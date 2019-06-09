لعنة وسكين.. تفاصيل ليلة الذبح في «بني عفان»

عامل مصنع الدهانات رفض منح نجله المال لشراء مواد مخدرة فذبحه في أثناء نومه.. الابن العاق نفذ جريمته بعد أذان الفجر ووقف يشاهد جثة والده في بركة من الدماء

تحرير:محمد أبو زيد ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٢٦ م

ربع قرن جلسها «جابر» تحت شجر الصفصاف في «بني عفان» ببني سويف يتأمل بيوتا بنيت بالطين، وصبية تجني محصول القطن، وفتاة صغيرة لم يحالفها الحظ أن تقطف بيديها ثمرة «تين» عالقة في شجرة عالية فروعها، يرمق الصبية وفتاة التين بعينين اتسعت فرحا، رفع يديه للسماء داعيا أن يرزقه الله بولد كأولاد جيرانه، يتكئ عليه في كبره، وأن لا يتركه الله وحيدا كخيمة في الصحراء تذروها الرياح أو كشجرة اجتثت من فوق الأرض، لم يقطع صمته ودعواته سوى صوت منادٍ من بعيد «يا عم جابر جالك الولد اللي مستنيه» لحظات سكون ليستوعب خلالها ما وقع على مسامعه من كلمات كم تمنى سماعها.

الوعد سجدات شكر وفرحة دامت لأيام، وأصوات زغاريد تخرج من منزل الرجل الذي أطلق على مولوده «عبد الرحمن»، تبركا بالاسم ووفاء بالعهد الذي قطعه على نفسه، سنوات مرت ويكبر معها ولده، التحق الابن بالمدرسة بينما وجد والده عملا في مصنع دهانات، ظل يعمل ويكافح من أجل تربيته وتوفير حياة كريمة لم يبخل

الوعد

سجدات شكر وفرحة دامت لأيام، وأصوات زغاريد تخرج من منزل الرجل الذي أطلق على مولوده «عبد الرحمن»، تبركا بالاسم ووفاء بالعهد الذي قطعه على نفسه، سنوات مرت ويكبر معها ولده، التحق الابن بالمدرسة بينما وجد والده عملا في مصنع دهانات، ظل يعمل ويكافح من أجل تربيته وتوفير حياة كريمة لم يبخل يوما عليه بشيء ولا يرفض له طلبا، وسرعان ما تجري الأيام كالنهر وصار الولد شابا تخطى العشرين بخمس سنوات، بينما وصل والده الخمسين، ولأن السنين تغيرت تغير معها الابن، ولم يبق كما عهده، وتعرف في طريقه على أصدقاء السوء وسلك مع رفقاء دربه طريق المخدرات حتى جعلوه مدمنا.

الهروب

دموع وحسرة على سنوات الشقاء التي ضاعت في تربية ولد انحرف مساره وسلك طريق الشيطان كانت واضحة على ملامح الرجل الذي طالما حلم ودعا بأن يرزقه الله ولدا بارا ينفع الناس وأهله، ولكن ليس كل ما يتمناه المرء يدركه، في المقابل كان الابن لا يكف دائما عن طلب المال لشراء المخدرات، بينما والده يضيق عليه الحصار عسى أن ينصلح حاله، محاولا أن يعود الابن الضال إلى الطريق المستقيم ولكن محاولاته باءت بالفشل الذريع، في المقابل خطط الشاب للخروج من القرية الضيقة ووجد في القاهرة ضالته المنشودة حيث يتوارى عن عيون والده التي تراقبه ونصائحه التي يلقيها عليه كلما غدا أو راح، وجمع ملابسه وشد رحاله إلى العاصمة التي نادرا ما يعرف قاطنوها الأغراب والنازحين أمثاله، ليختفي وسط الزحام، ممنيا نفسه بحياة جديدة ناقما على القرية والأرض التي ضاقت عليه بما رحبت وغرفته الضيقة وطعامه الذي تقاسمه مع الفئران.

الكابوس

عقب سفره جلس الأب وحيدا بجوار زوجته ترتسم على وجهه تقاسيم الحزن، كارها الحياة، تزوره الكوابيس كل ليلة بعدما تبدد حلمه وذهب هباء منثورا، وظل حال نجله هو الشوكة التي تؤرق نومه كأن شبح الموت يراقبه، ربما كابوس أفزعه ذات ليلة وهو يرى نفسه ميتا ومربوطا في شجرة أو مسجون يجر لغرفة إعدام ليموت شنقا، حتى كوابيسه لم تكن تجرؤ أن تصوره مذبوحا على يد نجله، ولكن الحقيقة كانت أقوى ممن لم يره وهو نائم، وذبح بيد من طال انتظاره.

عودة الابن الضال

ثاني أيام العيد عاد الابن قادما من القاهرة لقضاء الإجازة مع أسرته بقرية بني عفان بمحافظة بني سويف، ظل يبحث عن رفقاء دربه طامعا في جرعة حبوب مخدرة كالتي اعتاد عليها، وفي المساء طلب من والده مالا ولكنه كان يعرف مبتغاه وقوبل طلبه بالرفض بعد أن عيره بتعاطي المواد المخدرة، ثار الابن في وجه والده كالثور الهائج، وبعد مناوشات استطاعت الأم أن تفك النزاع بينهما.

في المقابل سيطر الشيطان على عقل الشاب الضائع واتخذه حليفا وصديقا ونفذ أبشع جريمة في حق من وهبه الحياة، وكان يرفرف من السعادة عند قدومه، وكتب الفصل الأخير في حياته، جلس يفكر في الانتقام وما إن خلد والده وباقي أسرته في النوم كان هو جالسا مستيقظا يعد العدة، بعد أن ذهب عقله مع الريح لم يردعه أذان الفجر، وما إن فرغ المؤذن من أذانه حتى دخل وأمسك بسكين وذبح والده وهو نائم بدم بارد، بعد أن تجرد من إنسانيته ووقف يشاهد والده غارقا في بحر من الدم، وسرعان ما يتم ضبطه ليقف بين جهات التحقيق وفي يديه الحديد، مقرا بجريمته التي يشيب لها الولدان، وغضبت عليه السماء بحق ما اقترفه في حق من عاش لأجله ومات على يده.