وزيرة الصحة تتفقد تطورات منظومة التأمين في بورسعيد

٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٢٦ م

وزيرة الصحة تتفقد منظومة التأمين الصحي

تفقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، 5 وحدات صحية بمحافظة بورسعيد، لمتابعة استعدادات المحافظة لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، كما تفقدت وحدة صحة الكويت للرعاية الأولية، المقرر انطلاقها شهر يوليو المقبل، واطلعت على تطبيق المنظومة الإلكترونية داخل الوحدة وميكنة كل أقسامها، كما اطلعت على بدء إنشاء ملف إلكتروني لكل مواطن مسجل في نطاق الوحدة، كما استمعت لشكاوى مواطنين بشأن سوء الخدمات الطبية المقدمة.

ووجهت وزيرة الصحة بحل مشاكل المواطنين، كما وعدتهم بتحسن الخدمة وتقديم خدمة طبية بمعايير عالمية بعد انطلاق منظومة التأمين الجديدة. كان اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد قد استقبل وزيرة الصحة فور وصولها لديوان عام المحافظة، وعقد لقاء مغلقا بحضور دكتور عادل تعيلب، مدير عام مديرية الشئون الصحية ببورسعيد،