بيل يورط ريال مدريد ويربك حسابات الميركاتو

٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:١٥ م

جاريث بيل

نجح ريال مدريد في التعاقد رسميًا مع النجم البلجيكي إيدين هازارد من صفوف تشيلسي، ليبدأ الفريق الملكي أولى خطوات إعادة بناء الفريق بعد الموسم الباهت الذي قدمه الريال في الموسم المنقضي، الذي خرج منه خالي الوفاض دون التتويج بأي لقب، حيث وضعت إدارة المرينجي هدفًا بالتعاقد مع العديد من النجوم لإعادة الفريق إلى مكانته الطبيعية، وكانت البداية فقط عبر هازارد، ولتحقيق ذلك، يتوجب على ريال مدريد إنفاق الكثير من الأموال، وكان يعول كثيرًا على بيع نجمه الويلزي جاريث بيل لتوفير المزيد من الأموال لإبرام الصفقات.

وبدورها أشارت صحيفة "أس" الإسبانية، إلى تحدث النجم الويلزي مع إدارة ريال مدريد، وإخبارهم عزمه البقاء في صفوف الفريق الموسم المقبل، وذلك على الرغم من خروجه تمامًا من حسابات مدرب الفريق الفرنسي زين الدين زيدان. وأوضح بيل في حديثه مع إدارة ريال مدريد قبل انضمامه إلى منتخب ويلز الذي يخوض مباريات في الوقت