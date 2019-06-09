البابا تواضروس يترأس قداس رسامة 4 أساقفة ومطران

٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٥٠ ص

البابا تواضروس يترأس قداس رسامة أساقفة جديدة

ترأس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأحد، بكنيسة الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، صلوات قداس، رسامة 4 أساقفة جدد ومطران للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بمشاركة مئة من الآباء المطارنة والأساقفة من أعضاء المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وسيتم رسامة الأنبا أنطونيوس مرقس مطرانًا لإبراشية جنوب إفريقيا، وذلك عقب مناداته أسقفًا على كرسي الإبراشية ذاتها خلال صلوات عشية التي بدأت مساء أمس في الساعة الخامسة.

ويستكمل البابا رسامة 4 أساقفة، وهم: "الأب بولس البراموسي أسقفًا لإبراشية شرق كندا، والأب إيلاريون البراموسي أسقفا لإبراشية البحر الأحمر، والأب ميخائيل المحرقي أسقفا لإبراشية منفلوط، والأب متاؤس الأخميمي أسقفا ورئيسا لدير العذراء بأخميم". وقال البابا تواضروس في نص كلمته: "اليوم يوم فرح نفرح فيه بهذه