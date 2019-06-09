هل تنتعش السياحة المصرية بإنشاء أكبر مدينة علاجية؟

تضم المدينة العلاجية الجديدة ببدر 13 معهدا متخصصا في مختلف العلوم الطبية بطاقة استيعابية تضم 2000 سرير، ومهبطا للإسعاف الطائر، ومستشفى تعليميا، وحدائق استشفاء طبيعية

تحرير:أمل نبيل ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م

تخطط مصر لإنشاء أكبر مدينة طبية للسياحة العلاجية في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا بمدينة بدر، باستثمارات تقدر بنحو 20 مليار جنيه. ومن المقرر أن تضم المدينة الطبية المزمع إنشاؤها 13 معهدا متخصصا في مختلف العلوم الطبية بطاقة استيعابية 2000 سرير، ومهبطا للإسعاف الطائر، ومستشفى تعليميا، وحدائق استشفاء طبيعية، ومشتلا للنباتات الطبية. ويقام المشروع على مساحة 109 أفدنة، وسيتم تقديم الخدمة الطبية في المرحلة الأولى للمشروع، بعد 30 شهرا من تاريخ البدء في التنفيذ، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ المشروع بالكامل بعد مرور 5 أعوام من بدء التنفيذ.

ما السياحة العلاجية؟ تعد السياحة العلاجية من أهم أنواع السياحة وتنقسم إلى: السياحة العلاجية: وتعتمد على استخدام المصحات المتخصصة أو المراكز الطبية أو المستشفيات الحديثة التي تتوفر فيها تجهيزات طبية وكوادر بشرية تمتاز بالكفاءة العالية لجذب مواطني الدول المجاورة للعلاج بها. السياحة الاستشفائية: وتعتمد

ما السياحة العلاجية؟

تعد السياحة العلاجية من أهم أنواع السياحة وتنقسم إلى:

السياحة العلاجية: وتعتمد على استخدام المصحات المتخصصة أو المراكز الطبية أو المستشفيات الحديثة التي تتوفر فيها تجهيزات طبية وكوادر بشرية تمتاز بالكفاءة العالية لجذب مواطني الدول المجاورة للعلاج بها.

السياحة الاستشفائية: وتعتمد على توفر بعض العناصر الطبيعية الصحية المفيدة في علاج بعض الأمراض مثل: ينابيع المياه المعدنية والكبريتية - نقاء الجو وجفافه - التعرض لأشعة الشمس المشرقة - الدفن في الرمال الساخنة وما إلى ذلك بغرض الاستشفاء من بعض الأمراض الجلدية والروماتيزمية وأمراض العظام وغيرها.

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انتعاشة مرتقبة للسياحة

أكد اللواء أحمد حمدي، نائب رئيس هيئة تنشيط السياحة، أهمية إنشاء مدينة طبية للسياحة العلاجية في مصر، متوقعا أن تساهم في انتعاش السياحة وجذب مزيد من الأفواج السياحية لمصر، خاصة من الدول العربية، الأمر الذي يزيد من التدفقات النقدية الأجنبية وينعش الاقتصاد ككل.

ويتميز السائح العلاجي عن السائح العادي بطول مدة إقامته في مكان العلاج، وهذه المدة تتراوح بين أسبوعين وأربعة أسابيع وقد تصل إلى خمسة أو ستة أسابيع.

مميزات السياحة العلاجية

قال سامي محمود، رئيس هيئة تنشيط السياحة السابق، إن مصر تتمتع بكل المقومات التي تجعلها من أكثر الدول جذبا للسياحة العلاجية بالإضافة إلى أن العلاج بها أرخص من العلاج فى أى مكان فى العالم، مشيرا إلى أن السياحة العلاجية تتميز عن غيرها من أنواع السياحة الأخرى بطول مدة الإقامة، حيث يلزم السائح الإقامة بالمنتجع لفترات تبدأ من أسبوعين إلى شهرين متواصلين.

ويصل حجم إنفاق السياح العرب على السياحة العلاجية لنحو 27 مليار دولار من إجمالي 100 مليار دولار على مستوى العالم، وتمثل السياحة العلاجية 10% من إجمالي حركة السياحة العالمية.

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وقال الدكتور عبد العاطي المناعي، رئيس المؤسسة المصرية للسياحة العلاجية والاستشفاء البيئي، إن مدة إقامة السائح الوافد لمصر بغرض السياحة العلاجية لا تقل عن 3 أسابيع، كما أنه يأتي برفقة أسرته لذا فإن السياحة الصحية تسهم في إنعاش الاقتصاد المصري.

وأشار إلى تميز مصر طبيا في علاج الأورام وزراعة الأعضاء والشعر والقوقعة، إضافة إلى علاج أمراض وجراحات العيون، إلى جانب أمراض الكبد.

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خبرات أجنبية لإدارة المدينة العلاجية

قال الدكتور محمد سليمان، الأمين العام لجامعة بدر والمدينة الطبية، إن "المدينة ستدار بأحدث نظم الإدارة في العالم لتقديم خدمة جيدة للمريض المصري والأجنبي"، مضيفا أنه سيتم تخصيص 10% من نسبة الأسِرَّة لعلاج غير القادرين من المصريين.

وأضاف أن "مجلس إدارة المشروع سيستعين بأكبر الشركات والخبرات الأجنبية في إدارة المدينة في الأعوام الخمسة الأولى، بجانب الخبرات المصرية بالخارج، وذلك لحين تدريب المصريين من الأطباء والموظفين والعاملين بالمشروع".