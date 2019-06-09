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هل تنتعش السياحة المصرية بإنشاء أكبر مدينة علاجية؟

تضم المدينة العلاجية الجديدة ببدر 13 معهدا متخصصا في مختلف العلوم الطبية بطاقة استيعابية تضم 2000 سرير، ومهبطا للإسعاف الطائر، ومستشفى تعليميا، وحدائق استشفاء طبيعية
تحرير:أمل نبيل ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م
السياحة العلاجية في مصر
السياحة العلاجية في مصر
تخطط مصر لإنشاء أكبر مدينة طبية للسياحة العلاجية في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا بمدينة بدر، باستثمارات تقدر بنحو 20 مليار جنيه. ومن المقرر أن تضم المدينة الطبية المزمع إنشاؤها 13 معهدا متخصصا في مختلف العلوم الطبية بطاقة استيعابية 2000 سرير، ومهبطا للإسعاف الطائر، ومستشفى تعليميا، وحدائق استشفاء طبيعية، ومشتلا للنباتات الطبية. ويقام المشروع على مساحة 109 أفدنة، وسيتم تقديم الخدمة الطبية في المرحلة الأولى للمشروع، بعد 30 شهرا من تاريخ البدء في التنفيذ، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ المشروع بالكامل بعد مرور 5 أعوام من بدء التنفيذ.
ما السياحة العلاجية؟ تعد السياحة العلاجية من أهم أنواع السياحة وتنقسم إلى: السياحة العلاجية: وتعتمد على استخدام المصحات المتخصصة أو المراكز الطبية أو المستشفيات الحديثة التي تتوفر فيها تجهيزات طبية وكوادر بشرية تمتاز بالكفاءة العالية لجذب مواطني الدول المجاورة للعلاج بها. السياحة الاستشفائية: وتعتمد
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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، أسامة بن أحمد نقلي سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن السفير نقل إلى الرئيس تحيات الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، كما سلمه دعوة موجهة من الملك للمشاركة في الدورة 14 لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى القمة، والمقرر عقدها نهاية مايو الجاري بمكة المكرمة. كما نقل السفير تقدير المملكة، العميق للموقف المصري القوي والداعم للمملكة إزاء إدانة الاستهداف الذي طال مؤخرا محطتي ضخ للبترول بالرياض.
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