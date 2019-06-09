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«قوى عاملة البرلمان» توافق مبدئيا على قانون العلاوات

طبقا لمشروع القانون، يُمنح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 75 جنيها شهريا
تحرير:أحمد جاد ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٠٢ م
موظفين - أرشيفية
موظفين - أرشيفية
وافقت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، مبدئيًّا على مشروع قانون مقدَّم من الحكومة، بتقرير حدٍّ أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة. وقالت الحكومة، في المذكرة الإيضاحية المرفقة مع القانون: "الهدف من هذه العلاوة هو تحقيق مبدأ المساواة والعدالة بين العاملين بالجهات الإدارية بالدولة، سواء المخاطبون بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين".
وأوضحت الحكومة أنها انحازت لأصحاب الدخول الضعيفة، من خلال وضع حد أدنى لفئة العلاوتين بقيمة 75 جنيها شهريا، لتعظيم الاستفادة بقيمة العلاوة للدرجات المالية الأدنى، كما تضمن مشروع القانون حافزا شهريا بفئة مالية مقطوعة بقيمة 150 جنيها شهريا، وذلك مراعاة للظروف المعيشية، ولتحسين دخول الموظفين والعاملين بالدولة،
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مصادر : 50 مليون جنيه إيرادات السكة الحديد في العيد

نجحت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، في إحكام الرقابة على شبابيك حجز التذاكر والحد من بيعها في السوق السوداء، خلال أيام عيد الفطر المبارك، ودفعت الهيئة بقطارات إضافية يوميا في الاتجاهين على خطوط الوجه القبلي والبحرى، من أجل مواجهة الزيادة في أعداد الركاب والمواطنين المسافرين لقضاء العيد مع أسرهم، حيث تم نقل ما يقرب من 3 ملايين راكب خلال فترة العيد. وقالت مصادر بهيئة السكة الحديد لـ"التحرير"، إن الهيئة حققت زيادة في الإيرادات خلال إجازة عيد الفطر، حيث بلغت الإيرادات ما يقرب من 50 مليون جنيه خلال فترة عيد الفطر.
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وزيرة الصحة تتفقد تطورات منظومة التأمين في بورسعيد

تفقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، 5 وحدات صحية بمحافظة بورسعيد، لمتابعة استعدادات المحافظة لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، كما تفقدت وحدة صحة الكويت للرعاية الأولية، المقرر انطلاقها شهر يوليو المقبل، واطلعت على تطبيق المنظومة الإلكترونية داخل الوحدة وميكنة كل أقسامها، كما اطلعت على بدء إنشاء ملف إلكتروني لكل مواطن مسجل في نطاق الوحدة، كما استمعت لشكاوى مواطنين بشأن سوء الخدمات الطبية المقدمة.
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شعبة الخضروات: انتهاء أزمة الليمون خلال 3 أسابيع

توقع حاتم نجيب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة انخفاض أسعار الليمون في الأسواق خلال الأسابيع المقبلة، مستنكرا وصول سعر كيلو الليمون في بعض المناطق إلى 60 و70 جنيها. وقال "نجيب" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الورد" على قناة "ten" اليوم الأحد، إنه "في الشهور السابقة تسبب سوء الأحوال الجوية والعواصف الترابية في سقوط زهور الأشجار ما أدى إلى قلة المعروض من المنتج، ولكن هل الأسباب دي تخلي الليمون بـ 60 و70 جنيه؟.. هذا كلام مبالغ فيه".
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سقوط أمطار خفيفة.. بيان تفصيلي بدرجات الحرارة اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الأحد، طقس لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب نهارا لطيف ليلا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.
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مواجهة الفكر المتطرف بالعالم في طلب بالبرلمان

طالب الدكتور أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، جميع الدول بالتوحد لمواجهة الفكر المتطرف، مشيدًا بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى أمام الدورة الـ14 لمؤتمر القمة الإسلامى بالمملكة العربية السعودية والتى أكد فيها على ضرورة التوحد لمواجهة التوترات السياسية والأمنية التى تجتاح العالم الإسلامى وهو ما يتوجب التكاتف لتحقيق مصالح الشعوب الإسلامية. وأضاف، أن السيسى أشار إلى ضرورة الوقوف أمام ظاهرة الإرهاب بكافة أشكالها وما يواكبها من انتشار خطاب الكراهية والتميز وهو ما نعانى منه بشدة فى عالمنا الإسلامى.
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نقص مياه الشرب بالسويس في طلب إحاطة بالبرلمان

تقدم طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء حول استمرار معاناة أهالي السويس من نقص مياه الشرب. وقال النائب، إن هذه المعاناة تؤثر تأثيرا بالغا على حياتهم وخاصة في رمضان، والذي يزيد الاحتياج فيه إلى الماء، مستنكرا عدم تحرك المسؤولين لحل الأزمة حتى الآن. وأكد متولي، أن انقطاع الماء يؤثر على نشاط المحال التجارية وبشكل خاص محال المأكولات والمشروبات والتي يعد انقطاع المياه بمثابة وقف حال لها، كما يعرضهم والأهالي لابتزاز البعض ممن يبيعون المياه بمقابل كبير، استغلالا لحاجة الناس.
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مجلس النواب يوافق على رفع الحصانة عن الحناوي

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب في اجتماعها، اليوم الأربعاء، على رفع الحصانة عن النائب محمد الحناوي، وذلك بعد أن بحثت اللجنة الطلب المقدم من النائب العام، والذي يطلب فيه الإذن باتخاذ الإجراءات القانونية "رفع الحصانة" لإجراء التحقيق والتصرف، بناءً على ما هو منسوب إلى النائب المذكور في القضية رقم 8043 لسنة 2016 جنح الهرم، بشأن بلاغ محمد صابر بحصوله من النائب بسوء نية على شيك بمليون و750 ألف جنيه، مسحوب على أحد البنوك، ولا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب.
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أول رد من البرلمان على وقف إجازات العاملين بالخارج

تقدمت سحر عتمان، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلى رئيس الوزراء، بشأن تعنت عدد من الوزارات في تجديد إجازات العاملين بالخارج، وتخييرهم إما العودة إلى أرض الوطن وإما الفصل من وظائفهم الحكومية. وقالت عتمان، إن هناك أزمة حقيقية، نالت العاملين في الخارج، مع تعنت بعض الوزارات في تجديد إجازاتهم، وتخييرهم بالعودة إلى أرض الوطن، أو الفصل من عملهم الحكومي، وهو ما أطلق شرارة الغضب بينهم، خاصة أن أغلبهم بات مهددا بدفع الغرامات لارتباطه بعقود وشروط جزائية مع مؤسسته التي يعمل بها في الخارج.
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