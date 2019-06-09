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العصيان.. آخر أوراق حراك السودان للوصول لسلطة مدنية

دخل السودان في عصيان مفتوح حتى يتخلى المجس العسكري الحاكم عن السلطة، واستعد السودانيون لهذه الخطوة من خلال شراء وتخزين المواد التموينية استعدادا لأيام العصيان المدني
تحرير:وفاء بسيوني ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:١٢ م
عصيان في السودان
عصيان في السودان
بعد يوم واحد من اللقاء الذي جمع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد مع قادة المجلس العسكري الانتقالي وقادة الحراك الاحتجاجي في السودان بشكل منفصل في مسعى لإحياء المحادثات التي توقفت عقب تفريق اعتصام في العاصمة السودانية الخرطوم، ينطلق اليوم الأحد عصيان مدني وإضراب سياسي مفتوح لن ينتهي حتى تسليم السلطة لحكومة مدنية، كورقة ضغط على المجلس العسكري الحاكم. وتفاقمت الأوضاع في السودان عقب أحداث فض الاعتصام قبالة مقر قيادة الجيش السوداني في الخرطوم الإثنين الماضي.
وزاد من تأزم الأوضاع بين حركة الاحتجاج المدنية بقيادة قوى الحرية والتغيير وتجمع المهنيين، والمجلس العسكري الانتقالي اعتقال السلطات السودانية فجر أمس كلا من الأمين العام لـ"الحركة الشعبية" خميس جلاب، ومبارك أردول المتحدث باسمها. تسليم عبر التليفزيون ودخل "العصيان المدني" الذي دعت إليه الحركة الاحتجاجية
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عصيان مدني في الخرطوم

الشرطة تواجه مظاهرات الخرطوم بقنابل الغاز..ووفاة شخص

نقلت وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" عن شهود عيان، أن عدة تظاهرات تم تنظيمها في مدينة الخرطوم بالسودان، بالتزامن مع دخول العصيان المدني حيز التنفيذ، مشيرة إلى أن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع تجاه المتظاهرين. وأعلنت لجنة أطباء السودان المركزية صباح اليوم الأحد وفاة شخص متأثرا بإصابته بطلق ناري في الصدر، ليرتفع بذلك عدد القتلى إثر فض القوات السودانية اعتصام القيادة العامة لـ115 شخصا. وقال الحساب الرسمي للجنة الأطباء على موقع تويتر "ارتقت روح الشهيد وليد عبد الرحمن قبل قليل بمدينة بحري، متأثراً بجراحه إثر الإصابة بطلق ناري مباشر في الصدر".
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حتى تسليم السلطة.. العصيان المدني بالسودان يدخل حيز التنفيذ

دخل العصيان المدني في السودان حيذ التنفيذ، اعتبارا من اليوم الأحد، على أن يستمر حتى تسليم المجلس العسكري الانتقالي السلطة لحكومة مدنية. وشدد تجمع المهنيين السودانيين، الذي أطلق الحركة الاحتجاجية في السودان، على ألا ينتهي العصيان المدني إلا بقيام حكومة مدنية، بإذاعة "إعلان بيان تسلم السلطة" عبر التلفزيون السوداني. ونقلت "سكاي نيوز عربية" عن مراسلها، إن الغالبية العظمى من المحال التجارية والخدمية في العاصمة السودانية مغلقة.
مستوطنون

مستوطنون يقتحمون الأقصى بحجة «عيد نزول التوراة»

قام عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الأحد، بعملية اقتحام للمسجد الأقصى المبارك، بمناسبة ما يسمى "عيد نزول التوراة". وحسب مصادر فلسطينية، فإن مجموعات متتالية من المستوطنين جددت اقتحاماتها للمسجد الأقصى، عبر باب المغاربة الذي تسيطر على مفاتيحه سلطات الاحتلال، وتتم عبره الاقتحامات للمسجد الأقصى يوميا "باستثناء يومي الجمعة والسبت" من كل أسبوع. وأكد شهود عيان أن أفرادا من الشرطة والقوات الخاصة الإسرائيلية تتنشر في ساحات المسجد الأقصى، لتسهيل اقتحامات وجولات المستوطنين في ساحاته.
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صحف سعودية: انفراج محدود بالسودان والحوثي يلغم مساجد

تنوعت عناوين الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الأحد، حيث تناولت العديد من القضايا والموضوعات التي استعرضت الأوضاع في السودان والعصيان المدني الذي ستشهده اليوم، كما أبرزت المزاعم الأمريكية حول حق إسرائيل في ضم جزء من الضفة. في صدارة صفحاتها تناولت صحيفة "الشرق الأوسط" الشأن السوداني تحت عنوان "الخرطوم تتأهب لعصيان مدني مفتوح"، وكشفت أن قوى الحرية والتغيير السودانية، ألقت بورقتها الأخيرة، في معركتها ضد المجلس العسكري الحاكم، بإعلان سريان العصيان المدني والإضراب السياسي "المفتوح"، ابتداء من اليوم، واستمراره حتى تسليم السلطة لحكومة مدنية.
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هل تنجح «المبادرة الإفريقية» في حل الأزمة السودانية؟

في إطار وساطة بين طرفي النزاع في السودان، جاءت المبادرة الإفريقية التي يقودها رئيس الوزراء الإثيوبي الدكتور آبي أحمد، في محاولة لحل الأزمة السودانية بين المجلس العسكري الحاكم للبلاد منذ عزل الرئيس السابق عمر البشير وحركة الاحتجاج. ويشهد السودان اضطرابات منذ ديسمبر الماضي، بعد خروج احتجاجات بسبب ارتفاع أسعار الخبز ونقص السيولة، أدت إلى عزل الرئيس عمر البشير على يد الجيش لينتهي حكمه الذي استمر ثلاثة عقود. ودعا آبي أحمد الذي يقود الوساطة، المجلس العسكري الحاكم وقوى الحرية والتغيير التي تقود الحراك في الشارع، إلى انتقال ديمقراطي سريع.
السودان - 3

كيف أشعلت «كولومبيا» الأوضاع في السودان؟

بعد الأحداث الدامية التي شهدها السودان، أمس الاثنين، سرعان ما خرج المجلس العسكري الانتقالي الحاكم للبلاد منذ عزل الرئيس السابق عمر البشير، لتبرير فض الاعتصام حول القيادة العامة للقوات المسلحة وسط العاصمة السودانية الخرطوم بالقوة والذي أسفر عنه سقوط عشرات الضحايا بين قتيل وجريح. جاءت تلك الأحداث تزامنا مع عيد الفطر المبارك، لتنهي آمال الانفراج السياسي في السودان، بعد أن تسبب قيام قوات الأمن بفض الاعتصام بالقوة في سقوط نحو 30 قتيلاً وإصابة العشرات.
مظاهرات في السودان

عسكري سوداني «سكران» يقتل أم وجنينها بسلاحه الميري

واقعة مؤسفة شهدها السودان أمس الأربعاء، كان طرفيها جنود من القوات المسلحة ومواطنين، حيث نشبت مشاجرة بينهما في شارع النيل أحد أبرز شوراع العاصمة الخرطوم، وتطورت حدتها إلى مقتل مواطنة تدعى "ميادة جون"، بطلق ناري في الرأس، بعدما لجأ أحد الجنود في لواء الدفاع والخدمات كان في "حالة سكر"، بإطلاق أعيرة نارية بشكل عشوائي من سلاحه الشخصي، طالت رصاصة منهم رأس المواطنة التي توفت في الحال، كما أصيب أحد المواطنين في رجله، ولم ينج زملاء الجندي المخمور من رصاصته الطائشة بعد أصيب جندي في رجله أيضا.
السودان

بعد تحديد نقاط الخلاف.. هل اقترب الحسم في السودان؟

حدد قادة الجيش السوداني وقوى "الحرية والتغيير" التي تقود الحراك في السودان، نقاط الخلاف بين الجانبين، بعد أن توقفت المفاوضات خلال الأيام الماضية، نتيجة الخلاف حول تكوين "المجلس السيادي" المقترح من قبل لجنة الوساطة، التي تم تشكيلها في إطار التفاوض حول المرحلة المقبلة في السودان. وكان الحراك السوداني قد صعد من مواقفه ردا على ما وصفه بـ"تعنت" المجلس العسكري وعرقلته تسليم السلطة لحكم مدني، وتم إيقاف التفاوض بين الطرفين إلى حين تشكيل مجلس قيادي لقوى التغيير.
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