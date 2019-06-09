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وزيرة الصحة تتفقد تطورات منظومة التأمين في بورسعيد

٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٢٦ م
وزيرة الصحة تتفقد منظومة التأمين الصحي
وزيرة الصحة تتفقد منظومة التأمين الصحي
تفقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، 5 وحدات صحية بمحافظة بورسعيد، لمتابعة استعدادات المحافظة لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، كما تفقدت وحدة صحة الكويت للرعاية الأولية، المقرر انطلاقها شهر يوليو المقبل، واطلعت على تطبيق المنظومة الإلكترونية داخل الوحدة وميكنة كل أقسامها، كما اطلعت على بدء إنشاء ملف إلكتروني لكل مواطن مسجل في نطاق الوحدة، كما استمعت لشكاوى مواطنين بشأن سوء الخدمات الطبية المقدمة.
ووجهت وزيرة الصحة بحل مشاكل المواطنين، كما وعدتهم بتحسن الخدمة وتقديم خدمة طبية بمعايير عالمية بعد انطلاق منظومة التأمين الجديدة. كان اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد قد استقبل وزيرة الصحة فور وصولها لديوان عام المحافظة، وعقد لقاء مغلقا بحضور دكتور عادل تعيلب، مدير عام مديرية الشئون الصحية ببورسعيد،
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مصادر : 50 مليون جنيه إيرادات السكة الحديد في العيد

نجحت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، في إحكام الرقابة على شبابيك حجز التذاكر والحد من بيعها في السوق السوداء، خلال أيام عيد الفطر المبارك، ودفعت الهيئة بقطارات إضافية يوميا في الاتجاهين على خطوط الوجه القبلي والبحرى، من أجل مواجهة الزيادة في أعداد الركاب والمواطنين المسافرين لقضاء العيد مع أسرهم، حيث تم نقل ما يقرب من 3 ملايين راكب خلال فترة العيد. وقالت مصادر بهيئة السكة الحديد لـ"التحرير"، إن الهيئة حققت زيادة في الإيرادات خلال إجازة عيد الفطر، حيث بلغت الإيرادات ما يقرب من 50 مليون جنيه خلال فترة عيد الفطر.
موظفين-الدوله-القطاع-العام-

«قوى عاملة البرلمان» توافق مبدئيا على قانون العلاوات

وافقت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، مبدئيًّا على مشروع قانون مقدَّم من الحكومة، بتقرير حدٍّ أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة. وقالت الحكومة، في المذكرة الإيضاحية المرفقة مع القانون: "الهدف من هذه العلاوة هو تحقيق مبدأ المساواة والعدالة بين العاملين بالجهات الإدارية بالدولة، سواء المخاطبون بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين".
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شعبة الخضروات: انتهاء أزمة الليمون خلال 3 أسابيع

توقع حاتم نجيب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة انخفاض أسعار الليمون في الأسواق خلال الأسابيع المقبلة، مستنكرا وصول سعر كيلو الليمون في بعض المناطق إلى 60 و70 جنيها. وقال "نجيب" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الورد" على قناة "ten" اليوم الأحد، إنه "في الشهور السابقة تسبب سوء الأحوال الجوية والعواصف الترابية في سقوط زهور الأشجار ما أدى إلى قلة المعروض من المنتج، ولكن هل الأسباب دي تخلي الليمون بـ 60 و70 جنيه؟.. هذا كلام مبالغ فيه".
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سقوط أمطار خفيفة.. بيان تفصيلي بدرجات الحرارة اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الأحد، طقس لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب نهارا لطيف ليلا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.
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ممرض-يغتصب-مريضة-بالعناية-المركزة

نائب يطالب بزيادة أعداد الممرضات في المستشفيات

طالب اللواء تادرس قلدس نائب أسيوط وعضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بزيادة أعداد الممرضات بالمستشفيات عامة وبمستشفى أسيوط العام بشكل خاص، وتوفير بيئة مناسبة للعمل، وتوفير التدريبات اللازمة لهم للارتقاء بمستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى، متقدما بطلب إحاطة لوزيرة الصحة بهذا الشأن، قائلا إن المشكلة لها أسباب واضحة يجب معالجتها، وهي عدم توفر بيئة عمل مناسبة ومرضية بالمستشفيات للممرضات وهو سبب رئيسي وراء الاستقالات، كما أن أهم الأسباب انخفاض الراتب والبدل الشهري، ما يجعلهن يقدمن استقالاتهن للبحث عن رواتب أفضل.
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بيان عاجل لوزيرة الصحة بسبب إهمال مستشفى طهطا

تقدم خالد صالح أبو زهاد عضو مجلس النواب عن دائرة جهينة بسوهاج، ببيان عاجل، للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، موجه للمهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بسبب الإهمال في مستشفى طهطا العام بسوهاج وعدم استقبالها شاب مصاب بحروق، ما أدى إلى وفاته، قائلا إن المستشفى رفض علاج الشاب ولم يتم اتخاذ الإجراءات والإسعافات المطلوبة، وتم تركه يذهب من المستشفى دون سرير حامل أو سيارة إسعاف، أو تقديم أي إسعافات أولية له مما أدى إلى وفاته، مطالبا بالتحقيق في ما حدث ومحاسبة المهملين والمقصرين في عملهم.
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مبادرات الرئيس السيسي الصحية في اجتماع بالاتحادية

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان مدير مجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة. وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف الخاص بعدد من ملفات التعاون في القطاع الصحي مع القارة الإفريقية.
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الصحة: خبراء يابانيون وإنجليز لمتابعة التأمين الشامل

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، إن هناك خبراء من اليابان وإنجلترا موجودون في محافظة بورسعيد منذ أمس، بالإضافة إلى 6 خبراء من اليابان لمتابعة الجودة، وشركة استشارية من منظمة الصحة العالمية وشركة أخرى استشارية للمشروع بدعم من البنك الدولي، لمتابعة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة بالمنشآت الطبية، وجاء ذلك خلال جولتها على عدد من المنشآت الصحية بمحافظة بورسعيد، لمتابعة أعمال التطوير الجارية بها، وذلك استعدادا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة.
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