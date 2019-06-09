مجلس الشكاوى.. ماذا يريد الخطيب من بيان أزمة الدوري؟

في كل أزمة يدخلها مجلس الخطيب، يسارع بإصدار بيانات شديدة اللهجة وصدامية ولا تترك أي مساحات للتفاوض ومن ثم تكون دائما النهاية في غير صالح القلعة الحمراء

تحرير:مصطفى محمود ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:١٤ م

الخطيب والعامري فاروق

شكوى جديدة تنضم إلى طابور الشكاوى التي لجأ لها مجلس إدارة النادي الأهلي الحالي، برئاسة محمود الخطيب، منذ توليه المسؤولية في شهر ديسمبر من عام 2017، حيث أعلن مجلس إدارة القلعة الحمراء مساء السبت، عن اللجوء إلى لجنة التظلمات باتحاد الكرة، ومرورًا بمركز التسوية والتحكيم، ووصولًا إلى الفيفا، والمحمكة الرياضية الدولية؛ لحفظ حقوق النادي في بطولة الدوري العام موسم 2018/ 2019 بعد القرارات التي اتخذها اتحاد الكرة بشأن بعض المباريات الأخيرة من المسابقة، والتي لم تراعِ مبدأ تكافؤ الفرص، ولا قواعد اللعب النظيف، ولا تحقق العدالة بين الأندية المتنافسة.

مجلس الأهلي الحالي في كل أزمة يدخلها يسارع بإصدار بيانات شديدة اللهجة وصدامية ولا تترك أي مساحات للتفاوض وإيجاد حلول، معتمدا في ذلك على مساندة جمهور السوشيال ميديا له، حيث تلقى هذه البيانات استحسان هذه النوعية من الجماهير، والتي يعمل لها مجلس محمود الخطيب ألف حساب، ويخشى غضبها ولذلك تكون بيانات هذا