لا يرغب في استمرار المدرب الإسباني رافا بينيتز على رأس القيادة الفنية للفريق، إلى جانب إعراب مورينيو لبعض أصدقائه المقربين بأنه سيفكر بجدية في تدريب نيوكاسل في حال تلقى عرضًا، وذلك بعدما تعرض للإقالة من قبل نادي مانشستر يونايتد في شهر ديسمبر الماضي، ولم يتول تدريب أي فريق منذ ذلك الحين.

وسبق أن قال مورينيو الصيف الماضي عن نيوكاسل: "أحب الذهاب إلى هناك، أحب ملعب نيوكاسل والأجواء هناك والحماس الجماهيري الكبير". ويصر مورينيو على قبوله تحدي تدريب ناد لا ينتمي إلى النخبة، ولكن يملك الإمكانات التي تمكنه للمنافسة على الألقاب مستقبلًا، حيث يرى المدرب البرتغالي أن نيوكاسل ينتمي إلى هذا الصنف