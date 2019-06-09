رياضة

مجلس الشكاوى.. ماذا يريد الخطيب من بيان أزمة الدوري؟

في كل أزمة يدخلها مجلس الخطيب، يسارع بإصدار بيانات شديدة اللهجة وصدامية ولا تترك أي مساحات للتفاوض ومن ثم تكون دائما النهاية في غير صالح القلعة الحمراء
تحرير:مصطفى محمود ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:١٤ م
الخطيب والعامري فاروق
الخطيب والعامري فاروق
شكوى جديدة تنضم إلى طابور الشكاوى التي لجأ لها مجلس إدارة النادي الأهلي الحالي، برئاسة محمود الخطيب، منذ توليه المسؤولية في شهر ديسمبر من عام 2017، حيث أعلن مجلس إدارة القلعة الحمراء مساء السبت، عن اللجوء إلى لجنة التظلمات باتحاد الكرة، ومرورًا بمركز التسوية والتحكيم، ووصولًا إلى الفيفا، والمحمكة الرياضية الدولية؛ لحفظ حقوق النادي في بطولة الدوري العام موسم 2018/ 2019 بعد القرارات التي اتخذها اتحاد الكرة بشأن بعض المباريات الأخيرة من المسابقة، والتي لم تراعِ مبدأ تكافؤ الفرص، ولا قواعد اللعب النظيف، ولا تحقق العدالة بين الأندية المتنافسة.
مجلس الأهلي الحالي في كل أزمة يدخلها يسارع بإصدار بيانات شديدة اللهجة وصدامية ولا تترك أي مساحات للتفاوض وإيجاد حلول، معتمدا في ذلك على مساندة جمهور السوشيال ميديا له، حيث تلقى هذه البيانات استحسان هذه النوعية من الجماهير، والتي يعمل لها مجلس محمود الخطيب ألف حساب، ويخشى غضبها ولذلك تكون بيانات هذا
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هانى-ابو-ريدة-رئيس-اتحاد-الكرة

اجتماع طارئ لاتحاد الكرة للرد على بيان الأهلي

يعقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة، اجتماعًا طارئا، عصر اليوم الأحد؛ لمناقشة بعض الملفات المهمة وعلى رأسها الرد على خطاب مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، الذي تضمن اتهامات عديدة للجبلاية، منها تعقيد أزمة القيد للموسم الجديد خاصة على المستوى الإفريقي نظرًا لعدم إنهاء مسابقة الدوري قبل بطولة كأس أمم إفريقيا، والإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص وعدم توفير العدالة بين الأندية، كما سيناقش مجلس الجبلاية الاتفاق على التصور النهائي للدوري وكأس مصر.
ابو-ريدة-الخطيب

تصعيد جديد.. الأهلي يرد على اتحاد الكرة بالمستندات

يعقد النادي الأهلي، مؤتمرًا صحفيا خلال الساعات المقبلة، لشرح الموقف الكامل بخصوص مؤجلات مباريات مسابقة الدوري، وتعامل اتحاد الكرة مع هذه الأزمة، بعد أن تحرك النادي من خلال الطرق القانونية للحفاظ على حقوقه الكاملة وفقًا للترتيب المنصوص عليه في قانون الرياضة؛ وبما يتفق مع اللوائح المحلية والدولية والميثاق الأوليمبي أمام جميع الجهات المعنية بداية من لجنة التظلمات باتحاد الكرة، ومرورًا بمركز التسوية والتحكيم، ووصولًا إلى الفيفا، والمحكمة الرياضية الدولية.
جاريث-بيل (2)

بيل يورط ريال مدريد ويربك حسابات الميركاتو

نجح ريال مدريد في التعاقد رسميًا مع النجم البلجيكي إيدين هازارد من صفوف تشيلسي، ليبدأ الفريق الملكي أولى خطوات إعادة بناء الفريق بعد الموسم الباهت الذي قدمه الريال في الموسم المنقضي، الذي خرج منه خالي الوفاض دون التتويج بأي لقب، حيث وضعت إدارة المرينجي هدفًا بالتعاقد مع العديد من النجوم لإعادة الفريق إلى مكانته الطبيعية، وكانت البداية فقط عبر هازارد، ولتحقيق ذلك، يتوجب على ريال مدريد إنفاق الكثير من الأموال، وكان يعول كثيرًا على بيع نجمه الويلزي جاريث بيل لتوفير المزيد من الأموال لإبرام الصفقات.
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الخطيب-والعامرى-فاروق-واعضاء النادى -الاهلى

الأهلي يستعرض عضلاته على اتحاد الكرة تمهيدًا لتراجعه في قراره

تمسك مجلس إدارة النادي الأهلي، بكل حقوقه في مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم، وذلك بعد أن أرسل مذكرة إلى اتحاد الكرة يؤكد فيها عدم التفريط في حق القلعة الحمراء في بطولة الدوري هذا الموسم، وكشفت المذكرة عن العديد من الوقائع التي لم يلتزم فيها اتحاد الكرة بمبدأ تكافؤ الفرص أو تطبيق قواعد اللعب النظيف، حيث سيجتمع المجلس في مقر النادي بالجزيرة في الخامسة من عصر اليوم السبت، وذلك لإصدار آخر قراراته بشأن أزمة الدوري الحالية بينه وبين الاتحاد المصري لكرة القدم.
اتحاد-الكرة

اتحاد الكرة يعيد تشكيل رابطة الأندية بعد أزمة الدوري

اقترب محمود الشامي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، من رئاسة رابطة الأندية المحترفة، وذلك بعد أن قرر مجلس الجبلاية برئاسة هاني أبو ريدة إعادة هيكلة الرابطة من جديد حتى تتحمل مسئولية الأزمات التي تحدث مع الأندية بدلًا من تدخل اتحاد الكرة، حيث يرغب مسئولو الجبلاية في أن تتولى الرابطة تنظيم مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم خلال الموسم المقبل، بعد أن شهد الموسم الحالي من المسابقة العديد من المشكلات والتي كان آخرها تأجيل مباريات الأهلي والزمالك لما بعد بطولة كأس الأمم الإفريقية، التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين.
اجتماع-مجلس-الأهلي‎ (2)

الأهلي يعلق قرار الانسحاب انتظارًا لرد الجبلاية

ناقش مجلس إدارة النادى الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، فى اجتماعه الذي عقده مساء اليوم السبت، العديد من الموضوعات، جاء في مقدمتها الموقف من المواعيد الخاصة بالمباريات المتبقية من مسابقة الدورى الممتاز، وذلك فى ضوء قرارات المجلس السابقة والتي اتخذها فى اجتماعه الطارئ الذي جرى يوم الجمعة الموافق 25 /5 /2019 وتم إخطار اتحاد الكرة بها رسميًا في اليوم التالي، وقام المجلس بدراسة الموقف من كافة جوانبه ورأى الانتظار لحين الرد من جانب الاتحاد قبل اتخاذ القرارات التي تحفظ حقوق النادي.
اجتماع-اللجنة الاولمبية-و وزير الشباب والرياضة

كيف حضر رئيس الزمالك مباراة الإنتاج الحربي؟

في واقعة غريبة، ظهر رئيس نادي الزمالك في مقصورة ستاد بتروسبورت، الذي شهد مباراة الزمالك أمام نظيره الإنتاج الحربي، والذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكلا منهما، بالرغم من صدور قرار من اللجنة الأولمبية بعدم ظهور رئيس الأبيض في أي مناسبة رياضية، وإيقافه لمدة عامين، وتضمن القرار أيضا، نقل جميع المنافسات الرياضية خارج مقر نادي الزمالك، وعدم الاعتراف بأي مخاطبات رسمية موقعة منه بصفته رئيسا للنادي، لكن الأخير قام برفع دعوى أمام القضاء الإداري، حيث أصدرت المحكمة الإدارية قرارا بإلغاء قرارات اللجنة وهو ما استند له رئيس الزمالك في حضور المباراة.
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