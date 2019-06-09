جريمة

«سوبر مان» الأميرية قفز من العقار هربا من الشرطة

تحرير:محمد رشدي ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:١٩ م
قفز من أعلى -أرشيفية
قفز من أعلى -أرشيفية
بعد مطاردة مثيرة بين الشرطة وتاجر مخدرات في منطقة الأميرية، أُصيب الأخير في أثناء قفزه من أعلى الأسطح السكنية بدائرة القسم، وتم ضبط المتهم ونقله للمستشفى لتلقي العلاج من الإصابات التي لحقت به، وتم ضبط زوجته لاشتراكها معه في ترويج المخدرات. تفاصيل الواقعة ترجع إلى أنه في أثناء تفقد رجال مباحث قسم شرطة الأميرية، الحالة الأمنية بدائرة القسم، تم الاشتباه في عنصر إجرامى (مقيم بدائرة القسم- سبق اتهامه في عدد 5 قضايا آخرها قضية مخدرات)، وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش، ومبلغ مالى، وهاتف محمول.
أقر المتهم بقيامه بترويج المضبوطات على عملائه بدائرة القسم، وفي أثناء اصطحابه إلى ديوان القسم لاستكمال الإجراءات القانونية حاول الهرب والصعود لأعلى سطح العقار سكنه، وقام بالقفز لسطح العقار المجاور، مما نتج عنه حدوث إصابته ببعض الكسور، وتم نقله للمستشفى بالحراسة اللازمة لتلقى العلاج. حملة الـ24 ساعة
اقرأ المزيد
غش-فى-امتحانات-الثانوية-العامة

10 لجان لنزلاء السجون المتقدمين لامتحانات الثانوية

عقد قطاع السجون بوزارة الداخلية 10 لجان لامتحانات الثانوية العامة لنزلاء السجون الراغبين في استكمال تعليمهم، وذلك بالتنسيق مع مديريات التربية والتعليم بالمحافظات وتحت إشراف المراقبين التابعين لها، حيث حرص مديرو السجون على توفير كل متطلبات لجان الامتحانات لتمكين النزلاء من الامتحانات وفق الجدول المعد من وزارة التربية والتعليم السارى على جميع محافظات الجمهورية، في إطار حرص وزارة الداخلية على كفالة الحقوق الإنسانية لنزلاء السجون ومن بينها الحق فى التعليم.
طعنات-سكين-جريمة

«كان بينا مشاكل».. القبض على قاتل سائق ميدان المطرية

شهد ميدان المطرية بالقاهرة، مشاجرة عنيفة بين عامل وسائق وسط ذهول المواطنين وخلال محاولاتهم للتدخل لفضها سقط السائق غارقا فى دمائه عقب تلقيه عدة طعنات قاتلة من غريمه، وحاول المواطنون الإمساك بالمتهم ولكنه هرب، حتى تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الأحد، من القبض عليه عقب هروبه من المنطقة، واعترف بارتكاب الواقعة لوجود خلافات عائلية مع المجني عليه، ورفض الأخير تسويتها فيما بينهما، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالته للنيابة التى باشرت التحقيقات بالواقعة.
بلاك كوبرا الشرطة المصرية

قوة ضاربة.. ما مهام وتسليح قوات «بلاك كوبرا»؟

شهدت مصر خلال السنوات الأخيرة، عمليات إرهابية تنوعت طبيعتها والمستهدفون منها، حيث طالت العمليات الإرهابية مساجد وكنائس وأكمنة أمنية ومواقع للشرطة، وهو ما دفع وزارة الداخلية لاستحداث وحدة جديدة داخل قطاع الأمن المركزي، وذلك رغم وجود قوات بالفعل لمكافحة الإرهاب، ومن الواضح أنه مع تبني الإرهابيين استراتيجيات جديدة في العمليات، فقد بدا لوزارة الداخلية أنه أصبح من الضروري إنشاء وحدة جديدة تحت مسمى "بلاك كوبرا" تتبع قوات مكافحة الإرهاب، لتكون قادرة على التعامل بشكل أكثر احترافية من غيرها.
حبس-كلابشات

حبس المتهم بقتل جارته أثناء مشاجرة بعين شمس

بعد انتهاء فترة حبسه الاحتياطي، ومرور أسبوع على ارتكابه جريمة قتل لجارته، قرر قاضي المعارضات بمحكمة مصر الجديدة، اليوم الأحد، تجديد حبس عاطل 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لقتله جارته بطلقة طائشة في مشاجرة بينه وبين صديقه في عين شمس، تفاصيل الواقعة ترجع إلى تلقي قسم شرطة عين شمس، إشارة من مستشفى عين شمس، بوصول سيدة مصابة بطلق ناري في الرأس، وتبين من التحريات إصابتها "بطلق خرطوش بالرأس"، وأن زوجها لدى عودته من عمله اكتشف إصابتها فنقلها للمستشفى، إلا أنها فارقت الحياة.
اقرأ المزيد من الأخبار
انتحار

معجزة.. نجاة طفل قفز من السابع وسقط على أسلاك كهرباء

فيما يعد أشبه بالمعجزة نجا طفل يبلغ من العمر 15 عاما، من الموت المحقق في الدقهلية عقب قفزه من الطابق السابع، بعمارة بميدان المحافظة بمدينة المنصورة، مساء أمس الجمعة، لوجود خلافات أسرية ومشاكل بين والديه وعدم استقرار الأسرة، سببت له حالة نفسية سيئة، فقرر صعود البرج وألقى بنفسه من علو، وسقط على أسلاك الكهرباء، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن المنطقة، وهرعت سيارة الإسعاف لنقل الطالب إلى مستشفى المنصورة الدولي، لإجراء الإسعافات اللازمة له، وتحرر المحضر.
بنزين

ضبط مليون إلاّ ربع لتر بنزين قبل بيعه بالسوق السوداء

تواصل مباحث التموين شن حملاتها الأمنية لضبط المتلاعبين من التجار، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، وتم ضبط صاحب محطة وقود استولى على 750 ألف لتر بنزين، وباعها فى السوق السوداء فى الأميرية، لتحقيق أرباح غير مشروعة من بيعها، تفاصيل الواقعة ترجع إلى ورود معلومات لمباحث التموين برئاسة العميد محمد رجائى مدير الإدارة، تفيد قيام المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات، بدائرة قسم شرطة الأميرية، باستيلائه على كميات كبيرة من المواد البترولية المدعمة من قبل الدولة.
حشيش

بجلباب وعمة صعيدي..ضابط يوقع تاجري مخدرات بالحوامدية

جمعت علاقة صداقة بين "يوسف" و"محمد"، وتوطدت أواصرها مع قرار الصديقين بدخول عالم الإجرام عبر بوابة تجارة المواد المخدرة، كون الاثنين تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في الاتجار بمخدر الحشيش، واتخذا من منطقة سكنهما في مركز الحوامدية جنوب محافظة الجيزة مسرحا لتجارتهما الآثمة حتى ذاع صيتهما في غضون فترة قصيرة؛ الأمر الذي أضحى محل رصد ومتابعة عناصر الشرطة السرية الذين أخطروا مسؤولي القسم لإعداد مأمورية والإيقاع بالمتهمين في حالة تلبس ووضع حد لإجرامهما.
طعن-بالسكين

«سحور بالدم».. قتيل ومصابون في ليلة رعب بالأميرية

الجميع يستعد لحلول شهر رمضان؛ أطفال يقومون بتعليق «الزينة» ابتهاجا بالشهر الفضيل، رب أسرة يشتري سحور أول ليلة في رمضان، أصدقاء وأقارب يتبادلون التهاني عبر الهاتف، بينما الجميع فَرِح بقدوم الشهر الفضيل، جلس «وليد» و«أحمد» المحاميان يتعاتبان في جلسة صلح بسبب خلافات أسرية بينهما، إذ إن الأول زوج شقيقة الثاني وقام بضربها ورمى عليها يمين الطلاق، وفي أثناء العتاب احتدم النقاش بينهما، وتحول إلى شجار بالأيدي، أخرج خلاله «أحمد» سكينا، وطعن زوج شقيقته، وتحولت جلسة الصلح التي انعقدت بسبب حلول شهر رمضان، إلى جريمة قتل دارت وقائعها ليلة أول أيام رمضان.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org