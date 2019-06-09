«سوبر مان» الأميرية قفز من العقار هربا من الشرطة

تحرير:محمد رشدي ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:١٩ م

قفز من أعلى -أرشيفية

بعد مطاردة مثيرة بين الشرطة وتاجر مخدرات في منطقة الأميرية، أُصيب الأخير في أثناء قفزه من أعلى الأسطح السكنية بدائرة القسم، وتم ضبط المتهم ونقله للمستشفى لتلقي العلاج من الإصابات التي لحقت به، وتم ضبط زوجته لاشتراكها معه في ترويج المخدرات. تفاصيل الواقعة ترجع إلى أنه في أثناء تفقد رجال مباحث قسم شرطة الأميرية، الحالة الأمنية بدائرة القسم، تم الاشتباه في عنصر إجرامى (مقيم بدائرة القسم- سبق اتهامه في عدد 5 قضايا آخرها قضية مخدرات)، وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش، ومبلغ مالى، وهاتف محمول.

أقر المتهم بقيامه بترويج المضبوطات على عملائه بدائرة القسم، وفي أثناء اصطحابه إلى ديوان القسم لاستكمال الإجراءات القانونية حاول الهرب والصعود لأعلى سطح العقار سكنه، وقام بالقفز لسطح العقار المجاور، مما نتج عنه حدوث إصابته ببعض الكسور، وتم نقله للمستشفى بالحراسة اللازمة لتلقى العلاج. حملة الـ24 ساعة