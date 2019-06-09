رياضة

بيل يورط ريال مدريد ويربك حسابات الميركاتو

٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:١٥ م
جاريث بيل
جاريث بيل
نجح ريال مدريد في التعاقد رسميًا مع النجم البلجيكي إيدين هازارد من صفوف تشيلسي، ليبدأ الفريق الملكي أولى خطوات إعادة بناء الفريق بعد الموسم الباهت الذي قدمه الريال في الموسم المنقضي، الذي خرج منه خالي الوفاض دون التتويج بأي لقب، حيث وضعت إدارة المرينجي هدفًا بالتعاقد مع العديد من النجوم لإعادة الفريق إلى مكانته الطبيعية، وكانت البداية فقط عبر هازارد، ولتحقيق ذلك، يتوجب على ريال مدريد إنفاق الكثير من الأموال، وكان يعول كثيرًا على بيع نجمه الويلزي جاريث بيل لتوفير المزيد من الأموال لإبرام الصفقات.
وبدورها أشارت صحيفة "أس" الإسبانية، إلى تحدث النجم الويلزي مع إدارة ريال مدريد، وإخبارهم عزمه البقاء في صفوف الفريق الموسم المقبل، وذلك على الرغم من خروجه تمامًا من حسابات مدرب الفريق الفرنسي زين الدين زيدان. وأوضح بيل في حديثه مع إدارة ريال مدريد قبل انضمامه إلى منتخب ويلز الذي يخوض مباريات في الوقت
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هانى-ابو-ريدة-رئيس-اتحاد-الكرة

اجتماع طارئ لاتحاد الكرة للرد على بيان الأهلي

يعقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة، اجتماعًا طارئا، عصر اليوم الأحد؛ لمناقشة بعض الملفات المهمة وعلى رأسها الرد على خطاب مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، الذي تضمن اتهامات عديدة للجبلاية، منها تعقيد أزمة القيد للموسم الجديد خاصة على المستوى الإفريقي نظرًا لعدم إنهاء مسابقة الدوري قبل بطولة كأس أمم إفريقيا، والإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص وعدم توفير العدالة بين الأندية، كما سيناقش مجلس الجبلاية الاتفاق على التصور النهائي للدوري وكأس مصر.
ابو-ريدة-الخطيب

تصعيد جديد.. الأهلي يرد على اتحاد الكرة بالمستندات

يعقد النادي الأهلي، مؤتمرًا صحفيا خلال الساعات المقبلة، لشرح الموقف الكامل بخصوص مؤجلات مباريات مسابقة الدوري، وتعامل اتحاد الكرة مع هذه الأزمة، بعد أن تحرك النادي من خلال الطرق القانونية للحفاظ على حقوقه الكاملة وفقًا للترتيب المنصوص عليه في قانون الرياضة؛ وبما يتفق مع اللوائح المحلية والدولية والميثاق الأوليمبي أمام جميع الجهات المعنية بداية من لجنة التظلمات باتحاد الكرة، ومرورًا بمركز التسوية والتحكيم، ووصولًا إلى الفيفا، والمحكمة الرياضية الدولية.
الخطيب-العامري

مجلس الشكاوى.. ماذا يريد الخطيب من بيان أزمة الدوري؟

شكوى جديدة تنضم إلى طابور الشكاوى التي لجأ لها مجلس إدارة النادي الأهلي الحالي، برئاسة محمود الخطيب، منذ توليه المسؤولية في شهر ديسمبر من عام 2017، حيث أعلن مجلس إدارة القلعة الحمراء مساء السبت، عن اللجوء إلى لجنة التظلمات باتحاد الكرة، ومرورًا بمركز التسوية والتحكيم، ووصولًا إلى الفيفا، والمحمكة الرياضية الدولية؛ لحفظ حقوق النادي في بطولة الدوري العام موسم 2018/ 2019 بعد القرارات التي اتخذها اتحاد الكرة بشأن بعض المباريات الأخيرة من المسابقة، والتي لم تراعِ مبدأ تكافؤ الفرص، ولا قواعد اللعب النظيف، ولا تحقق العدالة بين الأندية المتنافسة.
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إيدين-هازارد

ريال مدريد يوافق على شرط هازارد ويجعله الأعلى أجرًا

اشترط النجم البلجيكي إيدين هازارد على ريال مدريد أن يصبح اللاعب الأعلى أجرًا كي ينتقل إلى صفوف الفريق الملكي، وهو ما وافقت عليه إدارة المرينجي قبل إعلان إتمام الصفقة رسميا أمس، وذلك بحسب صحيفة "إيفننج ستاندارد". وكان هازارد يتقاضى مع تشيلسي أجرًا أسبوعيا يصل إلى 225 ألف جنيه إسترليني، وسيتقاضى مع ريال مدريد 450 ألف يورو، ليصبح اللاعب الأعلى أجرًا في صفوف الفريق، إذ سيحصل على 22 مليون يورو سنويا، مقابل حصول النجم الويلزي جاريث بيل على 17 مليون يورو سنويا.
رونالدو-مدريد

بيريز: رونالدو أفضل صفة تعاقدت معها

تحدث رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز في حوار مع إذاعة إسبانية عن أزمات الفريق هذا الموسم ورحيل رونالدو قائلاً: "أعتقد أن رونالدو أراد خوض تحد جديد، وأعلن ذلك بوضوح في نهائي دوري أبطال أوروبا العام الماضي، ولكني أرى أنه فكر في الأمر من قبلها بفترة، لم يفتعل رونالدو أي مشاكل طوال سنواته التسع التي قضاها مع الريال، ولم يصل متأخرًا ولو لمرة واحدة، هو أفضل لاعب تعاقدت معه للريال، ودائمًا ما ستجمعني علاقة رائعة معه، لا نعاني من أي مشاكل تتعلق بالمال، ولم نتحدث عن مشاكله الضريبية".
راموس

بيريز يعول على زيدان لإقناع راموس بالبقاء

ارتبط اسم قائد ريال مدريد، سيرجيو راموس، بالانتقال إلى الدوري الإنجليزي، وذلك بسبب شعور المدافع الإسباني البالغ من العمر 33 عامًا، بالشكوك التي تحيط بمستقبله في قلعة سانتياجو بيرنابيو بعد الموسم المخيب للآمال الذي قدمه ريال مدريد في الموسم المنقضي، والذي خرج منه خالي الوفاض دون التتويج بأي لقب، بعد توديع دوري أبطال أوروبا مبكرًا من دور الـ16 أمام أياكس الهولندي، واحتلال المركز الثالث في الدوري الإسباني، إلى جانب الخروج من نصف نهائي كأس ملك إسبانيا على يد الغريم برشلونة.
ريال- مدريد‎

ريال مدريد يبحث عن توفير 300 مليون يورو من بيع نجومه

يستعد ريال مدريد لإجراء ثورة كبيرة في الميركاتو الصيفي المقبل بعد الموسم المخيب للآمال الذي مر به في الموسم المنقضي، وتعاقد الريال بالفعل مع كل من إيدير ميليتاو ورودريجو، ويبحث عن التعاقد مع كل من إيدين هازارد ولوكا يوفيتش وفيرلاند ميندي، وسيكون هناك راحلون أيضًا، وستكون تلك المهمة الأصعب، فليس من السهل تسريح لاعب من صفوف الفريق الملكي، فجميع اللاعبين يرغبون في البقاء، ولكن زين الدين زيدان لديه خطط أخرى، ويتوجب على الإدارة بيع الكثير من اللاعبين لخلق التوازن، وذلك بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية.
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