«كان بينا مشاكل».. القبض على قاتل سائق ميدان المطرية
تحرير:يونس محمد
٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٢١ م
أرشيفية
شهد ميدان المطرية بالقاهرة، مشاجرة عنيفة بين عامل وسائق وسط ذهول المواطنين وخلال محاولاتهم للتدخل لفضها سقط السائق غارقا فى دمائه عقب تلقيه عدة طعنات قاتلة من غريمه، وحاول المواطنون الإمساك بالمتهم ولكنه هرب، حتى تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الأحد، من القبض عليه عقب هروبه من المنطقة، واعترف بارتكاب الواقعة لوجود خلافات عائلية مع المجني عليه، ورفض الأخير تسويتها فيما بينهما، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالته للنيابة التى باشرت التحقيقات بالواقعة.
تعود التفاصيل لتلقي قسم شرطة المطرية إخطارا من أحد المستشفيات يفيد بإستقباله سائقا، 22 سنة، مقيم بدائرة القسم، مصابا بجروح متفرقة بالجسم، وتوفى متأثراً بإصابته.
وبتشكيل فريق بحث جنائى أسفرت جهوده عن تحديد مرتكب الواقعة «ق.س» عامل، 25 سنة، مقيم بدائرة القسم، وأضافت التحريات بحدوث مشادة كلامية
تعود التفاصيل لتلقي قسم شرطة المطرية إخطارا من أحد المستشفيات يفيد بإستقباله سائقا، 22 سنة، مقيم بدائرة القسم، مصابا بجروح متفرقة بالجسم، وتوفى متأثراً بإصابته.
وبتشكيل فريق بحث جنائى أسفرت جهوده عن تحديد مرتكب الواقعة «ق.س» عامل، 25 سنة، مقيم بدائرة القسم، وأضافت التحريات بحدوث مشادة كلامية بينهما بسبب خلافات عائلية تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الأخير على المجنى عليه بسلاح أبيض "مطواة" محدثاً إصابته والتى أودت بحياته.
تم استهداف المتهم وضبطه وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الجريمة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة لوجود مشكلات بينه وبين المجني عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيقات.
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